19 звездных нарядов, которые окончательно вскружили всем голову, стоило обладательнице развернуться на 180 градусов
Рассматривая снимки, с которых на нас смотрят знаменитости в роскошных нарядах, мы не устаем восторгаться фантазией дизайнеров. И порой даже не догадываемся, что самые примечательные детали платья находятся на его спинке. Мы прошерстили светские хроники и выяснили, как выглядят крутейшие звездные костюмы с другого ракурса.
Марго Робби
Дженнифер Лопес
Рейчел Макадамс
Энн Хэтэуэй
Кейт Хадсон
Люси Хейл
Эмили Блант
Белла Хадид
Кайли Дженнер
Кейт Босуорт
Нина Добрев
Диана Крюгер
Джессика Честейн
Ребекка Холл
Наоми Скотт
Николь Ричи
Ванесса Хадженс
Сидни Суини
Росси де Пальма
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Фото на превью Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM / Abaca / East News, Ian West / PA Images / Alamy Stock Photo
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