15 стильных знаменитостей, которые так оплошали с выбором одежды, что даже как-то неловко за них

Даже у самых стильных знаменитостей бывают неудачные появления на красных дорожках. Что ж, все мы люди, и у многих в шкафу тоже есть парочка платьев, глядя на которые мы думаем: «Где были мои глаза, когда я это покупала?» Набраться опыта на чужих ошибках никогда не помешает, так что вот вам свежая подборка непродуманных нарядов звезд.

Аня Тейлор-Джой

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Обычно безупречная, актриса появилась на последней церемонии BAFTA в мини-платье с бантиками и объемной накидке, похожей на одеяло, за что попала в топ худших нарядов того вечера.

Мишель Йео

Jordan Strauss/Invision/East News

Звезда выбрала для последней церемонии вручения премии Гильдии киноактеров оригинальное платье, спереди украшенное бахромой. Но критики не оценили ее стараний: наряд вызвал у них ассоциации с картошкой фри и бумагой, порезанной в шредере.

Флоренс Пью

Jordan Strauss/Invision/East News

Актриса появилась на последней оскаровской церемонии в противоречивом наряде, состоящем из мини-шортиков, напоминающих велосипедки, и объемного бесформенного платья с разрезом, начинающимся от лифа. Флоренс так впечатлила пользователей, что они не смогли удержаться от сравнения ее наряда с пуховым одеялом и скомканными простынями. «Это я, когда снял свое постельное белье с сушилки и несу его в комнату», — писали они.

Зои Салдана

Jordan Strauss/Invision/East News

Критики признали наряд актрисы из атласа и кружева неуместным на красной дорожке церемонии «Оскар»: ее платье назвали похожим на ночную рубашку.

Хэлли Берри

MICHAEL TRAN/AFP/East News

Полупрозрачное тюлевое мини-платье с бантиками и черное боди Хэлли Берри сослужили ей плохую службу на вечеринке Vanity Fair в этом году: актриса возглавила список самых плохо одетых звезд мероприятия.

Элизабет Бэнкс



Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Бэнкс вышла на красную дорожку последней оскаровской церемонии в бесформенном асимметричном наряде со спущенными с плеч бретельками и шлейфом. К тому же платье было таким неудобным, что актриса споткнулась на сцене.

Эллисон Уильямс

ANGELA WEISS/AFP/East News

Наряд звезды сериала «Девчонки» стал одним из худших на оскаровской церемонии: увидев кружевное платье с перьями на подоле и бесформенной розовой накидкой, создающее впечатление стилистического разнобоя, критики написали: «Что это за розовая катастрофа?»

Меган Маркл

The Telegraph Pool/Associated Press/East News

В 2018 году беременная Меган Маркл посетила дом престарелых в Лондоне. Ее наряд в этот день был таким тесным, что пользователи не удержались от восклицания: «Ей нужно платье на 2 размера больше!»

Хайди Клум

Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Веселенький наряд, который Хайди Клум выбрала для церемонии награждения Nickelodeon Kids’ Choice Awards попал в список худших нарядов вечера из-за сердечек, включая крупное сердце, скрепляющее сложные складки на юбке.

Оливия Кук

ISABEL INFANTES/AFP/East News

Модные критики не оценили образ Оливии Кук на последней церемонии BAFTA: наряд королевы Вестероса из «Дома Дракона», состоящий из топа с жестким выступом снизу и юбки противоречивого кроя, назвали «наспех переделанным из какого-то костюма к сериалу».

Энн Хэтэуэй

Избыточно леопардовый тотал-лук Энн Хэтэуэй, в котором она появилась на Парижской неделе моды летом этого года, оказался в списке худших нарядов: критики признали, что актриса сделала «не самый лучший выбор».

Патрисия Аркетт

VALERIE MACON/AFP/East News

Платье Патрисии Аркетт вошло в список худших нарядов церемонии вручения премии Гильдии киноактеров: критики признали образ неудачным из-за странного дизайна со сползающим под мышку кружевом и неуместно крошечной сумочки.

Шанайя Твейн

Jordan Strauss/Invision/East News

Образ канадской певицы, появившейся на церемонии «Грэмми» в костюме в стиле Круэллы Де Виль, не впечатлил модных критиков: ее вид назвали «глупым и устаревшим».

Андреа Кристи

Vianney Le Caer/Invision/East News

Платье фешен-блогера Андреа Кристи для BAFTA 2023 — с растительным декором и гигантскими объемными рукавами — удостоилось звания «модной катастрофы». Но если Андреа хотелось привлечь внимание, то это удалось ей на 100 %.

Талия Сторм

На церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards было много причудливых нарядов, но именно образ шотландской певицы был назван «шокирующим»: она вышла на красную дорожку в бикини, розовой меховой ушанке, белой шубе и теплых сапожках с мехом.