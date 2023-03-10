15 звездных красоток, которые с непривычного ракурса выглядят совсем по-другому

Какая на самом деле мощная штука ракурс, становится ясно только при сравнении нескольких фото. Это известно любому, кто хоть раз делал селфи. Такое правило работает для всех без исключения, даже для звездных красавиц Голливуда: диву даешься, когда видишь, какие разные фотографии получаются, стоит фотографу начать экспериментировать с ракурсами.

Элизабет Мосс

Рене Зеллвегер

Мерил Стрип

Шарлотта Генсбур

Хлоя Севиньи

Кейт Уинслет

Натали Дормер

Эмилия Кларк

Джулия Робертс

Хелена Бонем Картер

Риз Уизерспун

Хилари Суэнк

Аманда Сейфрид

Пенелопа Крус

Рэйчел Вайс

Удачно или неудачно выбранный ракурс фото может не только изменить внешность запечатленного на нем человека, но и окончательно запутать того, кто рассматривает снимок. По этим ссылкам вы найдете несколько наших фотоподборок, в которых угол съемки и перспектива играют далеко не последнюю роль.