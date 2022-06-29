14 случаев, когда обувь звезд перетянула на себя все внимание и отодвинула на второй план платья

Рассматривая звездные выходы, мы в первую очередь обращаем внимание на дизайнерские наряды. А вот обувь и аксессуары часто незаслуженно ускользают от нашего взгляда. Хотя порой они заслуживают гораздо большего внимания.

Мы в ADME вспомнили 14 случаев, когда обувь знаменитостей была настолько необычной, что приковала к себе удивленные взгляды окружающих, став главной темой для обсуждения.

Эль Фэннинг

Jordan Strauss / Invision / AP / News

В 2012 году Эль попала на главные страницы модных журналов благодаря своему необычному выбору обуви. Тогда еще 14-летняя актриса посетила премьеру фильма «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» в сандалиях Prada с невероятной толщины многоярусной платформой.

Ферги

MARCOCCHI GIULIO / SIPA / East News , MARCOCCHI GIULIO / SIPA / East News

В 2012 году Миучча Прада представила миру «огненные» туфли, которые стали настоящей сенсацией в модном мире. Одной из первых выгулять новинку решилась певица Ферги, отдав предпочтение паре в желто-зеленых оттенках.

Леди Гага

PacificCoastNews.com / East News , PacificCoastNews.com / East News

Леди Гага — известная поклонница эпатажной одежды и аксессуаров. Но на Неделе моды в Нью-Йорке, кажется, она превзошла саму себя, надев алые ботильоны на 30-сантиметровой платформе без каблука. Остается только гадать, как звезде удавалось удерживать равновесие.

Кендалл Дженнер

Van Tine Dennis / ABACA / East News

Прозрачная обувь на протяжении нескольких сезонов царила на мировых подиумах. Кендалл Дженнер, как истинная модница, поддалась популярному веянию и выгуляла пару трендовых сандалий на мероприятии, устроенном брендом Tiffany & Co. Правда, необходимо было присмотреться, чтобы заметить на ногах девушки обувь.

Сара Мишель Геллар

В 2015 году Сара Мишель Геллар посетила благотворительный вечер в черных туфлях с открытым носком. На первый взгляд может показаться, что в этой паре нет ничего примечательного. Но обратите внимание на интересную форму каблука. Надеемся, обувь не доставила актрисе дискомфорта и девушка смогла сполна насладиться вечером.

Нина Добрев

В январе 2014 года звезда «Дневников вампира» посетила студию Universal Studios Hollywood в лодочках Sophia Webster, которые приковали внимание присутствующих необычной деталью — украшением в виде бабочки.

Кэти Перри

AFP / East News , AFP / East News

В 2012 году Кэти Перри блистала на традиционном бранче перед церемонией «Грэмми» в черных туфлях с украшением в виде клавиш пианино. Обувь идеально соответствовала теме мероприятия и еще раз закрепила за Кэти звание модницы.

Сара Джессика Паркер

Darla Khazei, PacificCoastNews.com / East News , Darla Khazei, PacificCoastNews.com / East News

Сара Джессика Паркер определенно знает толк в обуви. У нее даже есть собственная линейка туфель SJP Collection. В 2010 году звезда «Секса в большом городе» в очередной раз сразила публику наповал, выйдя на красную дорожку в ажурных босоножках с затейливой платформой авторства Nicholas Kirkwood.

Николь Кидман

Ryan Pavlov / AdMedia / SIPA / East News , Frank Micelotta / Invision / AP / East News

В 2013 году Николь Кидман поддержала супруга Кита Урбана на вручении премии CMT Music Awards за достижения в области кантри-музыки. Для выхода на красную дорожку звезда выбрала лаконичное черное платье. Перчинку в образ внесли черно-белые туфли Dior с оригинальным каблуком.

Хлоя Севиньи

DailyCeleb / Sipa USA / East News

В 2016 году Хлоя посетила вечеринку в Лос-Анджелесе в нежно-голубых туфлях от Gucci, украшением которых стала яркая аппликация в виде губ.

Виктория Бекхэм

Rob Rich / Everett Collection / East News

А вот Виктория Бекхэм решила вовсе отказаться от каблуков. Заручившись поддержкой мужа, Шикарная Перчинка вышла к фотографам в лакированных ботфортах Antonio Berardi, которые бросаются в глаза благодаря пятке, «парящей» в воздухе.

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли славится своим щепетильным отношением к стилю. Чего только стоят образы актрисы для бала Института костюма. Но в 2010 году, на заре карьеры, девушка пошла по легкому пути, полностью повторив для одного из своих выходов образ из весенней коллекции Lanvin, в том числе бежевые босоножки с заклепками и причудливым металлическим каблуком.

Элизабет Олсен

face to face aktuell / Reporter / East News

В 2011 году на Нью-Йоркском кинофестивале прошел премьерный показ ленты «Марта, Марси Мэй, Марлен». Элизабет Олсен, сыгравшая главную роль в фильме, прошлась по красной дорожке в умопомрачительных туфлях от Alexander McQueen, от которых просто невозможно оторвать взгляд.

Хелен Миррен

0070054 / Reporter / East News

Хелен Миррен является большой поклонницей обуви на высоком каблуке и массивной платформе. Она любит подобные туфли за то, что они значительно увеличивают рост и делают ноги длиннее. И за счет этого, со слов актрисы, она чувствует себя увереннее на светских мероприятиях в окружении множества красивых женщин. Поэтому почти всегда Хелен блистает на красной дорожке в туфлях на высокой пластмассовой платформе, которые ей, кстати, обходятся меньше чем в $ 50.

Какая обувь из подборки приглянулась вам больше всего?