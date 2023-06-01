8 современных моделей, чье призвание — не только наряды показывать, но и устаревшие стандарты рушить

К счастью, модель — это уже давно не 90-60-90 и не кукольное личико. Современные модельные агентства понимают, что все мы совершенно разные и неидеальные, и хотят видеть в своих рядах не только безупречных глянцевых красавиц, но и живых, настоящих людей с разными фигурами, особенностями и чертами лица. Предлагаем взглянуть на тех, кто сегодня покоряет подиумы и блистает на обложках, плюя на условные каноны красоты.

Джейми Бочерт

Jonas Gustavsson / NameFace / Sipa U / East News

Грубые черты лица девушки, быть может, и далеки от нежных лиц ангелов Victoria’s Secret, но достаточно лишь раз взглянуть на Джейми — и ее удивительная красота уже не сотрется из памяти. Девушка играет в собственной рок-группе — именно это, по ее словам, главный приоритет в ее жизни.

Клавдия Конради

До того, как выйти на пенсию и попробовать себя в модельном бизнесе, Клавдия работала геологом шахты — единственная женщина в мужском коллективе. В фэшн-индустрию ее привела внучка — предложила поучаствовать в модной фотосессии, а Клавдия взяла и согласилась. «Хотелось показать, что не все бабушки сидят дома и вяжут носки, можно на пенсии жить по-другому», — делится седовласая красавица.

Исса Лиш

Jonas Gustavsson / NameFace / Sipa U / East News

Экзотическая, по-инопланетному притягательная внешность модели — заслуга ее происхождения: девушка родилась в Мексике, а ее отец родом из Японии. Иссу заметили скауты модельного агентства, когда она работала в суши-ресторане отца в качестве наказания за плохие оценки в школе, а теперь ее неземная красота покоряет подиумы.

Майла Далбезио

Девушка пыталась пробиться в модельный бизнес еще подростком, но ее фигура «не соответствовала» модельным параметрам. После безуспешных попыток привести себя в нужную форму Майла бросила мечты о фэшн-индустрии и поступила в школу искусств. Но контакты с агентствами она сохранила и через несколько лет снова попробовала добиться успеха — на сей раз в категории plus size, и эта попытка стала успешной.

Моффи Гаторн Харди

У Моффи врожденное косоглазие, но это лишь добавляет ей шарма. Точно так же, по всей видимости, считают и модельные агентства, которые увидели в ее особенности не порок, а запоминающуюся изюминку. В детстве Моффи ходила в школу в повязке на глазу и больших круглых очках, чтобы тренировать свой «слабый» глаз. Девочка понимала, что отличается от остальных детей, но ее мама не уставала повторять, что она особенная и прекрасная, и это, само собой, изменило самоощущение Моффи в лучшую сторону.

Цунайна

Модель родилась и выросла в Непале, а позднее вместе с родителями переехала в Великобританию. Она не только демонстрирует наряды и появляется на обложках: девушка пишет музыку, в том числе и для модных показов. Кстати, рост Цунайны — 165 сантиметров, что несколько ниже, чем принято в модельном бизнесе, но миниатюрность не помешала ей стать популярной.

Наталия Кастеллар Кальвани

В детстве Наталия терпела множество насмешек из-за своих густых бровей, а однажды даже хотела их сбрить. К счастью, девушка сумела принять себя — во многом благодаря популярности Кары Делевинь, еще одной модели с густыми естественными бровями. Сперва Наталию фотографировала сестра, а вскоре и небольшие модные бутики стали просить сестер Кальвани о сотрудничестве.

Лили Макменами

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Мать Лили — популярная в 1990-х модель, и пошедшую по ее стопам дочь кое-кто недолюбливает и не понимает, отчего она так известна. Лили называют «наглядным примером кумовства» в модельном мире, но, пока в сети ее обсуждают, девушка продолжает блистать на показах Marc Jacobs, Miu Miu и многих других.