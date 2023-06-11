9 причесок и окрашиваний, которые давно устарели, а многие их все еще любят и носят

В мире моды и красоты постоянно меняются тренды, в том числе и в области причесок и окрашивания волос. В прошлом существовали определенные стили и техники, которые вызывали настоящий восторг и покоряли сердца модниц. Однако со временем они стали уступать свое место новым, более современным тенденциям.

Фантазийные косы

Прически с фантазийным плетением носили на учебу, работу, свадьбы и юбилеи. Но они остались в далеком прошлом. Мода на натуральность диктует новые правила. Современная коса простая в исполнении, без замысловатого декора. В тренде косы с двумя резинками: сделайте низкий хвостик, затем заплетите волосы как обычно и закрепите прическу резинкой.

Полностью однородный цвет

Такой самый простой вариант окрашивания считается устаревшим, поскольку прическа выглядит неинтересной. Его рекомендуют применять только в том случае, если цвет краски близок к натуральному. Однако есть и альтернатива. Например, в этом сезоне одним из трендовых окрашиваний для брюнеток считают теплый коричневый балаяж, а для светловолосых девушек — смешанный блонд с бликами и темными корнями.

«Ленивый» пучок

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Пришло время оставить его исключительно для дома. Как альтернатива — не менее легкий и быстрый в исполнении низкий пучок с прямым пробором. С таким хоть куда — на свидание, работу или в гости. Большинство моделей на Неделе моды носили именно такую прическу.

Гладкие выпрямленные волосы

Хорошая новость для обладательниц кудрявых и волнистых локонов: самое время забыть об утюжках и идеально прямых волосах. Стилисты советуют подчеркнуть естественную структуру волос с помощью стайлинговых средств и полюбить свои природные кудряшки.

Мелкие локоны

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Стилисты советуют сменить мелкие накрученные локоны на классические мягкие волны в стиле 40-х. Прическа не должна выглядеть так, будто вы несколько часов провели в салоне. В моде естественность и ощущение того, что укладка была сделана за несколько минут до выхода из дома.

Высокий хвост

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Благодаря Ариане Гранде густой высокий хвост стал вожделенной прической многих девушек. Но ажиотаж вокруг нее постепенно сходит на нет. Стилисты советуют заменить высокий хвост на низкий или классический вариант прически, когда хвост располагается между макушкой и затылком.

Слишком ровное и четкое боб-каре

Прямые геометрические линии одной из самых популярных женских стрижек успели порядком наскучить. Даже Виктория Бекхэм, которая ввела ее в моду, уже несколько раз меняла свой имидж. На пике популярности сейчас текстурированный боб. Эту романтичную и воздушную прическу выбрали уже многие мировые знаменитости.

Челка, закрывающая лицо

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Еще пару десятилетий назад были популярны всевозможные виды челок. Однако сейчас стоит оставить в прошлом прически, которые закрывают лицо или прикрывают глаза. Вместо них лучше обратить внимание на тренд сезона — челку bottleneck — «горлышко бутылки». Такая форма подразумевает, что расстояние между прядями в области лба узкое, а ниже расширяется. Челка красиво обрамляет скулы и придает объем всей прическе. А еще она отлично смотрится, если собрать остальные волосы сзади.

Два тугих пучка

Два пучка, напоминающие ушки Микки Мауса или прическу принцессы Леи, были невероятно популярны в социальных сетях. Но чем ярче тренд, тем быстрее он переходит в разряд антитрендов. Этой участи не избежали и пучки-ушки. Сегодня парикмахеры советуют сменить экстравагантную прическу на ее классический вариант.

Каждая эпоха имела свои особенности, которые отражались и в прическах. А сейчас у нас есть уникальная возможность проследить 100-летнюю эволюцию стиля причесок и взглянуть на тенденции, которыми тогда вдохновлялись.