9 неочевидных ошибок, из-за которых невольно страдают наши ноги

От здоровья ног во многом зависит наше самочувствие. Но порой недостаточно просто выбрать правильную обувь и подходящие стельки. Некоторые процедуры или вещи, которые вроде бы должны поддерживать наши стопы в отличном состоянии, приводят к обратному эффекту.

Неправильно завязываем шнурки

Одна исследовательская команда недавно выяснила, почему мы так часто спотыкаемся о развязавшиеся шнурки. Оказывается, знакомый с детства простой узел, когда оба шнурка формируются в петли, а потом одна петля протягиваются в другую, быстро распадается под воздействием нагрузок. Чтобы сделать его прочнее, надо перекрестить шнурки, а затем протянуть один через образовавшуюся петлю. А уже затем повторить действия по завязыванию простого узла.

От боли в верхней части стопы можно избавиться, просто перешнуровав кроссовки. Этим приемом часто пользуются бегуны: он позволяет ослабить шнурки в передней части ботинка, но при этом плотно удерживает обувь на ноге, не позволяя стопе соскальзывать вперед. В верхней части ботинок шнурки не перекрещиваются, а продеваются в верхние люверсы. Потом каждый шнурок протягивается по диагонали в образовавшуюся петлю и они затягиваются в крепкий узел.

Используем отшелушивающие маски для ног

Эти косметические средства часто содержат салициловую кислоту, которая помогает удалить загрубевшую кожу. Однако даже после снятия маски процесс порой не останавливается и затрагивает более глубокие и нежные слои. В результате кожа на стопах становится сухой, на ней появляются болезненные трещины. Лучше уж воспользоваться привычной щеткой с пемзой.

Неправильно подпиливаем ногти

Уход за ногтями на ногах кажется достаточно простым делом. Но если подстричь ногти слишком коротко или обрезать края, чтобы добиться полукруглой формы, можно заработать вросшие ногти и воспаление. Кстати, во избежание инфекции маникюрные ножницы следует обрабатывать спиртосодержащим раствором после каждой процедуры. Шлифовка обрезанных краев помогает предотвратить расслаивание ногтей и появление на них трещин. Но нужно помнить, что подпиливать ногти можно только в одном направлении. Если обрабатывать ногти, орудуя инструментом как пилой, можно получить обратный эффект.

Подрезаем кутикулу

Во многих салонах красоты мастера обрезают или отодвигают кутикулу. Считается, что так ногти выглядят лучше. Но стоит отказаться от этой процедуры. Кутикула защищает корни ногтей от проникновения болезнетворных микроорганизмов. Лучше сохранить этот естественный барьер, чем потом долго и упорно лечить грибок.

Носим лакированную обувь

Такие туфли выглядят шикарно, но носить их не слишком-то удобно. В течение дня стопы могут опухнуть, а лакированная обувь слишком жесткая, чтобы «подстроиться» по форме к ноге. В итоге появляются мозоли и ссадины. Кроме того, лакированная кожа плохо пропускает воздух, а потому стопы в ней начинают сильно потеть, что может привести к неприятному запаху и даже микозу.

Ходим в хлопковых носках

Хлопковые носки — далеко не лучший вариант. Этот материал не так уж хорошо впитывает жидкость, а потому вспотевшие ноги в них остаются мокрыми. Излишек влаги может привести к появлению волдырей и развитию инфекции. К тому же, для окраски хлопка в другие тона порой используются опасные материалы, которые могут раздражать кожу. Лучше выбрать изделия из смести натуральных и синтетических материалов или мериносовой шерсти.

Не даем ногтям отдохнуть от лака

Наши ногти далеко не такие твердые, как кажется, и различные вещества проникают в них даже лучше, чем в кожу. Если постоянно покрывать ногти лаком, пигменты из этого продукта могут впитаться в верхние слои эпидермиса. Из-за этого ногти становятся сухими, их легко могут поразить бактерии или грибок. Так что стоит снимать покрытие через несколько недель после нанесения и устраивать своим ногтям длительный отдых.

Слишком много ходим босиком дома

Кажется, что именно дома мы наконец можем избавиться от надоевших туфель и дать ногам отдохнуть. Но от хождения босиком по полу будет больше вреда, чем пользы. Без необходимой поддержки стопы быстро устают и начинают болеть, особенно если мы шлепаем по твердым поверхностям. Кстати, нет никакой разницы, ходите ли вы босиком или в носках, так как последние не относятся к обуви. Лучше носить дома тапочки или легкие туфли с амортизирующей подошвой.

Покупаем тесные колготки

Колготки и чулки неподходящего размера слишком сильно сжимают стопу и давят на пальцы. Это может ухудшить кровообращение, привести к вросшим ногтям и прочим неприятностям. Поэтому после каждой стирки стоит проверить, не село ли изделие, и насколько комфортно его носить. Кроме того, нейлоновые колготки — это настоящее испытание для ног. Они плохо пропускают воздух, тело в них потеет, из-за чего на коже появляется раздражение. Идеальный вариант — изделие из шелка.