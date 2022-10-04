12 случаев, когда знаменитые женщины отправили миру послание, не проронив ни слова

Мы не устаем любоваться роскошными нарядами знаменитостей, в которых они выходят в свет. Но порой эффектный образ несет в себе еще и некую идею. С помощью деталей костюма звезды признаются в любви близким, отдают дань своей национальной культуре, а также напоминают о персонажах, которых сыграли в кино.

Блейк Лайвли

ANGELA WEISS / AFP / East News

Платье-трансформер Блейк Лайвли, которое свело всех с ума на Met Gala в 2022 году, содержало отсылку к сериалу «Сплетница». Этот проект прославил актрису, потому она не забыла о нем, продумывая детали наряда для мероприятия.

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Когда на мероприятии помощники звезды проделали манипуляции с платьем и оранжевая юбка сменилась бирюзовой, на ней можно было увидеть изображения созвездий. Точно такой же узор украшает потолок Центрального вокзала в Нью-Йорке. «Это значимая для сериала локация. На первых кадрах моя героиня Серена едет в поезде, а затем зрители видят Центральный вокзал», — пояснила Блейк.

Марго Робби

PacificCoastNews / East News

В 2018 году Марго Робби появилась в свете софитов в цветочном платье и с необычной сумочкой в виде кролика с хрустальным покрытием. Этим аксессуаром она отдала дань фильму, в котором только что снялась. Речь идет о ленте «Кролик Питер», название которой и объясняет выбор актрисы.

Джулия Робертс

NIKLAS HALLE'N / AFP / East News

На премьеру фильма «Билет в рай» в 2022 году Джулия надела платье, принт которого напоминал детские рисунки мелом. На черной ткани были изображены сердечки, а также прописаны буквы и цифры. И у всех этих символов имелось значение. Например, надпись JR+DM — это инициалы актрисы и ее мужа (Julia Roberts, Daniel Moder). Также на наряде присутствовали первые буквы имен их детей. Цифры же отсылают к памятным для Джулии датам. Например, 2002 — год ее свадьбы.

Меган Маркл

George Rogers / SIPA / East News

На одно из светских мероприятий 2018 года Меган Маркл надела платье-кейп и дополнила его акриловым клатчем. Стоит обратить внимание на изображение, которым украшена эта миниатюрная сумочка. Знатоки астрономии явно распознают схему звездного неба и не ошибутся: клатч сообщает о знаке зодиака Меган. Она родилась под созвездием Льва.

Эмилия Кларк

Invision / Invision / East News

На премьере финального сезона «Игры престолов» Эмилия Кларк появилась в платье с загадочной надписью: «Не закрывай свою дверь. Возможно, во сне я приду в твои объятия». Еще не зная развязки любимой истории, фанаты ринулись расшифровывать послание. К тому же Эмилия выложила в своей соцсети фото с этим нарядом и намекнула, что в нем есть спойлер о судьбе Матери драконов.

Выяснилось, что надпись на платье — это просто творческое решение дизайнера бренда Valentino, никак не связанное с вселенной Джорджа Мартина. А вот в цветовых сочетаниях образа издания увидели намек на армию Короля Ночи, которая состояла из мертвецов. Возможно, в этом и заключался тот самый спойлер, о котором писала актриса. Ведь в финале ее героиня погибла.

Дженнифер Лопес

OnTheJLo via Grosby Group / Grosby Group / East News

Подвенечный наряд, в котором звезда давала клятву Бену Аффлеку у алтаря, имел особый смысл для обоих. Дженнифер сказала о нем так: «Это просто платье, которое у меня лежало много лет со времен съемок в одном старом-старом фильме». «Старый-старый фильм», о котором говорит Лопес, это не что иное, как лента «Девушка из Джерси» 2004 года. Она снималась в нем вместе с Беном Аффлеком в самом начале их отношений.

Кейт Миддлтон

В 2020 году принцесса Уэльская посетила Баттерси-парк в скромном, но элегантном образе, а на ее шее красовался кулон с 3 подвесками. Как оказалось, этот аксессуар связан с ее детьми. На подвесках были выгравированы буквы G, C, L, и именно с них начинаются имена ее чад. Детей Кейт зовут Джордж, Шарлотта и Луи (George, Charlotte, Louis).

Тейлор Свифт

ANDRES KUDACKI / AFP / East News

В наряде Тейлор Свифт, в котором она пришла в 2022 году на церемонию вручения премии VMA, фанаты артистки увидели скрытый смысл. Они считают, что это состоящее из страз платье является отсылкой к ее клипу на песню «Look What You Made Me Do». На кадрах этого ролика певица представала лежащей в ванне с бриллиантами. В пользу этой версии говорит также и тот факт, что в 2022 году Тейлор отмечает 5-летие песни.

Элизабет Олсен

Invision / Invision / East News

Платье Элизабет, которое она выбрала для посещения премии Emmy в 2021 году, несло в себе послание. С его помощью актриса сообщала, что обрела уверенность в себе и своем имени. Дело в том, что на протяжении своей карьеры звезда старалась абстрагироваться от родства с Мэри-Кейт и Эшли Олсен. Потому старалась делать так, чтобы ее имя никогда не фигурировало вместе с именами сестер. Теперь же Элизабет не боится во всеуслышание заявить, что она родственница легендарных близняшек. Потому и надела для выхода на красную дорожку платье, разработанное брендом Мэри-Кейт и Эшли.

Клэр Дэйнс

Invision / Invision / East News

На премьеру сериала «Змей в Эссексе» актриса пришла в платье, которое украшало некое мифическое создание. Несложно догадаться, что это изображение отсылает к сюжету киноленты. Героиня Клэр Дэйнс как раз охотилась за информацией о морском драконе, в которого верили жители Эссекса.

Чон Хо Ён

PATRICK T. FALLON / AFP / East News

Звезда сериала «Игра в кальмара» на красной ковровой дорожке премии SAG предстала в умопомрачительном жаккардовом платье. Но большее внимание прессы привлек аксессуар на ее волосах в тон наряда. Оказалось, что бренд Louis Vuitton хотел отдать дань уважения происхождению актрисы и потому снабдил ее образ традиционной корейской лентой. Жительницы Страны утренней свежести завязывают такими косы.

Эль Фэннинг

AP / East News

На мероприятии, посвященном выходу фильма «Малефисента», Эль Фэннинг позировала фотографам в необычных туфлях бренда Charlotte Olympia. Эта модель называется «Спящая красавица». Несложно догадаться, что на обуви изображена Аврора — героиня Эль.

bauergriffinonline.com / East News

Эль Фэннинг напоминала поклонникам о своей роли в сказочном фильме даже с помощью повседневной одежды. Например, она была замечена в аэропорту Японии в платье, на котором опять же красовалась принцесса Аврора.

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