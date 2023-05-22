Если увидите кусочек сыра на своей машине, скорее уезжайте

Туда подъехал белый фургон. В нем находилось несколько мужчин, которые пристально наблюдали за подругами. Женщины решили закончить уборку, потому что вдвоем они чувствовали себя увереннее, но им всё равно было неприятно, что за ними наблюдают. Им потребовался почти час, чтобы соскоблить сыр, который расплавился под лучами солнца.

Кусочек сыра — это не то, что вы ожидаете найти на капоте. Звучит, конечно, смешно, но он может означать, что вам угрожает опасность! Одна женщина подробно описала такую историю в интернете. Сначала она подумала, что ее разыграл соседский ребенок. Она решила позвать подругу, чтобы та помогла ей очистить машину. Но как только две дамы начали убирать расплавленный сыр, они заметили что-то странное через два парковочных места.

Автор поста задалась вопросом, не было ли это попыткой ограбления. Ведь большинство людей будут настолько сосредоточены на уборке, что не смогут уследить за своими вещами. Или, что еще хуже, это может быть стратегия похищения, поскольку вы не сможете вовремя заметить подозрительных людей, подкрадывающихся к вам. Она закончила советом: если вы когда-нибудь увидите кусок сыра на своей машине, оставьте его как есть.

Самое безопасное — оттереть его дома. Или отвезите машину на ближайшую автомойку. Там вам подскажут лучший способ удалить сыр, не испортив краску. На машине можно найти не только кусочек сыра. Мошенники придумывают множество уловок. Если заметите на лобовом стекле или под щеткой стеклоочистителя предмет одежды, не спешите его убирать.

Его задача, опять же, отвлечь вас, пока автомобиль угоняют. Лучший вариант — уехать как можно быстрее и добраться до безопасного места — людного и хорошо освещенного. Там вы сможете спокойно убрать посторонние предметы. Некоторые люди даже находили деньги под дворниками. Вероятно, их поместили туда с тем же умыслом.

Вот один метод, который поможет снизить риск угона. Когда паркуете автомобиль, оставляйте шины развернутыми к обочине. Потому что, когда колеса вашего автомобиля расположены таким образом, воры с меньшей вероятностью смогут маневрировать. Для перемещения вашего автомобиля потребуется больше времени и сил. Воры, скорее всего, решат с ним не связываться.