10 женщин, для которых участие в шоу о преображениях обернулось сплошным разочарованием

Многие считают, что профессиональные стилисты, участвующие в популярных телепередачах, любого человека могут превратить в икону стиля. Но, как выяснилось, у них это получается далеко не всегда. А порой героиням этих программ вообще не нужно никакое преображение.

Мы в ADME вспомнили 10 случаев, когда эксперты моды из известных телепрограмм промахнулись, создавая образы для своих подопечных.

Элегантный стиль заменили на «ярмарки краски»

До преображения героиня предпочитала в одежде лаконичный стиль и спокойные тона. Решив придать яркости ее облику, стилисты программы «Модный приговор» явно переборщили с цветами, сделав образ чересчур веселым. А панама в виде горшка не только придала лицу девушки излишней округлости, но еще и добавила комичности.

Героиня просила подобрать ей образ для офиса. Стилисты нарядили ее в пестрый костюм

Эксперты моды попытались придать образу девушки выразительности. У них круто получилось изменить прическу и макияж героини. Но одежда никак не соответствует офисному стилю, который ей был нужен. Костюм получился слишком ярким, с огромным количеством вычурных деталей вроде крупных карманов, широкого пояса и фактурной сумки.

Игривую девушку превратили в даму солидного возраста

Стилисты предложили участнице шоу якобы романтичные наряды, но образ получился визуально тяжелым. Ее кокетливые кудряшки зачем-то выпрямили и уложили в строгую прическу. Зрители не оценили выбор экспертов и сказали, что героиня стала выглядеть гораздо старше своих лет. На момент съемок передачи ей было всего 34 года.

Участница осталась недовольна прической, а наряды, подобранные стилистами, ей вообще некуда было носить

Эта женщина на момент записи программы уже несколько лет работала дома. Несмотря на это, стилисты предложили ей наряды, которые ей сложно было применить в жизни. Зрители вообще посчитали, что эксперты «состарили» даму. Героиня тоже осталась недовольна своим новым имиджем: «Конечно, был шок! Этот эксперимент над собой в очередной раз убедил меня, что, не зная человека, подобрать ему органичный образ нельзя. Для телевизора и целевой аудитории все супер, а вот мне самой сложно принять. Первое, что я сделала, — убрала жуткую укладку».

Юная девушка стала выглядеть гораздо старше своих лет

Изначально проблемой героини было обилие в гардеробе мешковатой одежды. Однако вместе с мамой они смогли довольно удачно подобрать новые комплекты. Стилисты же, по мнению зрителей, скрыли достоинства девушки, а с помощью ультракороткой стрижки накинули 19-летней участнице несколько лет. Героиня, впервые увидев себя в зеркале после работы экспертов, сказала: «Это какая-то 25-летняя девушка, но точно не я. Я бы оставила длинные волосы. Мне очень жалко, что их нет. Я просто не представляю, что с этим дальше делать».

По мнению зрителей, девушке подобрали неподходящие для повседневной жизни наряды

Наряды, которые стилисты подобрали для этой героини, сложно применить в обычной жизни. Зрители расценили их слишком кричащими. Особенно им не приглянулось черное платье с асимметричным подолом (на фото справа). Оно показалось аудитории неудобным и совсем не стильным.

Комплекты, подобранные стилистами, лишили героиню миловидности

По общему признанию публики, одежда, которую стилисты подобрали этой участнице шоу, прибавила ей возраста, а некоторые наряды и вовсе оказались неженственными. После эфира зрители писали в соцсетях, что такие костюмы лучше смотрелись бы на более зрелых женщинах. Яркий макияж, который сделали героине, по мнению аудитории, тоже ей не подошел.

Участница шоу создала образы более профессионально, чем стилисты

Случай оказался неординарным, так как сами стилисты программы признали, что героиня одевается модно. Однако они попытались поменять стиль девушки, внеся в него больше красок и сложного кроя. Образы получились перегруженными, участница была не в восторге от нарядов. Она раскритиковала все ансамбли, подобранные экспертами. А о желтом платье сказала: «Это ночнушка какая-то». Ее молодой человек вообще заявил, что «это колхоз полный». Зрители согласились, что девушка до преображения выглядела лучше.

В новом образе героиня не создает впечатление взрослого и серьезного человека

Стилисты программы «Перезагрузка», в отличие от многих своих коллег, не прибавили героине возраста, а сделали ее образ более молодежным. Однако они явно переборщили и превратили 26-летнюю девушку в подростка. Видимо, участнице тоже не очень понравилось преображение, так как спустя несколько месяцев после выхода шоу было замечено, что она вернулась к своему прежнему стилю.

Образ участницы явно стал ярким, но не эффектным

Несмотря на то что героиня поддерживает идеи бодипозитива, эксперты программы сильно изменили ее образ. Помимо того, что стилисты подобрали ей новые наряды, они еще и прибегли к помощи хирургов. Героине сделали подтяжку лица, но пластикой только все испортили. Больше всего аудиторию смутил желтый цвет волос. Поклонники посчитали, что и до преображения девушка была яркой личностью.