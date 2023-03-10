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19 звездных нарядов, которые окончательно вскружили всем голову, стоило обладательнице развернуться на 180 градусов

Дизайн
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Рассматривая снимки, с которых на нас смотрят знаменитости в роскошных нарядах, мы не устаем восторгаться фантазией дизайнеров. И порой даже не догадываемся, что самые примечательные детали платья находятся на его спинке. Мы прошерстили светские хроники и выяснили, как выглядят крутейшие звездные костюмы с другого ракурса.

Марго Робби

Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM / Abaca / East News, © Ian West / PA Images / Alamy Stock Photo

Дженнифер Лопес

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Рейчел Макадамс

Энн Хэтэуэй

PictureLux / LFI / EAST NEWS, Fernando Allende / Broadimage / EAST NEWS

Кейт Хадсон

Acosta David / Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News, © AFF / Alamy Stock Photo

Люси Хейл

Paul Marks / Broadimage / EAST NEWS, RE / Westcom / starmaxinc.com / East News

Эмили Блант

Белла Хадид

Invision / Invision / East News, LOIC VENANCE / AFP / East News

Кайли Дженнер

Jordan Strauss / Invision / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Кейт Босуорт

Нина Добрев

AP / East News, AP / East News

Диана Крюгер

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

Джессика Честейн

Emiley Schweich / Everett Collection / EAST NEWS, Byron Purvis / AdMedia / SIPA / EAST NEWS

Ребекка Холл

Наоми Скотт

Николь Ричи

mpi26 / MediaPunch Inc. / EAST NEWS, KENNELL KRISTA / SIPA / EAST NEWS

Ванесса Хадженс

Сидни Суини

JOHN MACDOUGALL / AFP / East News, JOHN MACDOUGALL / AFP / East News

Росси де Пальма

Если вы желаете еще немного полюбоваться звездными нарядами с оригинальным дизайном спинки, рекомендуем ознакомиться со следующими статьями:

Фото на превью Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM / Abaca / East News, Ian West / PA Images / Alamy Stock Photo
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AdMe/Дизайн/19 звездных нарядов, которые окончательно вскружили всем голову, стоило обладательнице развернуться на 180 градусов
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