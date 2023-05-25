10 фильмов, в которых лица актеров перекроили при помощи графики. И кое-где слишком перемудрили

Киношники все чаще и чаще используют компьютерную графику, например, чтобы омолодить персонажей. Тут нужна виртуозная работа: чтобы лицо получилось гладенькое как пяточка младенца, но не потеряло сходства с оригиналом.

Харрисон Форд, «Индиана Джонс и Колесо судьбы»

В фильме «Индиана Джонс и Колесо судьбы» для омоложения актера был использован искусственный интеллект. Программа ИИ изучила старые кадры с Харрисоном Фордом, которые были «наложены» на лицо настоящее актера. Судя по трейлеру, омоложенная версия выглядит органично.

Орландо Блум, «Хоббит: Пустошь Смауга»

Орландо Блум сыграл Леголаса в трилогии «Властелин колец» и стал популярен на весь мир. Через 10 лет его персонаж должен был появиться в экранизации «Хоббита». Эльфы прекрасны и не стареют, поэтому команда «Хоббита» решила, что Блума надо «омолодить» с помощью компьютерной графики. Честно говоря, результат получился действительно странным. «Компьютерный» Леголас не очень-то похож на себя из «Властелина Колец».

Фань Бинбин, «Русалка и дочь короля»

Китайская актриса Фань Бинбин играет русалку, которую поймал злодей-король. Создатели фильма использовали так много компьютерной графики, что персонаж вышел очень непохожим на саму актрису, но это еще меньшее зло. Зрители пишут, что русалка выглядела неестественно. Есть много фильмов, где персонажи-русалки смотрятся органично, но это не наш случай. © rgkarim / IMDb

Сэмюэл Л. Джексон, «Капитан Марвел»

В «Капитане Марвел» нужно было показать 40-летнего Ника Фьюри. И это при том, что Сэмюэлу Л. Джексону в 2019 году исполнился 71 год. Кинокритики отмечают, что создатели фильма отлично поработала над спецэффектами.

Джонни Депп, «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

В фильме, вышедшем на экраны в 2017 году, во флешбеке зрители видят юного Джека Воробья. Простите, капитана Джека Воробья. Актеру, к слову, тогда было 53 года. Сделано неплохо, компьютерная графика не сильно мозолит глаза.

Энтони Хопкинс, «Мир Дикого Запада»

© Westworld / HBO and co-producers , WARNER BROS. TELEVISION / Album / EAST NEWS WARNER BROS. TELEVISION / Album / EAST NEWS

Молодой персонаж Энтони Хопкинса в «Мире Дикого Запада» выглядит до жути правдоподобно. Актеру на момент съемок исполнилось 78 лет. Создатели сериала рассказали, что при создании изображения они использовали комбинацию компьютерной графики и «живых» съемок. То есть за основу был взят Хопкинс, а дальше специалисты использовали его фото в молодости и придали актеру на экране желаемую внешность.

Ян Ми, «Лисичка-сваха. Красная луна»

Фанаты ожидают выхода дорамы про лис-оборотней. Увидев трейлер, пользователи сети разразились возмущенными комментариями. Суть претензий в том, что на актрисе Ян Ми слишком много фильтров, из-за чего она «потеряла свой подбородок и линию челюсти». Если сравнить кадры с Гун Цзюнем (сверху) и Ян Ми, то видно, что использовались фильтры разной интенсивности.



Арнольд Шварценеггер, «Терминатор: Генезис»

«Пластиковый» Терминатор не понравился ни фанатам, ни кинокритикам. Здесь создатели взяли тело бодибилдера и «приклеили» к нему цифровую голову персонажа. На создание цифровой версии Терминатора потребовалось 12 месяцев, однако СМИ написали, что это «одно из худших омоложений в истории кино».

Дженнифер Коннелли, «Американская пастораль»

© American Pastoral / Lionsgate and co-producers , Charles Sykes / Invision / AP / East News Charles Sykes / Invision / AP / East News

Дженнифер Коннелли омолодили на 25 лет. На момент съемок ей было 46 лет, но экранная героиня выглядит примерно лет на 20. Обычно актерам с помощью фильтров разглаживают морщины, и убирают поры. Но тут команда специалистов поработала над пропорциями лица, чтобы щеки, подбородок и линия челюсти казались полнее и округлее. Даже добавили подкожный детский жирок. В итоге лицо получилось гладенькое, как пяточка младенца.

Уилл Смит, «Гемини»

© Gemini Man / Skydance Media and co-producers , Mika Schmidt / DDP Images / East News Mika Schmidt / DDP Images / East News

Кинокритики отмечают высокий уровень визуальных эффектов в «Гемини». Это боевик, в котором персонаж Уилла Смита противостоит более молодой версии себя. Актер играет главного героя и своего клона.