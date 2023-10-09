11 модных правил, которые современные женщины могут забыть как страшный сон

Беременным нужно носить специальную одежду, чтобы прятать живот, черное с коричневым — не надевать. Наверняка, вы все слышали про эти запреты. В этой подборке — модные правила, которые современная женщина может с огромным удовольствием нарушить.

Комбинезоны — это неженственно

Evan Agostini/Invision / East News

Если вам говорили, что комбинезоны — это только для детей или «заучек» из кино, то посмотрите на Блейк Лайвли. Кто посмеет сказать, что она неженственная? Этот вид одежды может быть невероятно элегантным.

Кроп-топы только для тех, у кого плоский живот

Считалось, что укороченные топы могут позволить себе носить только девушки с плоским животом. Модницы всех размеров по всему миру уже давно нарушают это правило, они отлично выглядят в кроп-топе и не обладая идеальной фигурой.

Спортивные штаны — только для дома

Традиционно спортивные штаны считались одеждой для спорта и дома. В наши дни модницы смело разгуливают в спортивках, сочетая их с босоножками, вечерней сумочкой и пиджаком.

Находясь в положении, женщине нужно носить одежду для беременных

Invision / Invision / East News

В обществе бытует мнение, что беременным нужно скрывать свое интересное положение. И лучше всего — носить одежду для беременных. Но ведь хорошо можно выглядеть и в обычной одежде, если ее правильно подобрать.

HENRY NICHOLLS / AFP / East News

А среди голливудских звезд так и вообще пошел тренд показывать живот, как это делает Сиенна Миллер.

Нельзя совмещать принты

Совмещение принтов, например леопарда и клетки, да и просто разных цветочных узоров, традиционно считалось признаком безвкусицы. И пусть удачно совместить принты — целое искусство, это не должно мешать нам экспериментировать. Да и модельеры уже вовсю играют с принтами и смешивают их по своему усмотрению, так почему бы и нам не попробовать?

Брюки с высокой талией полнят

Раньше бытовало мнение, что брюки и джинсы с высокой талией полнят. Возможно, этот миф возник из-за того, что не все могут подобрать себе удачную модель брюк с высокой посадкой. А ведь они как раз способны вытянуть силуэт и сделать вас визуально выше и стройнее.

Сандалии с носками — табу

Раньше так одевались дети. Но теперь обувь с открытым носом в сочетании с яркими и не очень носками уже давно мелькает на модных подиумах. К тому же с носками вы точно не натрете ноги.

Совмещать черный и коричневый цвета — плохо

Это старое правило уже давно потеряло актуальность. Вспомните только, как чудесно, например, сочетаются черные джинсы с обувью коричневого цвета. Или черная водолазка с коричневой юбкой.

Оверсайз не может быть элегантным

У мешковатой одежды много противников, считается, что она совсем не льстит женской фигуре и смотрится слишком небрежно. Но мы-то знаем, что это не так.

Не носить много слоев одежды

Нельзя надевать слишком много слоев одежды, иначе будешь выглядеть громоздко и вообще глупо. Однако современная мода любит такой образ. Да, этот тренд у многих вызывает скептицизм, подбирать вещи нужно с особой тщательностью.

Женщинам с большим размером стоит носить закрытую одежду

Сейчас, в эпоху культуры принятия себя, необязательно прикрываться с ног до головы, если у тебя не 42-й размер. Любой может носить то, что он хочет носить, независимо от его роста, веса или любого другого фактора.

С какими пунктами из этой статьи вы согласны, а с какими нет? Здесь рассказываем про 10 актуальных трендов, которые станут незаменимыми этой осенью.

Фото на превью Invision / Invision / East News