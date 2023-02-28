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14 звезд, чьи помолвочные кольца сверкают так ярко, что могут освещать дорогу в темноте

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Традиции обмениваться обручальными кольцами уже 3 тыс. лет, а первое кольцо с бриллиантом было подарено в 1477 году. В наше время мужчины надевают своим возлюбленным колечко на палец не только в день свадьбы, но и тогда, когда делают предложение руки и сердца.

Бейонсе — кольцо за $ 5 млн, подаренное Jay-Z

Пэрис Хилтон — кольцо за $ 1 млн, подаренное Картером Реумом

Джордан Данн — кольцо за $ 100 тыс., подаренное Дионом Хэмилтоном

София Вергара — кольцо за $ 500 тыс., подаренное Джо Манганьелло

Молли Симс — кольцо за $ 80 тыс., подаренное Скоттом Стубером

Кортни Кардашьян — кольцо за $ 1 млн, подаренное Трэвисом Баркером

Кэти Перри — кольцо за $ 5 млн, подаренное Орландо Блумом

Софи Тернер — кольцо за $ 150 тыс., подаренное Джо Джонасом

Лиа Мишель — кольцо за $ 6 тыс., подаренное Зенди Рейхом

Сара Хайленд — кольцо за $ 150 тыс., подаренное Уэллсом Адамсом

Дженна Дуан — кольцо за $ 200 тыс., подаренное Стивом Кази


Никола Пельтц — кольцо за $ 2 млн, подаренное Бруклином Бекхэмом

Everett Collection/East News

Дженнифер Лопес — кольцо за $ 5–10 млн, подаренное Беном Аффлеком

Chris Pizzello/Invision/East News

Блейк Лайвли — кольцо за $ 2 млн, подаренное Райаном Рейнольдсом

Everett Collection/East News, © Jon Kopaloff / FilmMagic / GettyImages
Фото на превью Everett Collection / East News, Jon Kopaloff / FilmMagic / Getty Images, Chris Pizzello / Invision / East News
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AdMe/Дизайн/14 звезд, чьи помолвочные кольца сверкают так ярко, что могут освещать дорогу в темноте
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