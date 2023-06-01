8 современных моделей, чье призвание — не только наряды показывать, но и устаревшие стандарты рушить
К счастью, модель — это уже давно не
Джейми Бочерт
Грубые черты лица девушки, быть может, и далеки от нежных лиц ангелов Victoria’s Secret, но достаточно лишь раз взглянуть на Джейми — и ее удивительная красота уже не сотрется из памяти. Девушка играет в собственной рок-группе — именно это, по ее словам, главный приоритет в ее жизни.
Клавдия Конради
До того, как выйти на пенсию и попробовать себя в модельном бизнесе, Клавдия работала геологом шахты — единственная женщина в мужском коллективе. В фэшн-индустрию ее привела внучка — предложила поучаствовать в модной фотосессии, а Клавдия взяла и согласилась. «Хотелось показать, что не все бабушки сидят дома и вяжут носки, можно на пенсии жить по-другому», — делится седовласая красавица.
Исса Лиш
Экзотическая, по-инопланетному притягательная внешность модели — заслуга ее происхождения: девушка родилась в Мексике, а ее отец родом из Японии. Иссу заметили скауты модельного агентства, когда она работала в суши-ресторане отца в качестве наказания за плохие оценки в школе, а теперь ее неземная красота покоряет подиумы.
Майла Далбезио
Девушка пыталась пробиться в модельный бизнес еще подростком, но ее фигура «не соответствовала» модельным параметрам. После безуспешных попыток привести себя в нужную форму Майла бросила мечты о фэшн-индустрии и поступила в школу искусств. Но контакты с агентствами она сохранила и через несколько лет снова попробовала добиться успеха — на сей раз в категории plus size, и эта попытка стала успешной.
Моффи Гаторн Харди
У Моффи врожденное косоглазие, но это лишь добавляет ей шарма. Точно так же, по всей видимости, считают и модельные агентства, которые увидели в ее особенности не порок, а запоминающуюся изюминку.
В детстве Моффи ходила в школу в повязке на глазу и больших круглых очках, чтобы тренировать свой «слабый» глаз. Девочка понимала, что отличается от остальных детей, но ее мама не уставала повторять, что она особенная и прекрасная, и это, само собой, изменило самоощущение Моффи в лучшую сторону.
Цунайна
Модель родилась и выросла в Непале, а позднее вместе с родителями переехала в Великобританию. Она не только демонстрирует наряды и появляется на обложках: девушка пишет музыку, в том числе и для модных показов. Кстати, рост Цунайны — 165 сантиметров, что несколько ниже, чем принято в модельном бизнесе, но миниатюрность не помешала ей стать популярной.
Наталия Кастеллар Кальвани
В детстве Наталия терпела множество насмешек из-за своих густых бровей, а однажды даже хотела их сбрить. К счастью, девушка сумела принять себя — во многом благодаря популярности Кары Делевинь, еще одной модели с густыми естественными бровями. Сперва Наталию фотографировала сестра, а вскоре и небольшие модные бутики стали просить сестер Кальвани о сотрудничестве.
Лили Макменами
Мать Лили — популярная в 1990-х модель, и пошедшую по ее стопам дочь кое-кто недолюбливает и не понимает, отчего она так известна. Лили называют «наглядным примером кумовства» в модельном мире, но, пока в сети ее обсуждают, девушка продолжает блистать на показах Marc Jacobs, Miu Miu и многих других.
Вот насмотришься на преуспевших в модельном бизнесе нестандартных красоток и понимаешь, что каждый из нас действительно прекрасен, а все заморочки навязаны обществом. Мы рады, что мода и стандарты меняются к лучшему, а вам предлагаем заглянуть за кулисы модельного бизнеса вот в этой статье.