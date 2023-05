10 фильмов, в которых лица актеров перекроили при помощи графики. И кое-где слишком перемудрили

Харрисон Форд, «Индиана Джонс и Колесо судьбы»

Орландо Блум, «Хоббит: Пустошь Смауга»

Фань Бинбин, «Русалка и дочь короля»

Сэмюэл Л. Джексон, «Капитан Марвел»

Джонни Депп, «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Энтони Хопкинс, «Мир Дикого Запада»

Ян Ми, «Лисичка-сваха. Красная луна»

Арнольд Шварценеггер, «Терминатор: Генезис»

Дженнифер Коннелли, «Американская пастораль»

Уилл Смит, «Гемини»

,

Фото на превью The Hobbit: The Desolation of Smaug / MGM and co-producers Evan Agostini / Invision / AP / East News