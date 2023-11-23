18 эпичных историй о людях, которые живут по какой-то своей неведомой логике

Татьяна Лобанова
21 минута назад
Подруга с мужем купили домик на юге, жить в нем пока было невозможно, участок зарос и все отключено, поэтому они с мужем сняли на месяц квартиру. И меня с 3-летним ребенком позвали, платить меньше. Они планировали участок разгребать, а я бы пасла детеныша, ходила на рынок и готовила. В первый день мы попытались пробраться к их дому, а его и не видно, трава в человеческий рост, заросли кизила и грецкого ореха и все в ежевике. На второй день они купили серп, а потом муж сказал, что ему необходимо изучить рынок сельхозинвентаря. И изучает и изучает, очень обстоятельно. Утром за завтраком, потом на пляже, потом сиеста на балконе, а вечером ресторан. Так больше недели изучал, подруга начала закипать. Им уезжать скоро, а ничего не сделано. Муж огрызался, они ругались. Говорю ей - не переживай, сейчас устроим, побежит. И сказала ее мужу, что завтра начну со Светой участок косить, а ему ребенка оставим. Он, пока изучает рынок, совершенно спокойно может за ним присмотреть, а в такие заросли мы малыша не потащим, там колючки, змеи, сколопендры, опасно. Муж посмотрел строптиво и попытался возмутиться, мы с подругой ответили, что или он сам лезет, или с ребенком сидит, а ждать больше нельзя. Утром начинаем собираться, подружкин муж устроился на балконе с ноутбуком и на нас посматривает. Приношу ему список, куда и во сколько идти с ребенком и чем кормить, и сообщаю, что все, мы пошли, звони, удачи. Он как подскочит - вы что, правда хотите мне его оставить? Вы с ума сошли, я его боюсь, что я с ним буду делать? Ну, говорю, тогда иди сам продирай свой участок и всем будет хорошо, у меня тоже ребенок не лишний оставлять его бог знает с кем. Он пробурчал - черт знает что, но косить пошел. Так и вдохновляли его на садовые подвиги))
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