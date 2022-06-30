15+ звезд, для которых комфорт превыше всего

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Подобрать подходящий наряд для важного мероприятия — задача не из легких, особенно для известных личностей. Им приходится проводить весь день на высоких каблуках, в обтягивающем платье или в смокинге. Однако есть знаменитости, которые отказываются от привычного дресс-кода, а некоторые даже выходят на красную дорожку в пижамах.

Мы в ADME одобряем выбор наших кумиров, которые ценят удобство и предпочитают изящным костюмам более вольный стиль.

1. Дженнифер Лопес в халате на съемочной площадке

2. Райан Гослинг в пижамной рубашке на Каннском кинофестивале

3. Серена Уильямс в кроссовках на Met Gala

4. Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс в пижамах на церемонии вручения премии «Оскар» (2022)

Invision / Invision / East News

5. Билли Айлиш в кроссовках на церемонии вручения наград Brit Awards

6. Кристен Стюарт в шортах на красной дорожке церемонии вручения «Оскара»

ANGELA WEISS / AFP / East News

7. Вуди Харрельсон в пижаме и носках на премьере фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2»

Wyters Alban / ABACA / East News

8. Николь Кидман в босоножках на премьере фильма «Колдунья»

EVERETT COLLECTION / East News

9. Дженифер Льюис в спортивной одежде на красной дорожке

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

10. Рита Ора в халате и полотенце на красной дорожке

11. Эмили Блант в платье в стиле casual на премьере фильма

PacificCoastNews / East News

12. Джастин Бибер в кроксах на церемонии вручения премии «Грэмми» (2022)

Invision / Invision / East News

13. Кара Делевинь и Стелла Маккартни в брюках на Met Gala

Anthony Behar / Sipa USA / East News

14. Кейт Босуорт в белой футболке на красной дорожке

Dee Cercone / Everett Collection / East News

15. Джессика Альба в обычной майке на премьере фильма «Ограбление по-итальянски»

East News

Что вы надели бы для выхода на красную дорожку? Вам больше по душе комфорт или элегантность?

Фото на превью EVERETT COLLECTION / East News