Персиковый — цвет года. 9 фишек, как носить вещи этого тона, чтобы все знакомые уронили челюсти

В 2024 году балом правит цвет «персиковый пух». Новая мода не обходит стороной и сферу стиля. И это круто: ведь персиковый идет всем без исключения. Важно лишь составить гармоничные образы с ним. Мы обратились к стилистам за советами о том, как внедрить самый модный оттенок в свой гардероб.

А в конце раскрываем секрет, какие пять цветов лучше всего сочетаются с персиковыми вещами и мгновенно преображают образ.

Подбирать оттенок под свой цветотип

Evan Agostini / Invision / East News , PATRICK T. FALLON / AFP / East News

Обладателям русых или каштановых волос, серых глаз и кожи с розовым подтоном не стоит носить одежду интенсивного персикового цвета. На них лучше смотрятся легкие пудровые оттенки. Насыщенные тона вроде кораллового подойдут темноволосым и кареглазым, вроде Сальмы Хайек. Людям с блондом или рыжими волосами и с кожей теплого оттенка повезло больше всех. Им подходят любые тона персикового. Однако тем, у кого кожа слишком светлая или желтоватая, идут более прохладные оттенки. Они нейтрализуют бледность и желтизну.

Дополнять свой обычный образ аксессуарами персиковых тонов

Этот вариант особенно подойдет тем, кто пока не готов носить одежду персикового цвета. Можно экспериментировать и добавлять в образ разные аксессуары: сумки, ремни, шарфы, очки, шляпы и так далее. Также стилисты рекомендуют обратить внимание на ювелирные украшения из розового золота. Их персиковый подтон отлично дополнит любой лук, будь то яркий наряд или нейтральный.

Надевать персиковую одежду с вещами нейтральных цветов

Белый, черный, коричневый и другие неброские цвета превосходно сочетаются с любыми оттенками. Поэтому, если не хочется заморачиваться с составлением лука, смело дополняйте персиковые вещи одеждой нейтральных тонов.

Белая рубашка придаст образу свежести. Черные леггинсы в сочетании с джемпером или футболкой персикового цвета тоже смотрятся круто: создают расслабленный стиль. Бежевые, коричневые и карамельные оттенки сделают лук более сдержанным и спокойным. А темно-синий добавит элегантности.

Пополнить гардероб сатиновыми или шелковыми вещами

Сияющие струящиеся материалы вроде сатина и шелка, выдержанные в персиковых тонах, станут украшением любого образа. Классический лук — платье или блузка из сатина. В коллекциях 2024 года платья из этого материала дополняют нежными деталями: к примеру, бантами и жемчужным декором. А блузки сочетают с юбками миди. Еще в 2024 году дизайнеры удивляют нас образами с шелковыми брюками (на фото ниже).

Грамотно составлять монохромные образы

Это вариант для самых опытных модников. Эксперты предлагают отказаться от других цветов в образе и делать ставку только на персиковый. А чтобы лук не выглядел блекло, стоит подобрать вещи разных оттенков этого цвета. Также попробуйте использовать контрастирующие друг с другом материалы. Это сочетание грубых и мягких, струящихся тканей, блестящих и матовых текстур и так далее.

Обратить внимание на платья

Отличная вариация монохромного образа — персиковое платье. Многие модели этого оттенка подойдут для официальных и торжественных мероприятий. Наряд можно дополнить яркими аксессуарами. Например, дизайнеры предлагают образы с золотистой сумкой с металлическим эффектом. Также к луку подойдет сумка кросс-боди в сочетании с босоножками верблюжьего цвета. Кстати, персиковое платье здорово сочетается с вещами именного этого тона, а также голубого.

Присмотреться к вещам с орнаментом

Чтобы образ заиграл новыми красками, попробуйте подобрать не однотонную одежду, а с узорами. Так, хорошо освежит образ персиковая вещь в полоску. Тогда можно даже выдержать весь лук в одном оттенке трендового цвета, так как акцент у наряда уже будет. Но круче всего смотрится персиковая одежда с цветочным принтом. Некоторые дизайнеры, кстати, демонстрируют модели, где модный оттенок представлен точечно, как раз только в виде рисунков.

Носить обувь персикового цвета

Весной и летом обувь такого позитивного и освежающего оттенка будет смотреться изумительно. Поэтому стилисты предлагают приглядеться к кроссовкам, кедам и сандалиям персикового цвета. Также обратите внимание на балетки: в 2024 году они на пике популярности. А вот с зимней обувью стоит быть аккуратнее. Зимой любые предметы гардероба персикового цвета смотрятся не очень гармонично. В том числе сапоги. Если все же хочется рискнуть, то эксперты рекомендуют выбирать вещи холодных или глубоких оттенков.

Сочетать персиковые вещи с одеждой контрастных цветов

Образу с вещами персикового цвета может не хватать яркости. В таком случае добавьте в лук больше контраста. Персиковый особенно хорошо сочетается с насыщенными синими и фиолетовыми тонами, а также с изумрудным. Высший класс — дополнять топ или свитер модного оттенка контрастным низом. Но дизайнеры предлагают и более любопытное решение: яркий верх и нежные персиковые брюки. Любимые многими джинсы также будут классно сочетаться с вещами главного оттенка 2024 года.

Бонус: самые гармоничные цветовые сочетания

Главное правило в создании образов с персиковым цветом — дополнять его более насыщенными и глубокими оттенками. Стилисты рекомендуют сочетать трендовый тон с бургунди (бордовым), серо-зеленым, серым, верблюжьим и шоколадным. Кстати, каждый оттенок привносит свою лепту в восприятие наряда окружающими. Бургунди оживляет лук, серо-зеленый — освежает. Серый приправляет образ ноткой романтики. А верблюжий и шоколадный создают особую теплую ауру.