10+ талантливых актрис, которые оказались еще и успешными режиссерами. А мы и не знали

Многие из нас с удовольствием пересматривают «Друзей», где снялась Дженнифер Энистон, или «Молчание ягнят» с Джоди Фостер. Мы привыкли воспринимать этих и многих других голливудских див исключительно как актрис, однако они зарекомендовали себя и в качестве режиссеров.

ADME решил покопаться в фильмографиях Анджелины Джоли, Натали Портман и других знаковых для всего кинематографа актрис, которые, как оказалось, сидели еще и в режиссерском кресле. А в конце статьи вас ждет бонус, где мы представим вам одну актрису, которая в этом году выпустит свой фильм.

1. Дженнифер Энистон — «Пять»

Рейтинг — 6,9 С момента появления в «Друзьях» Дженнифер Энистон, можно сказать, была кумиром подростков и девушек, которые мечтали сделать прическу «как у Рэйчел». Позднее она подалась в режиссуру и не прогадала. Энистон сняла 2 короткометражки и 1 новеллу для телевизионного фильма «Пять» — о людях с онкологическими заболеваниями.

2. София Коппола — «Мария-Антуанетта»

Рейтинг — 6,5 После появления в «Крестном отце 3» Софию Копполу разнесли в пух и прах как актрису. Теперь же ее боготворят как режиссера, на счету которого, кстати, 26 работ. В копилке Копполы и короткометражки, и рекламные ролики, и видеоклипы, и, конечно же, полнометражные фильмы. Одна из самых известных ее картин — биографический фильм «Мария-Антуанетта», посвященный королеве Франции.

3. Джоди Фостер — «Оранжевый — хит сезона»

Рейтинг — 8,4 Самый известный фильм с участием актрисы Джоди Фостер — «Молчание ягнят». За свою работу в нем она удостоилась премии «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль». В режиссуре Фостер впервые попробовала себя в 1985 году, сняв одну из новелл фильма Stephen King’s Golden Tales. Однако одной из ее главных работ можно считать несколько эпизодов сериала «Оранжевый — хит сезона», который завоевал высочайшие рейтинги.

4. Мэгги Джилленхол — «Незнакомая дочь»

Рейтинг — 6,7 На счету Мэгги Джилленхол 47 ролей в кино. В свое время она сыграла в «Признаниях опасного человека» Джорджа Клуни и в «Адаптации» Спайка Джонза. Ее дебют в режиссуре в большом кино состоялся в 2021 году. Тогда она выпустила фильм «Незнакомая дочь» с Оливией Колман в роли главной героини, которая погружается в лабиринты собственной памяти.

5. Анджелина Джоли — «Сначала они убили моего отца»

Рейтинг — 7,1 Анджелина Джоли не только успешная актриса c более чем 60 ролями в кино, но и весьма талантливый режиссер. Она сняла документалку «Место во времени» и 5 фильмов, один из которых еще находится на стадии съемок. Особенно стоит отметить ее картину «Сначала они убили моего отца», повествование в которой ведется от лица писательницы Лун Ун.

6. Грета Гервиг — «Маленькие женщины»

Рейтинг — 7,8 Прежде всего Грета Гервиг получила известность как актриса и уже потом как режиссер. В числе ее ярких актерских работ — «Гринберг», «Джеки» и «Женщины XX века». В 2008 году состоялся режиссерский дебют Гервиг с фильмом «Ночи и выходные», ну а спустя 11 лет на экраны вышла картина «Маленькие женщины», повествующая о взрослении 4 непохожих друг на друга сестер.

7. Сара Полли — «Вдали от нее»

Рейтинг — 7,5 Популярность к Саре Полли пришла в 1990 году после выхода на экраны телесериала «Дорога в Эйвонли». Затем последовали картины «Внутри моей памяти», «Тайная жизнь слов» и «Господин Никто». Ее дебют в режиссуре состоялся в 1999 году, а спустя 7 лет она сняла «Вдали от нее» — фильм, который рассказывает о супружеской паре, жизнь которой клонится к закату.

8. Элизабет Бэнкс — «Идеальный голос 2»

Рейтинг — 6,4 На счету Элизабет Бэнкс чуть более 90 актерских работ. Одними из самых ярких можно назвать роли в фильмах «Человек-паук», «Поймай меня, если сможешь», «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1». Сыграла она и в музыкальном фильме «Идеальный голос 2», в котором выступила и в качестве режиссера.

9. Дрю Бэрримор — «Катись!»

Рейтинг — 6,9 На счету Дрю Бэрримор около 80 ролей в кино, в том числе и участие в таких известных фильмах, как «Ангелы Чарли», «Дюплекс», «Обещать — не значит жениться». Неравнодушна она и к режиссуре. Так, Бэрримор сняла документальный фильм, музыкальное видео и полнометражку «Катись!» о девушке, которую мать таскает по конкурсам красоты, но сама она хочет совершенно другого.

10. Кортни Кокс — «Прежде чем я уйду»

Рейтинг — 6,4 Многим зрителям Кортни Кокс знакома прежде всего по роли Моники в ситкоме «Друзья». Появилась она в 4 частях фильма «Крик», а также в сериалах «На старт!», «Бесстыдники» и ряде других картин. В 2008-м Кокс выступила в качестве режиссера короткометражки «Понедельник перед Днем благодарения». В 2014-м сняла полный метр «Прежде чем я уйду» — картину о молодом человеке, который не может преодолеть психологические травмы детства.

11. Хэлли Берри — «Удары»

Рейтинг — 6,1 Хэлли Берри начинала свою карьеру как модель, позднее занялась актерством. В 1992 году на экраны вышел фильм «Бумеранг», который стал поворотным в ее карьере. Всего же на счету Берри 62 работы в кино. В 2020-м она стала режиссером фильма «Удары», в котором героиня была поставлена перед непростым выбором — спортивная карьера или ребенок.

12. Сальма Хайек — «Чудо Мальдонадо»

Рейтинг — 6,5 Сальма Хайек зарекомендовала себя как востребованная актриса. Она появилась в такой известной картине, как «Фрида», за роль в которой была номинирована на «Оскар», а также в «Бандитках», «Доме Gucci» и многих других. В 2003-м Хайек попробовала себя в режиссуре, сняв фильм «Чудо Мальдонадо» о чудесах, которые могут произойти в жизни каждого.

13. Натали Портман — «Нью-Йорк, я люблю тебя»

Рейтинг — 6,2 Многие воспринимают Натали Портман исключительно как актрису, и мало кто знает, что она попробовала себя в режиссуре. Портман сняла короткометражку «Ева», видеоклип, полнометражный фильм «Повесть о любви и тьме» и романтическую новеллу «Нью-Йорк, я люблю тебя».

Бонус: Оливия Уайлд — «Не волнуйся, солнышко»

Оливия Уайлд получила широкую известность после выхода сериала «Одинокие сердца». Также засветилась в фильмах «Доктор Хаус», «Она», «Любовь по рецепту и без» и еще в нескольких десятках картин. Неравнодушна актриса и к режиссуре. Уайлд сняла 2 короткометражки, 2 музыкальных видео и несколько полнометражных фильмов. Один из них («Не волнуйся, солнышко») о паре, которая живет, на первый взгляд, в идеальном городке, должен выйти в прокат этой осенью.