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Мы сравнили, как выглядят знаменитости в идеальном мире соцсетей и на правдивых снимках фотографов

Фотографы
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Звезды всегда стараются выглядеть на высшем уровне, когда их фотографируют на красной дорожке. Однако не все из них довольны тем, как они смотрятся на снимках с мероприятий. Некоторые предпочитают редактировать фото, чтобы выглядеть идеально, в то время как другие ценят естественность. Мы сравнили снимки, сделанные профессиональными фотографами, с теми, которые звезды выложили в соцсетях.

Нина Добрев

Invision / Invision / East News

Тейлор Свифт

ABACA / Abaca / East News

Эль Фэннинг

Invision / Invision / East News

Дженнифер Гарнер

Invision / Invision / East News

Алисса Милано

Invision / Invision / East News

Ана де Армас

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Джиллиан Андерсон

ROBYN BECK / AFP / East News

Шарлиз Терон

Invision / Invision / East News

Риз Уизерспун

Invision / Invision / East News

Джулианна Мур

Invision / Invision / East News

Кейт Хадсон

fernandoallende@broadimage / Broad Image / East News

Аманда Сейфрид

Invision / Invision / East News

Аня Тейлор-Джой

Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Дженнифер Лопес

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Зендея

Invision / Associated Press / East News

Хотя звездам иногда и не нравится, как они выходят на снимках профессиональных фотографов, в большинстве случаев они все-таки довольны результатом. Как минимум, потому что знают как позировать так, чтобы отлично выйти на фотографиях. Об уловках звезд, которые помогают им классно получаться на снимках, можно почитать в этой статье.

Фото на превью Invision / Associated Press / East News
320--
AdMe/Фотографы/Мы сравнили, как выглядят знаменитости в идеальном мире соцсетей и на правдивых снимках фотографов
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