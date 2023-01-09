10+ актеров и актрис, которые сказали «пока-пока» прославившей их роли и как давай отжигать

Для молодых актеров съемки в популярных сериалах или высокобюджетных франшизах могут стать счастливым билетом в Голливуд, пропуском к славе. С другой стороны, иногда звездная роль так прилипает к артистам, что им приходится попотеть, доказывая студийным боссам и зрителям, что они не просто персонажи из «Гарри Поттера» или «Игры престолов». Мы вспомнили актеров и актрис, которым удалось убедить всех в многогранности своего таланта.

Иван Реон

До «Игры престолов» британский актер Иван Реон уже вписал в свое резюме одну из главных ролей в сериале «Отбросы». Однако для многих зрителей его фигура прочно ассоциируется именно с Рамси Болтоном. Этот персонаж заслужил звание самого жестокого и ненавистного героя «Игры престолов», одно появление которого вызывало мурашки по коже. Но, как бы мы ни любили это шоу, Реон уже не вернется к роли Рамси Болтона. Он начал появляться в других проектах, кардинально отличающихся от популярного сериала. Например, исполнил роль чудака Папагено в экранизации «Волшебной флейты».

Энн Хэтэуэй

Мы любим Энн Хэтэуэй еще со времен «Дневников принцессы», но фильм «Дьявол носит Prada» стал для актрисы настоящим коммерческим успехом. С тех пор она сыграла во множестве картин и не боялась экспериментировать с образами. Одна из последних работ Энн — фильм «Ведьмы» — окончательно доказала поклонникам, что она давно уже не ассистентка Миранды Пристли.

Марго Робби

Еще каких-то 10 лет назад многие не знали, кто такая Марго Робби, и запомнили ее исключительно по роли красавицы-жены героя Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит». С тех пор актриса стала одной из самых востребованных звезд Голливуда. В 2014-м Марго Робби вместе с парой друзей основала продюсерскую компанию. Ее первым проектом стал фильм «Тоня против всех», где актриса появилась в нетипичном амплуа cкандально известной фигуристки. Так она доказала, что не боится экспериментов. Одна из последних работ Марго Робби — эксцентричная Валери Воз в фильме «Амстердам».

Шон Эстин

Для поклонников Толкина актер Шон Эстин навсегда останется хоббитом по имени Сэмуайз Гэмджи, сопровождавшим Фродо во всех его приключениях. Однако этой ролью карьера Эстина не исчерпывается. Например, его герой Боб Ньюби, появившийся во 2-м сезоне «Очень странных дел», по-настоящему полюбился фанатам сериала. Поэтому его создатели продлевали жизнь персонажу Шона Эстина так долго, как это мог позволить сценарий. И все равно его гибель вызвала сильные переживания у поклонников.

Блейк Лайвли

Известность Блейк Лайвли принес сериал «Сплетница», рассказывающий о жизни нью-йоркской элиты. Ее Серена ван дер Вудсен своим очарованием и стильными нарядами была очень похожа на саму Блейк — королеву красных дорожек. Поэтому кадр из «Сплетницы» иногда немудрено спутать с фотографиями выхода в свет актрисы. Однако Блейк решила показать, что давно не «золотая девочка» Серена из «Сплетницы» и может сыграть и кардинально другую роль. Она появилась в фильме «Ритм-секция» в нетипичном для себя образе жесткой и хладнокровной мстительницы.

Пенн Бэджли

Пенн Бэджли — еще один молодой актер, который обрел популярность благодаря сериалу «Сплетница». В шоу он исполнил роль Дэна Хамфри — старшеклассника-интеллектуала и романтика. Возможно, он так и остался бы актером одной роли, если бы не мрачный хит «Ты», где он сыграл хладнокровного и опасного манипулятора. Его герой Джо становится одержим своей новой девушкой и готов на все, чтобы его чувства были взаимны. Согласитесь, это уже не парень Серены ван дер Вудсен.

Дженнифер Лоуренс

Наибольшую популярность актрисе принесла главная роль в экранизации книжной трилогии «Голодные игры». Кассовый блокбастер стал ее счастливым билетом в Голливуд, где Дженнифер Лоуренс снималась в независимых фильмах Дэвида О. Расселла, а также в триллере Даррена Аронофски, доказывая, что способна играть не только Китнисс Эвердин. В сатирическом фильме «Не смотрите наверх» актриса не побоялась воплотить образ эксцентричной и иногда нелепой аспирантки факультета астрономии, которая первой обнаруживает ранее неизвестную комету, летящую прямо к Земле.

Эмма Маки

Эмма Маки получила известность благодаря роли умной и язвительной старшеклассницы Мэйв в сериале «Половое воспитание». Но актриса доказала, что может играть не только бунтующих девушек-подростков. Совсем недавно она появилась в ретродетективе «Смерть на Ниле», воплотив образ заклятой подруги героини Галь Гадот. Следом ее резюме пополнилось еще одним костюмным фильмом — байопиком о писательнице Эмили Бронте.

Дэниел Рэдклифф

Дэниел Рэдклифф еще в детстве обеспечил себе бессмертную славу, сыграв в экранизациях культовой книжной серии про юного волшебника. И, кажется, с тех пор он делает все, чтобы продемонстрировать многогранность своего актерского таланта и напомнить, что он не Гарри Поттер. В резюме Рэдклиффа такие непохожие на вселенную «Гарри Поттера» проекты: «Человек — швейцарский нож», «Пушки Акимбо», «Побег из Претории». Его новая роль — Странный Эл Янкович в комедийном байопике о жизни баяниста и мастера пародий.

Руперт Гринт

Еще один «выпускник Хогвартса» активно доказывает, что он давно уже не Рон Уизли. Британский актер Руперт Гринт сыграл в таких мрачных телепроектах, как «Дом с прислугой» и «Убийства по алфавиту». В последнем он исполнил роль инспектора полиции.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон снялась во многих комедиях и чаще всего не изменяла своему узнаваемому образу, закрепившемуся за ней еще со времен «Друзей». Взять хотя бы ленты «Марли и я», «Притворись моей женой», «Мы — Миллеры». Но в драматическом фильме «Торт» Джен выступила в амплуа женщины, сражающейся с тяжелым недугом и посещающей курсы психологической помощи. Ради этой роли актриса поправилась на несколько килограммов и изменила своему привычному имиджу.