15 звезд, которые выбрали такую отпадную обувь, что аж Золушка позавидует
Знаменитости
1 час назад
Знаменитости знают: если надеваешь платье попроще, то нужно выбрать максимально неординарную обувь. Наши героини явно руководствовались этим правилом при создании своих образов и попали в яблочко.
Энн Хэтэуэй
ANGELA WEISS/AFP/East News, Guerin Charles/ABACA/Abaca/East News
Лили Джеймс
Кэти Перри
Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Диана Крюгер
Domine Jerome/ABACA/Abaca/East News
Грета Ли
Жюльет Бинош
Evan Agostini/Invision/East News
Брук Шилдс
Наоми Кэмпбелл
Гвен Стефани
DeeCee Carter/Associated Press/East News
Сиенна Миллер
Марион Котийяр
Кайли Миноуг
Vianney Le Caer/Invision/East News
Кайли такая позитивная, и даже эти пушистики на ней уютно выглядят 🙂👍
-
-
Ответить
Джулианна Мур
CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP/East News
Мидоу Рэйн Уокер
Gregorio Borgia/Associated Press/East News
Изабель Юппер
Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News
Когда дело доходит до одежды, смелости знаменитостям не занимать. Они с охотой носят дерзкие фасоны и в 40, и в 50, и в 60 лет. И выглядят просто умопомрачительно.
Фото на превью CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP/East News
Комментарии
Уведомления
У вас тоже создается впечатление, что модные дома в последние годы отдали дизайн обуви на аутсорс в дурку?
-
-
Ответить
Похожее
10 актрис, которые ничуть не уступали красоте кинодивам с мировым именем
Кино
1 месяц назад
14 фотографий, где сразу понятно, чем все закончится, но в этом-то и соль
19 человек, которые ехали с такими попутчиками, что никто и не поверит
Народное творчество
1 год назад
18 фотопародий от австралийской актрисы, меняющей представление об идеальных снимках в Instagram
Фотографы
2 года назад
17 питомцев, чье бешеное обаяние просто сносит с ног
Животные
2 года назад
15 человек, которые вляпались в такую неловкую ситуацию, что хоть под землю проваливайся
6 секретов с киноплощадок, которые для непосвященных обычно остаются тайной за семью печатями
Кино
1 год назад
20+ снимков, которые поднимают уровень адреналина в крови
20+ семейных традиций со всего мира, которые удивляют похлеще закрученного детектива
Культура
3 года назад
13 человек, которым не стоило говорить о существовании фотошопа
Сделай сам
4 года назад
16 психологических лайфхаков на вес золота, которыми щедро поделились пользователи интернета
Народное творчество
1 год назад