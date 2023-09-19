18 находчивых людей, которых так и хочется спросить: «Чего вы раньше об этом молчали?»
На какие только хитрости не идут люди, чтобы справляться с бытовыми и жизненными сложностями. Многие из них делятся своими придумками в интернете, а мы и рады. Ведь наверняка никто не прочь узнать, как легче избавиться от шерсти животных на одежде, быстрее гладить вещи и прогонять шумные компании из-под своих окон, даже не выходя из дома.
- Как избавиться от заложенности носа? Закройте рот и зажмите нос так, чтобы дышать было невозможно, затем потрясите головой вверх-вниз до тех пор, пока вам уже нужно будет сделать вдох. Уберите руку от носа и дышите. © Galaxy-Chaos / Reddit
- Купите пенный очиститель для салона авто и почистите с его помощью обувь. Сделать это можно щеткой средней жесткости, а потом излишки удалить сухой тряпкой. Важно: сначала проверьте средство на незаметном участке, чтобы ничего не испортить. © Tool32 / Pikabu
- Если у вас есть домашние животные, попробуйте перед уборкой с помощью пульверизатора нанести на ковер смесь воды и кондиционера для белья. Смешать их нужно в пропорции 2:1 или 3:1. Когда ковер высохнет, пропылесосьте его. Вы удивитесь, сколько шерсти в итоге соберется. © thehgic / Reddit
- Чтобы быстрее справляться с глажкой, в доску под чехол можно добавить слой алюминиевой фольги. Теплоотдача увеличится и гладить вещи можно будет с одной стороны. © Krestyanin62 / Pikabu
- Если вы собрались купить квартиру, то снимите похожую посуточно в этом же доме или подъезде. Хотя бы на неделю. Много денег на такое мероприятие не уйдет. Но за эту неделю удастся узнать про этот дом вообще все, что нужно. © Digma010 / Pikabu
- Мы с женой почти не ругаемся, а точнее, наших разборок никогда не слышно. Дети почти никогда не наблюдают ор родителей. Со стороны выглядит, будто мы просто немного обиделись и не разговариваем друг с другом. А на самом деле все эти эмоции выплескиваются, когда мы все пишем друг другу текстом в мессенджер. Нервы и связки целы, можно письменно аргументировать и обсудить любую проблему, а главное — услышать друг друга в буре эмоций, перечитав текст чуть позже. Счастливы в браке уже 20 лет. © Подслушано / Ideer
- Если вы живете в дождливом климате и ходите с детьми на горку, всегда носите с собой вот такой скребок. © alecmuffett / Reddit
- Отец уехал на мопеде в лес без запаски, насоса, клея. И проколол колесо. Тогда он вспомнил прием, которым пользовались в его детстве: начал набивать порванную камеру песком. Он, кстати, желательно должен быть мокрым. Утрамбовал песок как следует и потихоньку поехал домой. Добрался нормально, камеру выкинул, а покрышка в порядке. © Exodomin / Pikabu
- Кондиционер для волос можно использовать вместо геля для бритья. Я так делаю, когда брею ноги и подмышки, но знаю, что многие берут кондиционер, когда бреют лицо или голову. © RobynRuLo / Reddit
- Чтобы помыть решетку вытяжки без вредной для дыхания химии, нужны губка, масло и моющее средство. Берем сухую решетку, надеваем перчатки и наливаем на старую губку масло так, чтоб губка впитала в себя достаточное его количество. Начинаем чистку с грязной лицевой стороны решетки масляной губкой — от края, двигаясь сверху вниз. Смоляной нагар будет сворачиваться и легко отходить от сетки. После остается только промыть решетку под горячей водой со средством для мытья посуды, чтобы вымыть растительное масло, хорошенько прополоскать ее и высушить. © MissisKryssis / Pikabu
- Пришел в голову бесконфликтный, но эффективный способ решать проблему шумящих ночью под окнами людей. Есть у меня фонарик, у него световой поток 4000 лм и фокусировка луча в 6°. То есть светит он на километр и дальше, а с 11-го этажа дает пятно шириной в 3 метра. Вчера протестировал. Парни три раза извинились, пожелали доброй ночи и ушли через минуту. © Holopulkinen / Pikabu
- Мы с мамой летом собираем ягоды, она их мнет до состояния каши, добавляет сахар, все это переливает в пластиковые бутылочки. Зимой мы едим это с чаем. Намного круче, чем варить ягоды и делать варенье. © ulencia2 / Twittter
- Моя кошка обожала топтаться по клавиатуре, когда я работал за компьютером. И как-то неловко было ее прогонять, рука не поднималась. Теперь я подсовываю ей большой калькулятор, и все довольны. Она занимается какими-то своими кошачьими вычислениями, а я без помех работаю. © ELSceleto / Pikabu
- Если на сушилке не хватает места для носков, то развесьте их на плечиках. © Unknown author / Reddit
- Хотите положить торт в контейнер, но не желаете его потом оттуда с трудом выковыривать? Переверните емкость, поставьте десерт на крышку, а самим контейнером накройте его сверху. © byebyebyecycle / Reddit
- Когда пытаешься вытянуть бумажное полотенце мокрыми пальцами, оно моментально рвется. Чтобы такого не было, беремся за эту бумагу, но не тянем. А через секунду уже сухие кончики пальцев сдвигаем на несколько сантиметров в сторону и спокойно вытягиваем полотенце. © Intuist / Pikabu
- Никогда не отказываюсь на застольях от «пахучих» блюд и смело ем что-то эдакое перед важными встречами. Ни зубные пасты, ни жвачки не работают. А весь мой секрет в том, что, наевшись любимой чесночной и прочей ядреной еды, тщательно заедаю ее петрушкой. © Подслушано / Ideer
- Это Джек. Он подрался и теперь у него рана на боку. Ветеринар предложил рубашку, а не пластиковый конус, как менее стрессовый способ не дать коту лизать рану. © PhotoAwp / Imgur
Помимо классных советов, в интернете полно и совершенно бесполезных хаков, которые порой могут сделать жизнь даже сложнее.
AdMe/Сделай сам/18 находчивых людей, которых так и хочется спросить: «Чего вы раньше об этом молчали?»
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