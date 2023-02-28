14 звезд, чьи помолвочные кольца сверкают так ярко, что могут освещать дорогу в темноте
Традиции обмениваться обручальными кольцами уже 3 тыс. лет, а первое кольцо с бриллиантом было подарено в 1477 году. В наше время мужчины надевают своим возлюбленным колечко на палец не только в день свадьбы, но и тогда, когда делают предложение руки и сердца.
Бейонсе — кольцо за $ 5 млн, подаренное Jay-Z
Пэрис Хилтон — кольцо за $ 1 млн, подаренное Картером Реумом
Джордан Данн — кольцо за $ 100 тыс., подаренное Дионом Хэмилтоном
София Вергара — кольцо за $ 500 тыс., подаренное Джо Манганьелло
Молли Симс — кольцо за $ 80 тыс., подаренное Скоттом Стубером
Кортни Кардашьян — кольцо за $ 1 млн, подаренное Трэвисом Баркером
Кэти Перри — кольцо за $ 5 млн, подаренное Орландо Блумом
Софи Тернер — кольцо за $ 150 тыс., подаренное Джо Джонасом
Лиа Мишель — кольцо за $ 6 тыс., подаренное Зенди Рейхом
Сара Хайленд — кольцо за $ 150 тыс., подаренное Уэллсом Адамсом
Дженна Дуан — кольцо за $ 200 тыс., подаренное Стивом Кази
Никола Пельтц — кольцо за $ 2 млн, подаренное Бруклином Бекхэмом
Дженнифер Лопес — кольцо за $ 5–10 млн, подаренное Беном Аффлеком
Блейк Лайвли — кольцо за $ 2 млн, подаренное Райаном Рейнольдсом
Фото на превью Everett Collection / East News, Jon Kopaloff / FilmMagic / Getty Images, Chris Pizzello / Invision / East News
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