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15 звездных красоток, которые с непривычного ракурса выглядят совсем по-другому

Дизайн
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Какая на самом деле мощная штука ракурс, становится ясно только при сравнении нескольких фото. Это известно любому, кто хоть раз делал селфи. Такое правило работает для всех без исключения, даже для звездных красавиц Голливуда: диву даешься, когда видишь, какие разные фотографии получаются, стоит фотографу начать экспериментировать с ракурсами.

Элизабет Мосс

SUZANNE CORDEIRO/AFP/East News, Invision/Invision/East News

Рене Зеллвегер

ADRIAN DENNIS/AFP/East News, ADRIAN DENNIS/AFP/East News

Мерил Стрип

Шарлотта Генсбур

LOIC VENANCE/AFP/East News, Shootpix/ABACA/Abaca/East News

Хлоя Севиньи

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News, Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Кейт Уинслет

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Натали Дормер

Hahn Lionel/ABACA/EAST NEWS, Hahn Lionel/ABACA/EAST NEWS

Эмилия Кларк

VALERIE MACON/AFP/East News, PacificCoastNews/BWP Media/East News

Джулия Робертс

Julie Edwards / Avalon/Photoshot/East News, Invision/Invision/East News

Хелена Бонем Картер

Grosby Group/East News, AUG/face to face/FaceToFace/REPORTER

Риз Уизерспун

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, GilbertFlores@Broadimage/Broad Image/East News

Хилари Суэнк

Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS, Richard Shotwell/Invision/AP/East News

Аманда Сейфрид

Invision/Associated Press/East News, Invision/Associated Press/East News

Пенелопа Крус

Didier Ferey/KCS/East News, Didier Ferey/KCS/East News

Рэйчел Вайс

Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News

Удачно или неудачно выбранный ракурс фото может не только изменить внешность запечатленного на нем человека, но и окончательно запутать того, кто рассматривает снимок. По этим ссылкам вы найдете несколько наших фотоподборок, в которых угол съемки и перспектива играют далеко не последнюю роль.

Фото на превью Didier Ferey/KCS/East News, Didier Ferey/KCS/East News
32645
AdMe/Дизайн/15 звездных красоток, которые с непривычного ракурса выглядят совсем по-другому
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