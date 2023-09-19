18 находчивых людей, которых так и хочется спросить: «Чего вы раньше об этом молчали?»

На какие только хитрости не идут люди, чтобы справляться с бытовыми и жизненными сложностями. Многие из них делятся своими придумками в интернете, а мы и рады. Ведь наверняка никто не прочь узнать, как легче избавиться от шерсти животных на одежде, быстрее гладить вещи и прогонять шумные компании из-под своих окон, даже не выходя из дома.