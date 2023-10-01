Мы сравнили, как выглядят знаменитости в идеальном мире соцсетей и на правдивых снимках фотографов

Звезды всегда стараются выглядеть на высшем уровне, когда их фотографируют на красной дорожке. Однако не все из них довольны тем, как они смотрятся на снимках с мероприятий. Некоторые предпочитают редактировать фото, чтобы выглядеть идеально, в то время как другие ценят естественность. Мы сравнили снимки, сделанные профессиональными фотографами, с теми, которые звезды выложили в соцсетях.