19 звездных нарядов, которые окончательно вскружили всем голову, стоило обладательнице развернуться на 180 градусов

Рассматривая снимки, с которых на нас смотрят знаменитости в роскошных нарядах, мы не устаем восторгаться фантазией дизайнеров. И порой даже не догадываемся, что самые примечательные детали платья находятся на его спинке. Мы прошерстили светские хроники и выяснили, как выглядят крутейшие звездные костюмы с другого ракурса.