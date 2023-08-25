9 вещей, которые искажают пропорции похлеще кривого зеркала

Когда-то Коко Шанель сказала: «Мода похожа на архитектуру. Все дело здесь в пропорциях». Чтобы подобранный ансамбль, состоящий из одежды, обуви и украшений, выглядел гармонично и не искажал силуэт, следует внимательно следить за линиями, разделяющими фигуру на отдельные части.

Вырез «лодочка»

Этот вырез смотрится элегантно и женственно, не зря же именно платьям с подобной горловиной отдавала предпочтение Одри Хепберн. Но, к сожалению, он мало кому идет, так как визуально укорачивает шею и делает ее более массивной. Кроме того, корпус в наряде с вырезом «лодочка» кажется усеченным, а сама фигура — непропорциональной. Чтобы добиться обратного эффекта, лучше выбрать наряд с V-образным вырезом.

Тяжелые серьги-кольца и серьги-люстры

Яркие и громоздкие серьги смотрятся отлично, по при этом могут невыгодно подчеркнуть некоторые особенности строения тела. Из-за таких украшений шея кажется короче, а лицо массивнее. Если хочется, чтобы шея выглядела изящнее, лучше украсить уши маленькими гвоздиками или небольшими «висюльками». Они будут смотреться идеально.

Облегающее платье из тонкого материала

Платья такого фасона подчеркивают все особенности фигуры. Если объем бедер больше объема груди, это станет еще заметнее. Если у вас фигура типа «яблоко», облегающие платья придадут талии дополнительный объем, а тонкая ткань предательски обрисует все складочки. Лучше взять платье А-силуэта. В таком наряде фигура выглядит изящнее и гармоничнее — просто шик.

Наряды с оборками

Любая одежда с оборками и воланами выглядит женственно, но стоит учитывать, что эти детали добавляют объема той области, на которой они размещены. Воланы, украшающие плечи, бюст или бедра, добавляет фигуре объем и полнят. А наряды с большим количеством оборок смотрятся тяжеловесно.

Неудачная линия подола

Независимо от того, о какой длине юбки или платья идет речь, важно, чтобы подол не пересекал самую широкую часть бедер или икр. В одежде такого кроя фигура кажется короче и массивнее.

Например, платье миди, которое обычно доходит до середины икры, мало кому идет вне зависимости от типа фигуры. А вот более длинное платье с боковым или фронтальным разрезом смотрится лучше и визуально удлиняет ноги.

Тяжелые колье и длинные ожерелья

Из-за широкого колье шея может казаться короче и массивнее. Кроме того, такие украшения визуально накидывают своим обладательницам пару-тройку лишних лет. Длинные нити, спускающиеся ниже линии груди, тоже могут некрасиво исказить силуэт и «укоротить» рост, если он и так не большой. Колье и массивные ожерелья идеально подходят высоким женщинам, а коренастым девушкам идут небольшие подвески длиной до ключиц или чуть ниже.

Контрастные наряды

Давно известно, что горизонтальные полосы визуально укорачивают силуэт. Такой же эффект создают и различные цветовые слои. Если наряд человека сочетает несколько горизонтальных блоков, выдержанных в контрастных цветах, тело кажется более массивным и приземистым, что портит фигуру. Лучше подобрать монохромный наряд или одежду, выдержанную в цветовой гамме с низким контрастом.

Сапоги до середины икры

Такая обувь охватывает икру в самой широкой ее части, невольно привлекая внимание именно к этой области. Из-за этого ноги кажутся шире, массивнее и короче. Чтобы конечности казались длиннее и изящнее, стоит выбрать сапоги до колена или ботфорты. Но важно, чтобы обувь не была украшена шнуровкой или другими горизонтальными элементами — они испортят весь эффект.

Длинные туники

Чтобы подобрать идеальную длину рубашки или топа, достаточно определить самую широкую часть бедер. Если футболка спускается ниже этой линии, то есть шанс, что фигура будет казаться приземистой, а ноги станут визуально короче. Чем короче топ, тем длиннее выглядят ноги, а сам силуэт становится более вытянутым и стройным.