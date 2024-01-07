10 фактов о «Чародеях» — киносказке, которая и сейчас согревает наши сердца в мороз

«Чародеи», пожалуй, один из главных новогодних фильмов. Волшебство, классическая борьба со злом, красивая история любви, да еще и живописные зимние пейзажи в придачу — ну как не влюбиться в эту ленту. А теперь мы решили, что пора наконец узнать, как создавалась легендарная кинокартина.

Кастинг на главные роли длился мучительно долго

Создатели картины никак не могли выбрать подходящую кандидатуру на роль Алены. Так, на кастинге в этом образе предстали Ирина Алферова, Ирина Муравьева, Лариса Удовиченко, Наталья Белохвостикова, Елена Коренева, Елена Цыплакова и Елена Проклова. Но все что-то не нравилось. Муравьевой уже за 30: слишком взрослая. Белохвостикова и Коренева больно манерные. А Алферова, Цыплакова и Проклова плохо играли ведьму. Александра Яковлева, кстати, тоже не сразу приглянулась режиссеру. Он сказал про нее: «Ведьму-то она сыграет, а вот Аленушку вряд ли». Но в итоге актриса доказала, что ей подвластна роль, и ее утвердили. На роль Вани тоже пробовалось много актеров. Среди них — Олег Янковский, Игорь Старыгин, Николай Еременко, Игорь Костолевский, Михаил Боярский. Но режиссер выбрал Абдулова: ведь актер был тогда безумно популярен.

Режиссер взял Михаила Светина на роль Брыля, потому что его подкупил рост актера

На роль Брыля было несколько претендентов. В их числе, например, Юрий Никулин, Спартак Мишулин и Олег Анофриев. Но тут режиссер увидел на пробах, как Светин смотрится в кадре с Эммануилом Виторганом, утвержденным на роль Коврова. И другие кандидатуры тут же отпали. Дело в том, что у актеров была большая разница в росте: Виторган — 190 см, Светин — 152 см. По словам режиссера, это добавило комического эффекта: «Мы увидели, как Виторган навис над Светиным, а тот, размахивая руками, поднимает голову, чтобы поймать его взгляд. Это было настолько ярко! Они и создали практически всю атмосферу этого волшебного института».

В итоге совместные сцены актеров и впрямь получились очень веселыми. Кстати, по сценарию Брыль часто должен был ездить на спине Коврова. Светин как-то поделился, что он, переживая за результат, просил много репетиций и дублей, и Виторгану приходилось не один десяток раз катать своего коллегу на спине. За это он даже в шутку прозвал Светина захребетником.

Изначально гость с юга появлялся всего в одном эпизоде

Роль гостя с юга, которую исполнил Семен Фарада, была эпизодической, но запоминающейся. Однако поначалу персонаж должен был появиться в кадре лишь раз и произнести всего четыре фразы. Фарада отказался сниматься в такой маленькой роли. Тогда подключился Валентин Гафт, утвержденный на роль Сатанеева. Он уговорил режиссера уделить гостю с юга больше внимания в сценарии. Правда, в итоге Фарада сам расширил свою роль, добавив много уморительных реплик и ситуаций. В частности, актер вставил в сценарий фразу «Кто так строит?!» после того, как еле нашел съемочную группу в лабиринте коридоров телецентра. Еще он придумал сцену со следами, по которым его герой пытался найти людей, чтобы выбраться из здания института. Фарада даже импровизировал. Так, фраза «Боже, как я похудел», которую гость с юга произносит, ища бумагу для Шемаханской, не была заявлена в сценарии.

Многие эпизоды с участием кота Василия вырезали

Изначально кот был более разговорчивым. Но режиссера фильма вызвали на ковер и предъявили, что герой делал слишком много игривых намеков. Так, Василий просил у Шемаханской отпуск в марте, чтобы приударить за кошками. А еще убалтывал Ваню поскорее поцеловать Алену. Эти и другие сцены с участием говорящего кота вырезали, и в итоге он произносит всего две фразы за фильм: «Хам! и «Ура!» Между прочим, Георгия Вицина, озвучивавшего Василия, эта новость сильно огорчила.

Сцену с песней «Три белых коня» снимали в машине и без Абдулова

В начале второй серии есть красивый эпизод, где герои еду в упряжке под песню «Три белых коня». На самом деле в санях были сняты только общие планы. Когда сестра Вани пела, юную актрису, исполнившую эту роль, посадили в автомобиль. А чтобы создать видимость того, что героиню везут сани, запряженные конями, помощник оператора тряс девочку за ноги. В кадре потом показали только лицо актрисы.

У этой же сцены есть еще один секрет. Абдулов, чей герой тоже ехал в санях, на самом деле в этот момент отсутствовал на съемках. Просто актера очень долго утверждали на роль. Режиссер не мог ждать и временно взял в качестве дублера актера Сергея Проханова. Он и сыграл в этой сцене вместо Абдулова.

Яковлева и Гафт сразу не поладили, поэтому снимались отдельно друг от друга

Александра Яковлева, сыгравшая Алену, была дамой с характером. На съемках фильма она часто капризничала и заставляла всю команду ждать ее, гримируясь по несколько часов. Из-за этого у актрисы были тяжелые отношения с коллегами. Но больше всех Яковлеву невзлюбил Валентин Гафт, исполнивший роль Аполлона Митрофановича. На самом деле в кадре он даже признавался в любви не ей, а стулу. Просто он категорически не хотел играть с Яковлевой. Гафт не переваривал актрису, потому что однажды она запуталась в репликах. Такое поведение уже окончательно взбесило актера: их стали снимать отдельно. Даже на озвучку артисты приезжали в разное время. Но ближе к концу работы над картиной была сцена, которую невозможно было озвучивать по отдельности. Яковлевой с Гафтом все-таки пришлось приехать вместе. На удивление, они нормально отработали, а потом Яковлева и вовсе бросилась обнимать Гафта. В итоге актеры завершили работу на дружеской ноте.

Из-за загруженности Александр Абдулов снимался только по ночам

Абдулов в то время был занят в пяти кинолентах, включая «Чародеев». Поэтому актер поставил условие, что сниматься может только по ночам. Ему пошли навстречу. Режиссер удивлялся, когда Абдулов вообще находил время поспать или хоть немного набраться сил. При этом актер всегда выглядел очень бодрым, еще и вечно общался и шутил со всей съемочной группой. Многим не нравилось, что из-за Абдулова съемки проходили по ночам. К тому же он являлся весь изнуренный, и ему требовалось время, чтобы прийти в себя и подготовиться к работе. Зато Абдулов оказался единственным, у кого сложились теплые отношения с Яковлевой. Ведь она и сама подолгу пребывала в гримерке. А это актеру было только на руку.

Сестра Вани говорит голосом котенка по имени Гав

Маленькую Аню Ашимову, сыгравшую Нину Пухову, озвучивала актриса дубляжа Светлана Харлап. Ее голосом говорит котенок по имени Гав в одноименном мультике, а еще Ивашка из Дворца пионеров и Незнайка. А вот пели за юную актрису профессиональные певицы. Так, песню «Три белых коня» исполнила Лариса Долина, а «Снежинку» — Ольга Рождественская. Хотя Ашимовой не пришлось озвучивать себя самой, ей все равно пришлось нелегко. Повзрослев, она рассказывала, что ей с трудом удавалось играть сцены, где надо было показывать серьезные чувства и эмоции. Например, когда ее героиня должна была испугаться за брата, полезшего на крышу. Ведь Аня понимала, что все происходит понарошку. Поэтому во многих эпизодах у девочки можно заметить смущенную улыбку на лице.

Прототипами волшебного института послужили сразу два здания

В качестве фасада «НУИНУ» создатели киноленты сняли московскую гостиницу «Союз». Однако в реальности там нет такой сказочной крыши, которую зритель видит в фильме. Ее «позаимствовали» у турцентра в Суздале.

Кстати, одну из последних сцен, где Сатанеев оказывается на крыше, тоже снимали в суздальском турцентре. Вернее, на нем. Правда, фигуры коня там на самом деле нет. Съемочная группа таскала реквизит вверх-вниз до тех пор, пока не сняли удачный дубль.

У фильма могло быть продолжение

Уже через несколько лет после выхода «Чародеев» создатели ленты заговорили о продолжении. Съемки так и не состоялись из-за сложностей с финансированием. Зато на память об этой главе в истории фильма остались наброски сценария второй части.

Сюжет должен был крутиться вокруг волшебной палочки, созданной «НУИНУ». Институт сталкивался со злоумышленниками, желавшими заполучить изобретение для работы над бизнес-проектами. Сотрудники прятались в параллельном мире. А бесстрашная Алена возвращалась в наш мир, где остались ее супруг Ваня и их дочь.