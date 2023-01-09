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10 сериальных пар, между которыми была невероятная химия на экране. А сценаристы взяли и разлучили их

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Почти в каждом развлекательном сериале центральное место занимают взаимоотношения персонажей. И бывает даже так, что любимой парой фанатов становятся не главные герои, а второстепенные, например пара Кэролайн и Клауса в «Дневниках вампира» или Робин и Барни в сериале «Как я встретил вашу маму». Но нередко у сценаристов оказываются другие планы на персонажей и их любовные сюжетные линии.

Кэролайн и Клаус («Дневники вампира», 2009–2017)

Кэролайн Форбс встречалась со многими парнями в Мистик-Фоллс. Среди ее ухажеров были люди, вампиры, оборотни. Даже прибывший в город Древний гибрид (полувампир-полуоборотень) по имени Клаус Майклсон тоже попал под чары новоиспеченной вампирши.

Несмотря на то что Клаус был главным злодеем сериала и несколько раз покушался на жизни близких ей людей, он смог покорить сердце девушки. Кэролайн даже сама боялась себе признаться, что начала что-то чувствовать к Клаусу. И хотя парочка обзавелась ордами фанатов, у создателей сериала были другие планы. В итоге Кэролайн вышла за Стефана Сальваторе, а Клаус исчез из ее жизни и обосновался в Новом Орлеане. Его история продолжилась в спин-оффе «Дневников вампира» — сериале «Древние».

Джон Сноу и Игритт («Игра престолов», 2011–2019)

Кит Харингтон и Роуз Лесли сыграли Джона Сноу и Игритт и завоевали сердца поклонников по всему миру. По сюжету им не суждено было остаться вместе, однако актеры влюбились друг в друга в реальной жизни и спустя несколько лет решили пожениться. Может быть, поэтому у Кита и Роуз получилось передать любовь, в которую мы верим.

Но на экранах вместе они оставались недолго из-за гибели Игритт в конце 4-го сезона. По задумке сценаристов, судьба свела Джона с Дейенерис Таргариен. Но между ними не чувствовалось страсти, и их любовь была сплошной неловкостью. И хотя Дейенерис и погибла от рук Джона в сериале, в книгах ее может ждать иная судьба. А после новостей о недовольстве поклонников концовкой сериала Мартин заявил, что «его концовка» должна найти отклик у фанатов.

Рэйчел и Джоуи («Друзья», 1994–2004)

Джоуи влюбляется в Рэйчел только к 8-му сезону. И, несмотря на то что Рэйчел беременна от другого, в конце концов она отвечает на его чувства. У пары была особая химия и все шансы на счастливое будущее, однако их отношения внезапно оборвались. Оказалось, что такой и была задумка сценаристов.

Актеры, недовольные тем, что Рэйчел и Джоуи будут вместе, обратились к создателю сериала Дэвиду Крейну, заявив, что «это все равно что влюбиться в свою сестру». В 2019 году Крейн признался: «Мы всегда знали, что отношения Джоуи и Рэйчел были обречены. К тому же она была беременна от Росса. Но, надеюсь, это было действительно интересно, трогательно и убедительно». Он и команда сценаристов хотели, чтобы Росс и Рэйчел остались вместе. В то же время создатели были рады показать, что Джоуи вышел на новый эмоциональный уровень, чего фанаты не видели в нем раньше.

Робин и Барни («Как я встретил вашу маму», 2005–2014)

Несмотря на то что сюжет сериала сосредоточен на приключениях Теда в поисках любви, Барни и Робин в конечном итоге стали самой популярной парой. Их отношения явно не были запланированы в начале сериала, но химия персонажей и их естественная тяга друг к другу сделали роман Барни и Робин ключевым моментом сюжета.

Хотя фанаты полагали, что сериал закончится тем, что Тед и Трейси будут счастливы в браке, а Барни и Робин будут жить долго и счастливо вместе, сценаристы задумали иначе. Ближе к концу зрители узнали, что последние расстались, а Тед уже долгое время после смерти жены влюблен в Робин. Символичным было окончание сериала: Тед приехал к квартире Робин с синей валторной, как он сделал это в пилотной серии.

Йонас и Марта («Тьма», 2017–2020)

«Тьма» — это сериал о путешествиях во времени и временных парадоксах. Йонас и Марта всего лишь малые элементы большой временной петли, которая удерживает огромное количество персонажей в бесконечном цикле событий, обрекая их на повторение одних и тех же ошибок.

Хотя в какой-то момент они очень любили друг друга, у будущих версий Йонаса и Марты из разных параллельных миров, Адама и Евы, есть 2 противоречивые цели. Первый хочет разорвать узел временной петли, в то время как вторая борется за то, чтобы все оставалось как есть. Каждое действие этих персонажей из параллельных миров подпитывает другое, и они навсегда связаны, независимо от того, что они пытаются сделать. Именно Адам и Ева виноваты в смерти Марты из мира Йонаса.

В конечном итоге Йонас вместе с молодой Мартой из другого мира обнаруживают существование третьего, изначального мира. Они решают пожертвовать собой, чтобы петля никогда не начиналась. Их миры перестают существовать, а вместе с ними и они сами.

Бет и Таунс («Ход королевы», 2020)

С начала сериала Бет Хармон проходит долгий путь саморазвития и учится любить себя, избавляясь от затягивающих ее на дно вредных привычек и череды любовных связей. К концу сериала ей это удается, но все же Таунс занимает центральное место в этом путешествии. «Он был первым ее противником, которого она не хотела побеждать, ведь он ей нравился», — рассказала актриса Аня Тейлор-Джой. В конце концов отношения Бет и Таунса перерастают из фантазии и романтического напряжения в крепкую дружбу.

Кейт и Сойер («Остаться в живых», 2004–2010)

Как часто бывает среди фанатов сериалов, этой паре дали свое имя — Скейт. Но они были частью любовного четырехугольника, в который также вошли Джек и Джульет. За пределами острова Кейт и Сойер оба были преступниками. Их персонажи схожи, что сразу сближает их. И хотя в начале сериала Кейт не интересуется Сойером, узнав его получше, она начинает испытывать к нему чувства.

На экране у Кейт и Сойера явно была особая химия, но глубокие чувству девушки к Джеку мешали отношениям с Сойером перерасти во что-то настоящее и прочное. В финале сериала Кейт признается Джеку в любви. И хотя их пути на этом расходятся в одной реальности, в альтернативной они воссоединяются.

Сэм и Руби («Сверхъестественное», 2005–2020)

По сюжету популярного сериала «Сверхъестественное» дружба Сэма Винчестера с демоном Руби постепенно переросла в любовную близость. Она втерлась в доверие и стала манипулировать ничего не подозревающим парнем, а все ради большой цели — освободить из заточения самого дьявола. Как только раскрылись планы демона, их отношениям неизбежно пришел конец. Но, несмотря на вражду на экранах, в реальной жизни у них все сложилось наоборот.

Актеры познакомились на съемках сериала в 2008-м, а через 2 года поженились. У них родилось трое детей. И спустя более 10 лет совместной жизни пара впервые появилась в роли мужа и жены в сериале «Уокер».

Роза и Эдриан («Бруклин 9-9», 2013–2021)

Казалось бы, кто сможет стать идеальной парой для импульсивной и сверхсерьезной Розы Диас? Но с первых минут появления в сериале Эдриана Пименто между ними проскочила искра, которая быстро превратилась в пожар. 12 лет работавший под прикрытием Эдриан немного съехал с катушек и, возможно, именно этим и привлек Розу. Но их отношения несколько раз так же быстро прерывались и вновь начинались, пока Роза не поняла, что без него ей намного лучше.

Сьюзан и Майк («Отчаянные домохозяйки», 2004–2012)

Когда в самом начале «Отчаянных домохозяек» на Вистерия Лейн поселился красавчик Майк Дельфино, на него сразу положили глаз 2 одинокие соседки — Сьюзан Майер и Иди Бритт. Женщины начинают соперничать в борьбе за его сердце, и победу одерживает Сьюзан, которая впоследствии выходит за Майка замуж.

На протяжении 8 сезонов зрители переживали за отношения пары: Сьюзан и Майк то сходились, то расходились, то женились, то разводились — и все-таки были вместе. Но сценаристы решили внести нотку шекспировской трагедии, решив, что Сьюзан все же суждено потерять супруга.

За какую из этих экранных пар вы переживали больше всего?

Фото на превью Game of Thrones / HBO and co-producers
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AdMe/Кино/10 сериальных пар, между которыми была невероятная химия на экране. А сценаристы взяли и разлучили их
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