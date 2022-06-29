14 случаев, когда обувь звезд перетянула на себя все внимание и отодвинула на второй план платья
Рассматривая звездные выходы, мы в первую очередь обращаем внимание на дизайнерские наряды. А вот обувь и аксессуары часто незаслуженно ускользают от нашего взгляда. Хотя порой они заслуживают гораздо большего внимания.
Мы в ADME вспомнили 14 случаев, когда обувь знаменитостей была настолько необычной, что приковала к себе удивленные взгляды окружающих, став главной темой для обсуждения.
Эль Фэннинг
В 2012 году Эль попала на главные страницы модных журналов благодаря своему необычному выбору обуви. Тогда еще 14-летняя актриса посетила премьеру фильма «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» в сандалиях Prada с невероятной толщины многоярусной платформой.
Ферги
В 2012 году Миучча Прада представила миру «огненные» туфли, которые стали настоящей сенсацией в модном мире. Одной из первых выгулять новинку решилась певица Ферги, отдав предпочтение паре в желто-зеленых оттенках.
Леди Гага
Леди Гага — известная поклонница эпатажной одежды и аксессуаров. Но на Неделе моды в Нью-Йорке, кажется, она превзошла саму себя, надев алые ботильоны на 30-сантиметровой платформе без каблука. Остается только гадать, как звезде удавалось удерживать равновесие.
Кендалл Дженнер
Прозрачная обувь на протяжении нескольких сезонов царила на мировых подиумах. Кендалл Дженнер, как истинная модница, поддалась популярному веянию и выгуляла пару трендовых сандалий на мероприятии, устроенном брендом Tiffany & Co. Правда, необходимо было присмотреться, чтобы заметить на ногах девушки обувь.
Сара Мишель Геллар
В 2015 году Сара Мишель Геллар посетила благотворительный вечер в черных туфлях с открытым носком. На первый взгляд может показаться, что в этой паре нет ничего примечательного. Но обратите внимание на интересную форму каблука. Надеемся, обувь не доставила актрисе дискомфорта и девушка смогла сполна насладиться вечером.
Нина Добрев
В январе 2014 года звезда «Дневников вампира» посетила студию Universal Studios Hollywood в лодочках Sophia Webster, которые приковали внимание присутствующих необычной деталью — украшением в виде бабочки.
Кэти Перри
В 2012 году Кэти Перри блистала на традиционном бранче перед церемонией «Грэмми» в черных туфлях с украшением в виде клавиш пианино. Обувь идеально соответствовала теме мероприятия и еще раз закрепила за Кэти звание модницы.
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер определенно знает толк в обуви. У нее даже есть собственная линейка туфель SJP Collection. В 2010 году звезда «Секса в большом городе» в очередной раз сразила публику наповал, выйдя на красную дорожку в ажурных босоножках с затейливой платформой авторства Nicholas Kirkwood.
Николь Кидман
В 2013 году Николь Кидман поддержала супруга Кита Урбана на вручении премии CMT Music Awards за достижения в области кантри-музыки. Для выхода на красную дорожку звезда выбрала лаконичное черное платье. Перчинку в образ внесли черно-белые туфли Dior с оригинальным каблуком.
Хлоя Севиньи
В 2016 году Хлоя посетила вечеринку в Лос-Анджелесе в нежно-голубых туфлях от Gucci, украшением которых стала яркая аппликация в виде губ.
Виктория Бекхэм
А вот Виктория Бекхэм решила вовсе отказаться от каблуков. Заручившись поддержкой мужа, Шикарная Перчинка вышла к фотографам в лакированных ботфортах Antonio Berardi, которые бросаются в глаза благодаря пятке, «парящей» в воздухе.
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли славится своим щепетильным отношением к стилю. Чего только стоят образы актрисы для бала Института костюма. Но в 2010 году, на заре карьеры, девушка пошла по легкому пути, полностью повторив для одного из своих выходов образ из весенней коллекции Lanvin, в том числе бежевые босоножки с заклепками и причудливым металлическим каблуком.
Элизабет Олсен
В 2011 году на Нью-Йоркском кинофестивале прошел премьерный показ ленты «Марта, Марси Мэй, Марлен». Элизабет Олсен, сыгравшая главную роль в фильме, прошлась по красной дорожке в умопомрачительных туфлях от Alexander McQueen, от которых просто невозможно оторвать взгляд.
Хелен Миррен
Хелен Миррен является большой поклонницей обуви на высоком каблуке и массивной платформе. Она любит подобные туфли за то, что они значительно увеличивают рост и делают ноги длиннее. И за счет этого, со слов актрисы, она чувствует себя увереннее на светских мероприятиях в окружении множества красивых женщин. Поэтому почти всегда Хелен блистает на красной дорожке в туфлях на высокой пластмассовой платформе, которые ей, кстати, обходятся меньше чем в $ 50.
Какая обувь из подборки приглянулась вам больше всего?