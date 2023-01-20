19 лайфхаков от женщин, которые в два счета упростят любое дело

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Гениальные женщины создали обогреватели для автомобилей, посудомоечную машину и раскладную кровать. А обычные девушки ежедневно проявляют смекалку и находят способы сделать повседневную жизнь проще и приятнее. Именно их лайфхаки мы решили показать вам. А в качестве бонуса припасли еще пару хитростей, которые могут вам пригодиться.

«Чтобы сделать фото всей семьи, жена использовала эти прищепки в качестве подставки для телефона»

«Если новые туфли жмут, намочите мочалки для мытья посуды, плотно сверните, положите их в полиэтиленовые пакеты и засуньте в носки обуви»

«Затем положите туфли в морозилку. За ночь мочалка для посуды расширится, и обувь растянется».

«Я обрезала верх упаковок со средствами для лица, так что смогу ими пользоваться почти в 2 раза дольше»

Дам вам совет: лучше сохраните верхушки этих флаконов и используйте их как крышки. Я так делаю всегда. © SweaterJ***y / Reddit



«Мама подруги сделала так, чтобы никто не стукался об углы кровати»

При помощи крабика для волос можно неплохо организовать досуг

Если вы уронили лак для ногтей на твердую поверхность, посыпьте его сахаром. Через несколько минут его можно будет просто смести

«Я постирала в стиральной машине коврик из искусственного меха, а затем расчесала его обычной щеткой для волос — и он заметно посвежел»

«Вот что придумала моя девушка, чтобы посмотреть любимое шоу, пока принимает душ»

Если вы шьете и от длительного сидения у вас болит спина, а регулируемого стула или стола нет, установите машинку повыше при помощи подставки для монитора

Пятна на подошве обуви можно вывести смесью мицеллярной воды с пищевой содой. Нанесите эту пасту на загрязнения, а потом удалите ее тряпочкой, смоченной в мицеллярной воде

«Чтобы быстрее высушить накрашенные ногти на ногах, моя девушка прикрепляет вентилятор к своей ноге»

Вместо того чтобы выбрасывать старые свитера, сделайте из них варежки

Чтобы невидимки не терялись, можно складывать их в емкость для специй

А если в поездке вам нужны булавки и шпильки, их можно скрепить вместе

«Мама смастерила стол из чего придется, чтобы работать дома. А чтобы регулировать положение клавиатуры, взяла гладильную доску»

«Чтобы рассортировать свои материалы для рукоделия, я использую старые баночки из-под таблеток»

Вместо того чтобы покупать одноразовые подгузники для куклы, можно сделать их из носков без пары. Просто отрежьте кончик носка, а потом сделайте по бокам прорези для ног

«Вот какую мочалку я сшила из остатков ткани»

«Чтобы легко отделить конец скотча, я использую невидимку»

Бонус № 1

Дочурка подросла и хочет ходить в общественный туалет одна. Но иногда замок заклинивает, и она начинает паниковать. Тогда я просто вставляю в щель замка небольшую монетку. Один поворот — и дверь открыта. © Amorette Kitsa / Quora

Бонус № 2

Сегодня звонит муж и говорит: «Любимая, кинь 6 яиц вариться. Я принесу баночку сочнейшего тунца, сделаем салатик». Приходит домой, и мы начинаем готовить. Доходит очередь до яиц, и тут он выдает: «Ты чего поленились и варила их в холодной воде?» Мол, яйца плохо чистятся. Я прямо офигела. И мы начали яростно спорить: я ему говорила, что яйца домашние, свежие, поэтому скорлупа плохо отходит. В итоге муж достает 2 таких же яйца, кладет их на 1–2 минуты в теплую воду, а на плиту ставит закипать воду. Затем кидает яйца в бурлящую водичку, через 10 минут достает нетреснувшие, заливает их холодной водой. И они чистятся идеально. © LediSheglec / Pikabu