Если увидите кусочек сыра на своей машине, скорее уезжайте
Кусочек сыра — это не то, что вы ожидаете найти на капоте. Звучит, конечно, смешно, но он может означать, что вам угрожает опасность! Одна женщина подробно описала такую историю в интернете. Сначала она подумала, что ее разыграл соседский ребенок. Она решила позвать подругу, чтобы та помогла ей очистить машину. Но как только две дамы начали убирать расплавленный сыр, они заметили что-то странное через два парковочных места.
Туда подъехал белый фургон. В нем находилось несколько мужчин, которые пристально наблюдали за подругами. Женщины решили закончить уборку, потому что вдвоем они чувствовали себя увереннее, но им всё равно было неприятно, что за ними наблюдают. Им потребовался почти час, чтобы соскоблить сыр, который расплавился под лучами солнца.
Автор поста задалась вопросом, не было ли это попыткой ограбления. Ведь большинство людей будут настолько сосредоточены на уборке, что не смогут уследить за своими вещами. Или, что еще хуже, это может быть стратегия похищения, поскольку вы не сможете вовремя заметить подозрительных людей, подкрадывающихся к вам. Она закончила советом: если вы когда-нибудь увидите кусок сыра на своей машине, оставьте его как есть.
Самое безопасное — оттереть его дома. Или отвезите машину на ближайшую автомойку. Там вам подскажут лучший способ удалить сыр, не испортив краску. На машине можно найти не только кусочек сыра. Мошенники придумывают множество уловок. Если заметите на лобовом стекле или под щеткой стеклоочистителя предмет одежды, не спешите его убирать.
Его задача, опять же, отвлечь вас, пока автомобиль угоняют. Лучший вариант — уехать как можно быстрее и добраться до безопасного места — людного и хорошо освещенного. Там вы сможете спокойно убрать посторонние предметы. Некоторые люди даже находили деньги под дворниками. Вероятно, их поместили туда с тем же умыслом.
Вот один метод, который поможет снизить риск угона. Когда паркуете автомобиль, оставляйте шины развернутыми к обочине. Потому что, когда колеса вашего автомобиля расположены таким образом, воры с меньшей вероятностью смогут маневрировать. Для перемещения вашего автомобиля потребуется больше времени и сил. Воры, скорее всего, решат с ним не связываться.
Другая женщина вспомнила, что однажды нашла салфетку под ручкой двери своего автомобиля. Тогда она не придала этому значения. Она убрала ее и продолжила свой день. Однако через несколько часов она попала в больницу с жалобами на боль в руке и одышку. Врачи выяснили, что она отравилась неизвестным веществом! Это, конечно, экстремальный случай — в отличие от мошенничества, которое можно встретить на каждом шагу, особенно в интернете.
- Например, вы можете стать жертвой фишинга, получив электронное письмо от человека, который кажется вам знакомым. Это может быть ваш бухгалтер, кто-то с работы или продавец, у которого вы часто делаете покупки. Но если вы внимательно посмотрите на адрес электронной почты, то заметите, что что-то не так. Злодея может выдать другое написание имени или даже одна замененная буква. В письмах у вас могут спрашивать частную информацию, такую как адреса и пароли, или просить провести оплату.
- Иногда вам могут предлагать купоны или подарочные карты — если вы нажмете на поддельный сайт, злоумышленники получат доступ к вашему компьютеру. Это, пожалуй, самое распространенное интернет-мошенничество в наши дни. В 2019 году в США его жертвами стали почти 115 тыс. человек. Их потери оценивают в $ 58 млн!
- Кроме того, существуют поддельные сайты для покупок. Всегда внимательно проверяйте адрес. Если в нем, например, «о» заменено на «ноль», вы попали не туда и вас собираются обмануть. Вы можете купить что-то на таком сайте, но не получите ничего или в лучшем случае получите подделку.
- Вы когда-нибудь слышали о взломе форм? Так бывает, когда взламывают интернет-магазин. Как только вы закончите добавлять товары в корзину, вас перенаправят на мошенническую страницу оплаты. После этого мошенник получит доступ к вашей платежной информации, такой как имя, адрес и данные кредитной карты. Будьте начеку и всегда перепроверяйте адрес страницы оплаты, прежде чем вводить конфиденциальную информацию.
- Аферы под видом техподдержки еще более изобретательны. Вам могут позвонить и сказать, что ваш компьютер заражен опасным вирусом, который грозит повредить устройство и уничтожить всю хранящуюся на нем информацию. Затем мошенник попросит вас загрузить приложение, которое даст ему доступ к вашему компьютеру, даже если он находится на другом конце света. Он загрузит на компьютер настоящий вирус, чтобы подтвердить свои слова и заставить вас думать, что с компьютером действительно что-то не так. Следующий и последний шаг? Просьба заплатить за «лечение». Если вы подозреваете, что ваше устройство взломали, всегда обращайтесь в надежную службу технической поддержки или в магазин электроники. И помните, что такие компании не обзванивают людей случайным образом.
- В следующем примере мошенники играют на эмоциях людей и в основном нацеливаются на старшее поколение. Вот почему его также называют «схемой для бабушек и дедушек». Пожилому человеку звонит расстроенный человек и представляется его внуком или другим близким родственником. Затем мошенник начинает просить деньги на различные нужды, например на оплату больничного счета. Такие аферы сейчас на подъеме: в 2017 году потери от них в США составили $ 26 млн, а в 2018 — уже $ 41 млн! Если окажетесь в подобной ситуации, постарайтесь не действовать сразу. Попросите у звонящего какую-нибудь информацию, которая поможет вам проверить его личность. Кроме того, прежде чем отправлять деньги, стоит проконсультироваться другими членами семьи.
- Афера с Google voice проста и очень эффективна. Для мошенников, конечно же. Вот как это работает. Допустим, вы разместили свой номер телефона на каком-то сайте. Возможно, вы хотите что-то продать или предлагаете услуги. Мошенники засекают эту информацию и быстро звонят вам, якобы проверяя, не мошенник ли вы — реверсивная психология в действии. Вас просят передать проверочный код Google. В действительности на ваше имя создается учетная запись Google Voice. После этого мошенники смогут выдавать себя за вас, используя этот аккаунт. Правило номер один: никогда и никому не сообщайте проверочные коды!
- Онлайн-резюме тоже представляют опасность, так как в них много личной информации. Мошенники могут связаться с вами, выдавая себя за рекрутеров. Некоторые даже организуют собеседования! Большинство из них делают вид, что предлагают высокооплачиваемые должности, которые, конечно же, вас заинтересуют. Но вот в чем загвоздка: прежде чем нанять вас на работу, с вас потребуют деньги за оформление или даже за обустройство вашего будущего домашнего офиса. Чтобы избежать проблем, создайте адрес электронной почты, который вы будете использовать только для поиска работы. Так вы сможете не публиковать свою личную электронную почту и обезопасить себя от мошенничества в интернете. Всегда просите рекрутеров подтвердить информацию, которую вы услышали по телефону, по электронной почте. Если они выступают от имени известной компании, можете обратиться в ее отдел кадров и спросить, соответствует ли то, что вас просят сделать, ее политике.