15 звезд, которые выбрали такую отпадную обувь, что аж Золушка позавидует

Знаменитости знают: если надеваешь платье попроще, то нужно выбрать максимально неординарную обувь. Наши героини явно руководствовались этим правилом при создании своих образов и попали в яблочко.

Энн Хэтэуэй

Лили Джеймс

Кэти Перри

Диана Крюгер

Грета Ли

Жюльет Бинош

Брук Шилдс

Наоми Кэмпбелл

Гвен Стефани

Сиенна Миллер

Марион Котийяр

Кайли Миноуг

Кайли такая позитивная, и даже эти пушистики на ней уютно выглядят 🙂👍

Джулианна Мур

Мидоу Рэйн Уокер

Изабель Юппер

Когда дело доходит до одежды, смелости знаменитостям не занимать. Они с охотой носят дерзкие фасоны и в 40, и в 50, и в 60 лет. И выглядят просто умопомрачительно.