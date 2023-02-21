11 случаев, когда звезды ошарашили всех своим выбором обуви, но все равно выглядели умопомрачительно

Наверное, каждый из нас старается продумать свой наряд для важного мероприятия до мелочей. И обувь здесь играет не последнюю роль. Именно она может сделать наш образ законченным или, наоборот, все испортить. Знаменитости на красной дорожке часто одеты в умопомрачительные платья, но иногда именно их туфли оказываются в центре внимания.

1. Кейт Уинслет упустила крошечную делать — свой большой палец

Adhemar Sburlati / Broadimage / EAST NEWS , Adhemar Sburlati / Broadimage / EAST NEWS

Кейт — это воплощение элегантности и хорошего вкуса. Однако во время Венецианского кинофестиваля ей не очень повезло с туфлями. Актриса была одета в обтягивающее платье и босоножки на каблуке, украшенные стразами. И хотя туфли идеально сочетались с платьем, они явно не подходили Кейт по размеру, из-за чего один из ее больших пальцев на ногах выходил за края платформы.

2. Сапоги Оливии Уайлд не сочетались с ее костюмом

Rick Gold / Capital Pictures / East News

Для фотосессии, посвященной ее последнему фильму «Не беспокойся, дорогая», Оливия Уайлд надела осенний комплект изумрудного цвета. Вот только ее наряд не очень сочетался с черными кожаными сапогами, которые перетягивали на себя все внимание.

3. Дженнифер Лопес ошиблась с размером туфель

Abel Fermin / Everett Collection / East News

Дженнифер Лопес обладает удивительным чувством стиля и точно знает, какой образ будет идеально подходить теме мероприятия. Например, на прием Организации Объединенных Наций, посвященный гендерному равенству, она надела пудрово-розовый наряд и туфли Christian Louboutin. И все было бы просто идеально, если бы туфли были ей по размеру. Но большой зазор между пяткой актрисы и задником обуви мгновенно обращал на себя внимание.

4. Босоножки Бритни Спирс, похоже, были очень неудобными

NPA / The Grosby Group / EAST NEWS

В 2018 году на мероприятии Hollywood Beauty Awards поп-принцесса появилась в коротком обтягивающем платье, которое подчеркивало ее шикарную фигуру. Ее наряд дополняли сверкающие босоножки. Но из-за неудобной колодки и слишком маленького размера обуви ноги звезды так и норовили выскользнуть из этих тесных ремешков.

5. Ким Кардашьян не учла побочные эффекты беременности

Juan Sharma / Bruja, PacificCoastN / EAST NEWS

Во время беременности женское тело меняется, и это совершенно нормально. Например, начинают сильно отекать ноги, и знаменитости тоже не застрахованы от этих гормональных изменений. Но Ким, как обычно, предпочла красоту комфорту и для прогулки по Лос-Анджелесу надела обтягивающее платье и очень тесные сандалии, которые пережимали ей стопы и лодыжки.

6. Тесса Томпсон выбрала неудачное сочетание обуви и одежды

Актриса, которая сыграла Валькирию в «Торе», любит удивлять публику необычными нарядами и стилевыми решениями. Например, на премьеру фильма «Лесок» она надела шелковый коричневый костюм, который подчеркивал цвет ее кожи. К сожалению, черные сапоги с широким голенищем совершенно не сочетались с ее нарядом.

7. Яркие туфли Гвинет Пэлтроу совсем не подходили к теме мероприятия

Пэлтроу — большой авторитет в области стиля и элегантности. И на красной дорожке она часто решается на различные модные эксперименты. Вот только выбор туфель для благотворительного мероприятия по сбору средств в пользу больных раком в 2009 году, наверное, был не самым уместным. Гвинет отдала предпочтение безупречному белому костюму и легкому макияжу, которые делали ее образ по-настоящему аристократичным, но все внимание перетягивали на себя яркие цветные туфли.

8. Тейлор Шиллинг дефилировала по красной дорожке в запотевших туфлях

AP / East News

На премьере фильма «Счастливчик» в 2012 году актриса была одета в потрясающее платье от Peter Pilotto, которое она дополнила необычными черными лодочками со вставками из прозрачного пластика. Однако Тейлор не учла, что ноги во время ходьбы становятся влажными, поэтому прозрачные «окошечки» туфель просто запотели.

9. Босоножки Кэти Холмс не подчеркнули красоту ее ног

Carlos Piaggio / The Grosby Group / EAST NEWS

В последние годы Кэти стала настоящим трендсеттером и иконой стиля. Почти любой наряд, в котором она появляется на публике, тут же становится популярным трендом. Но и у нее случаются небольшие промахи. На премьере сериала «Клан Кеннеди: После Камелота» она была одета в роскошное коричневое платье и сочетающиеся с ним по цвету босоножки. Однако они слишком сильно сжимали ей стопы, а еще открывали мозоли на пальцах. Возможно, ей стоило выбрать закрытые туфли.

10. Дженнифер Гарнер продемонстрировала легкую деформацию своих мизинцев на ногах

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Похоже, что у Дженнифер аномалия развития пальцев стопы, при котором мизинцы находятся под углом ко всем остальным пальцам. А ношение неудобной обуви может только усугубить этот дефект. Однако актриса обожает открытые туфли на высоком каблуке. В 2016 году на премьере фильма «Девять жизней» она была одета в укороченное красное платье простого покроя, которое подчеркивало ее красивую фигуру, и босоножки с тонкими ремешками.

11. Сара Джессика Паркер показала всем свои мозоли

Reynaud Julien / APS-Medias / Abaca / East News , Gael Colliguet / KCS / East News

Сара Джессика Паркер, так же как и ее героиня Кэрри Брэдшоу, обожает моду и туфли на высоком каблуке. В 2018 году на премьере фильма «Здесь и сейчас» актриса блистала в роскошном синем платье, украшенном блестками, и утонченных босоножках, идеально сочетающихся с ее нарядом. Но из-за минималистичного дизайна туфель стали видны все мозоли на пальцах ее ног.