15 звезд, которые выбрали такую отпадную обувь, что аж Золушка позавидует

Знаменитости
1 час назад

Знаменитости знают: если надеваешь платье попроще, то нужно выбрать максимально неординарную обувь. Наши героини явно руководствовались этим правилом при создании своих образов и попали в яблочко.

Энн Хэтэуэй

ANGELA WEISS/AFP/East News, Guerin Charles/ABACA/Abaca/East News

Лили Джеймс

Кэти Перри

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Диана Крюгер

Domine Jerome/ABACA/Abaca/East News

Грета Ли

Жюльет Бинош

Evan Agostini/Invision/East News

Брук Шилдс

Наоми Кэмпбелл

Гвен Стефани

DeeCee Carter/Associated Press/East News

Сиенна Миллер

Марион Котийяр

Кайли Миноуг

Vianney Le Caer/Invision/East News
Melancholy
37 минут назад

Кайли такая позитивная, и даже эти пушистики на ней уютно выглядят 🙂👍

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Джулианна Мур

CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP/East News
O_о
8 часов назад

По крайней мере смотрится изящно, хоть и странно. И неудобно.

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Мидоу Рэйн Уокер

Gregorio Borgia/Associated Press/East News

Изабель Юппер

Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News

Когда дело доходит до одежды, смелости знаменитостям не занимать. Они с охотой носят дерзкие фасоны и в 40, и в 50, и в 60 лет. И выглядят просто умопомрачительно.

Фото на превью CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP/East News

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