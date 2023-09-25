7 вещей, которые могут превратить образ в тыкву, даже если вы не Золушка

Понятие элегантности появилось во французской культуре еще в XII веке и использовалось в аристократических кругах. Много воды утекло с тех пор, люди научились учитывать особенности одежды и обнаружили, что некоторые вещи бывают с подвохом.

1. Ткани с рисунком

Одежда из такой ткани может сделать человека визуально старше и придать фигуре лишний объем. Чтобы этого не случилось, стилисты рекомендуют не использовать крупные и яркие принты. Лучше выбрать вещи с более сдержанным рисунком или вовсе без него.

2. Некачественный атлас

Атлас у многих ассоциируется с дорогими и элегантными нарядами, к тому же он в тренде. Но некачественный атлас — «опасная» ткань. Одежда из него может сильно упростить образ. Порой лучше совсем отказаться от вещей из этого материала.

3. Кружева

Кружева — еще одна деталь декора, которая может «состарить» женщину. Если все же хочется использовать ажурные элементы, можно выбрать современную интерпретацию традиционной ткани и присмотреться к вещам с «лазерным» кружевом. Они смотрятся свежо и элегантно.

4. Облегающие белые брюки

Обтягивающие белые штаны могут удешевлять образ, даже если все остальные его составляющие безупречны. А вот модели свободного кроя не только более удобные, но и смотрятся элегантнее.

5. Ожерелья-чокеры

Сейчас все чаще можно увидеть на модницах не тканевые ленты-чокеры, а ожерелья, плотно прилегающие к коже. Они смотрятся мило и кокетливо, но лучше всего подходят тем, у кого длинная и тонкая шея. В ином случае лучше выбрать простое колье, которое визуально вытянет шею.

6. Длинные футболки



Сочетание свободной футболки с джинсами стало классикой повседневного стиля. Но и такой простой наряд можно обыграть по-разному. Например, некоторые знаменитости следят за тем, чтобы линия талии была открыта. И правильно делают, ведь так образ выглядит гармоничнее и аккуратнее.

7. Контрастные подвороты джинсов

Подвороты на джинсах могут быть не только функциональным элементом (они помогают отрегулировать длины штанин), но и стильной фишкой. Но если изнаночная сторона ткани заметно отличается по цвету от наружной, появится горизонтальная линия, которая «крадет» несколько сантиметров длины ног.