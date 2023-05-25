10 фильмов, в которых лица актеров перекроили при помощи графики. И кое-где слишком перемудрили
Киношники все чаще и чаще используют компьютерную графику, например, чтобы омолодить персонажей. Тут нужна виртуозная работа: чтобы лицо получилось гладенькое как пяточка младенца, но не потеряло сходства с оригиналом.
Харрисон Форд, «Индиана Джонс и Колесо судьбы»
В фильме «Индиана Джонс и Колесо судьбы» для омоложения актера был использован искусственный интеллект. Программа ИИ изучила старые кадры с Харрисоном Фордом, которые были «наложены» на лицо настоящее актера. Судя по трейлеру, омоложенная версия выглядит органично.
Орландо Блум, «Хоббит: Пустошь Смауга»
Орландо Блум сыграл Леголаса в трилогии «Властелин колец» и стал популярен на весь мир. Через 10 лет его персонаж должен был появиться в экранизации «Хоббита». Эльфы прекрасны и не стареют, поэтому команда «Хоббита» решила, что Блума надо «омолодить» с помощью компьютерной графики. Честно говоря, результат получился действительно странным. «Компьютерный» Леголас не очень-то похож на себя из «Властелина Колец».
Фань Бинбин, «Русалка и дочь короля»
Китайская актриса Фань Бинбин играет русалку, которую поймал злодей-король. Создатели фильма использовали так много компьютерной графики, что персонаж вышел очень непохожим на саму актрису, но это еще меньшее зло. Зрители пишут, что русалка выглядела неестественно.
- Есть много фильмов, где персонажи-русалки смотрятся органично, но это не наш случай. © rgkarim / IMDb
Сэмюэл Л. Джексон, «Капитан Марвел»
В «Капитане Марвел» нужно было показать 40-летнего Ника Фьюри. И это при том, что Сэмюэлу Л. Джексону в 2019 году исполнился 71 год. Кинокритики отмечают, что создатели фильма отлично поработала над спецэффектами.
Джонни Депп, «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
В фильме, вышедшем на экраны в 2017 году, во флешбеке зрители видят юного Джека Воробья. Простите, капитана Джека Воробья. Актеру, к слову, тогда было 53 года. Сделано неплохо, компьютерная графика не сильно мозолит глаза.
Энтони Хопкинс, «Мир Дикого Запада»
Молодой персонаж Энтони Хопкинса в «Мире Дикого Запада» выглядит до жути правдоподобно. Актеру на момент съемок исполнилось 78 лет. Создатели сериала рассказали, что при создании изображения они использовали комбинацию компьютерной графики и «живых» съемок. То есть за основу был взят Хопкинс, а дальше специалисты использовали его фото в молодости и придали актеру на экране желаемую внешность.
Ян Ми, «Лисичка-сваха. Красная луна»
Фанаты ожидают выхода дорамы про лис-оборотней. Увидев трейлер, пользователи сети разразились возмущенными комментариями. Суть претензий в том, что на актрисе Ян Ми слишком много фильтров, из-за чего она «потеряла свой подбородок и линию челюсти». Если сравнить кадры с Гун Цзюнем (сверху) и Ян Ми, то видно, что использовались фильтры разной интенсивности.
Арнольд Шварценеггер, «Терминатор: Генезис»
«Пластиковый» Терминатор не понравился ни фанатам, ни кинокритикам. Здесь создатели взяли тело бодибилдера и «приклеили» к нему цифровую голову персонажа. На создание цифровой версии Терминатора потребовалось 12 месяцев, однако СМИ написали, что это «одно из худших омоложений в истории кино».
Дженнифер Коннелли, «Американская пастораль»
Дженнифер Коннелли омолодили на 25 лет. На момент съемок ей было 46 лет, но экранная героиня выглядит примерно лет на 20. Обычно актерам с помощью фильтров разглаживают морщины, и убирают поры. Но тут команда специалистов поработала над пропорциями лица, чтобы щеки, подбородок и линия челюсти казались полнее и округлее. Даже добавили подкожный детский жирок. В итоге лицо получилось гладенькое, как пяточка младенца.
Уилл Смит, «Гемини»
Кинокритики отмечают высокий уровень визуальных эффектов в «Гемини». Это боевик, в котором персонаж Уилла Смита противостоит более молодой версии себя. Актер играет главного героя и своего клона.
Не вызывает сомнений, что киношники все чаще будут использовать компьютерную графику для создания персонажей. Может, это и не плохо, потому что некоторые костюмы приносили актерам настоящие страдания. У некоторых ни один съемочный день не обходился без ведра холодной воды со льдом.