10 способов вписать вечерние вещи в повседневный гардероб, чтобы они не лежали до следующего корпоратива

Мы не успели оглянуться, как быстро пролетели новогодние праздники. И если елочные игрушки можно спокойно убрать в шкаф до следующего года, то что делать с нарядами, которые покупались специально для празднования корпоративов? Мы решили разобраться в этой теме и найти способы, как использовать праздничную одежду в повседневном гардеробе.



Юбка с пайетками

Главное правило, которого стоит придерживаться в данном случае, — это заземлять вычурный элемент более расслабленным или даже спортивным стилем. Столь яркую юбку в повседневной жизни можно сочетать с рубашкой или теплым верхом, таким как свитер и толстовка. Пайетки также отлично сочетаются с кожаной курткой и футболками базовых цветов. Модные эксперты в данном случае советуют отказаться от каблуков в пользу обуви на плоской подошве. «Главное, не комбинируйте блестящую юбку с чем-то слишком чопорным. Это должен быть легкий образ», — подчеркнула знаменитый стилист Эмили Санчес.

Кружевное платье

Кружево всегда выглядит очень женственно, поэтому, если вы хотите создать гармоничный дневной образ, не стоит бояться экспериментов с сочетанием разных структур и стилей. Например, контраст между элегантным кружевным платьем и вязаным кардиганом сделает образ более эклектичным. Если у вас белое или черное кружевное платье, то к нему в ансамбль отлично подойдут ковбойские сапоги и объемная джинсовая куртка.

Верх с пайетками

Самый легкий способ сделать блестки более уместными в повседневной жизни — сочетать их с джинсами. Топ или пиджак с пайетками выглядят очень стильно вместе с джинсами. А также не забудьте добавить к своему образу повседневные аксессуары: сумочку нейтрального оттенка, простые украшения и туфли на плоской подошве. Если вы не хотите носить джинсы, то их можно заменить черными брюками.

Корсет

Модные эксперты и звезды на своем примере уже не раз доказали, что корсет — это не только предмет вечернего гардероба. Сочетание корсета со спортивными штанами выглядит легким и необычным. Корсет в данном случае должен быть яркого цвета, а штаны — нейтрального оттенка. Также корсет можно надеть поверх рубашки белого или оливкового цвета. А для низа использовать брюки с высокой талией или юбку.

Штаны с пайетками

Invision / Invision / East News , Willy Sanjuan / Invision / AP / East News , ddp images / Steffens / EAST NEWS

Не спешите откладывать блестящие штаны на дальнюю полку, ведь стилисты уже придумали, как вписать эту деталь гардероба в ваши повседневные образы. Монохромный стиль станет отличным решением этого вопроса. Сверкающие брюки и верх идентичного цвета в сочетании друг с другом создадут сбалансированный и яркий образ.

Платье-комбинация

Платье-комбинацию легко вписать в дневной образ. В прохладную погоду, чтобы сделать ваш наряд более интересным, можно надеть сверху рубашку или свитер. Так вы добьетесь эффекта многослойности и небрежности. А кроссовки сделают образ еще более стильным и гармоничным.

Блестящее платье

Платье с пайетками будет прекрасно выглядеть в дневное время в ансамбле с кожаной курткой, стильными черными лоферами и маленькой блестящей сумкой. А если надеть офисный пиджак поверх любимого блестящего вечернего платья, наряд приобретет совершенно новый вид. Ремень с ботинками сделает образ полноценным и идеальным для дневного времени.

Плиссированная юбка

Для того чтобы создать дерзкий, но при этом уличный образ с плиссированной юбкой, стилисты советуют надеть корсет поверх белой футболки. Этот комплект будет отлично сочетаться с юбкой яркого цвета и белыми кроссовками. Если вам по душе более строгий стиль, то яркую юбку можно также носить с черной водолазкой и объемным пальто. Стильная зимняя обувь станет идеальным завершением образа.

Кружевная рубашка

Кружевную рубашку легко стилизовать с помощью черных кожаных шорт. Этот шикарных образ можно носить совершенно в разных случаях. Более будничным образом можно назвать сочетание кружевной блузки с джинсами. А ботильоны и коричневая сумка отлично его дополнят.

Юбка-пачка