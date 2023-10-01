Мы сравнили, как выглядят знаменитости в идеальном мире соцсетей и на правдивых снимках фотографов
Звезды всегда стараются выглядеть на высшем уровне, когда их фотографируют на красной дорожке. Однако не все из них довольны тем, как они смотрятся на снимках с мероприятий. Некоторые предпочитают редактировать фото, чтобы выглядеть идеально, в то время как другие ценят естественность. Мы сравнили снимки, сделанные профессиональными фотографами, с теми, которые звезды выложили в соцсетях.
Нина Добрев
Invision / Invision / East News
Тейлор Свифт
ABACA / Abaca / East News
Эль Фэннинг
Invision / Invision / East News
Дженнифер Гарнер
Invision / Invision / East News
Алисса Милано
Invision / Invision / East News
Ана де Армас
Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News
Джиллиан Андерсон
ROBYN BECK / AFP / East News
Шарлиз Терон
Invision / Invision / East News
Риз Уизерспун
Invision / Invision / East News
Джулианна Мур
Invision / Invision / East News
Кейт Хадсон
fernandoallende@broadimage / Broad Image / East News
Аманда Сейфрид
Invision / Invision / East News
Аня Тейлор-Джой
Laurent VU / SIPA / SIPA / East News
Дженнифер Лопес
Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
Зендея
Invision / Associated Press / East News
Хотя звездам иногда и не нравится, как они выходят на снимках профессиональных фотографов, в большинстве случаев они все-таки довольны результатом. Как минимум, потому что знают как позировать так, чтобы отлично выйти на фотографиях. Об уловках звезд, которые помогают им классно получаться на снимках, можно почитать в этой статье.
Фото на превью Invision / Associated Press / East News
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