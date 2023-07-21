9 вещей, которые сразу прибавляют возраст — незаметно для нас, но очевидно для окружающих

Мы ухаживаем за кожей и волосами, тщательно выбираем одежду и аксессуары, следим за модой. А вот о том, что некоторые вещи могут накинуть нам пару лишних лет и испортить даже самый продуманный образ, порой забываем. И зря.

Незаправленная одежда

В незаправленной одежде мы, как правило, чувствуем себя более комфортно. Но свободно струящийся наряд может визуально состарить человека. Он скрывает изгибы фигуры и делает силуэт непропорциональным. Достаточно заправить переднюю часть рубашки или кофты в брюки или юбку, и акцент сместится на талию. Такой нехитрый трюк работает даже с черной одеждой, которую принято считать «старящей».

Длинные ногти

Короткие ногти подсознательно ассоциируются у людей с юностью. А вот из-за слишком длинных ногтей руки выглядят «возрастными». Если хочется визуально сбросить пару лет, стоит отказаться от наращивания, укоротить ногти и отдавать предпочтение аккуратному маникюру.

Большая сумка

Гигантские сумки, по мнению многих людей, — это аксессуар весьма зрелых дам. Такие вещи ассоциируются с большими баулами, которые любят бабушки. Возможно, стоит присмотреться к более актуальным моделям вроде кожаной сумки-ведра или сумки через плечо, украшенной небольшой бахромой или металлическими деталями.

Тонкие брови

Cyril Pecquenard/KCS/East News

Волоски со временем могут истончаться, поэтому брови-ниточки сразу накидывают многим людям возраст. А вот с более широкими бровями мы выглядим немного моложе в глазах окружающих.

Длинные юбки

Слишком длинные юбки могут нас состарить и сделать образ старомодным. Особенно если неактуальная длина сочетается с бесформенным силуэтом. Конечно, при выборе фасона в первую очередь стоит ориентироваться на свой рост, тип фигуры и ее особенности. Но для большинства женщин остается оптимальной длина до или чуть выше колена.

Массивные ожерелья

Небольшие и элегантные украшения сразу улучшают образ и делают нас визуально моложе. Массивные же ожерелья дают обратный эффект. Кстати, очень стильным решением станут тонкие цепочки из одного металла, надетые в несколько слоев.

Колготки телесного цвета

Стилисты утверждают, что телесные колготки, особенно блестящие, старят любую женщину. Они не скрывают недостатки кожи и неизбежные возрастные изменения, не делают ноги более загорелыми или стройными. Зато накидывают пару лет. Предпочтительнее выбирать плотные черные колготки. Они визуально сделают ноги более изящными, а весь образ — более стильным.

Аксессуары в тон обуви

Прошли те времена, когда носить сумку в тон обуви считалось признаком хорошего вкуса. Это не такая уж хорошая идея, если хочется выглядеть современно и молодо. Как минимум оттенки или текстуры в комбинации «сумка и обувь» должны быть разными.

Бижутерия из одного набора

Украшения из одного набора выдают старомодных леди. Кулон, браслет и серьги, которые продавались комплектом, не следует носить одновременно. Стилисты советуют делать акцент только на одном украшении, например, на эффектных серьгах. Кстати, то же самое касается комплектов одежды. Чтобы визуально сбросить пару лет, лучше избегать таких сочетаний как юбка и жакет или брюки и пиджак одного цвета и из одной ткани. Проще говоря, костюмы лучше «разбивать».