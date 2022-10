12 случаев, когда знаменитые женщины отправили миру послание, не проронив ни слова

Блейк Лайвли

Марго Робби

Джулия Робертс

Меган Маркл

Эмилия Кларк

Дженнифер Лопес

OnTheJLo via Grosby Group / Grosby Group / East News

Кейт Миддлтон

В 2020 году принцесса Уэльская посетила Баттерси-парк в скромном, но элегантном образе, а на ее шее красовался кулон с 3 подвесками. Как оказалось , этот аксессуар связан с ее детьми. На подвесках были выгравированы буквы G, C, L, и именно с них начинаются имена ее чад. Детей Кейт зовут Джордж, Шарлотта и Луи (George, Charlotte, Louis).

Тейлор Свифт

В наряде Тейлор Свифт, в котором она пришла в 2022 году на церемонию вручения премии VMA, фанаты артистки увидели скрытый смысл. Они считают, что это состоящее из страз платье является отсылкой к ее клипу на песню «Look What You Made Me Do».

На кадрах этого ролика певица представала лежащей в ванне с бриллиантами. В пользу этой версии говорит также и тот факт, что в 2022 году Тейлор отмечает 5-летие песни.