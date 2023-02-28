14 звезд, чьи помолвочные кольца сверкают так ярко, что могут освещать дорогу в темноте

Традиции обмениваться обручальными кольцами уже 3 тыс. лет, а первое кольцо с бриллиантом было подарено в 1477 году. В наше время мужчины надевают своим возлюбленным колечко на палец не только в день свадьбы, но и тогда, когда делают предложение руки и сердца.