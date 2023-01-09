10 сериальных пар, между которыми была невероятная химия на экране. А сценаристы взяли и разлучили их

Почти в каждом развлекательном сериале центральное место занимают взаимоотношения персонажей. И бывает даже так, что любимой парой фанатов становятся не главные герои, а второстепенные, например пара Кэролайн и Клауса в «Дневниках вампира» или Робин и Барни в сериале «Как я встретил вашу маму». Но нередко у сценаристов оказываются другие планы на персонажей и их любовные сюжетные линии.

Кэролайн и Клаус («Дневники вампира», 2009–2017)

Кэролайн Форбс встречалась со многими парнями в Мистик-Фоллс. Среди ее ухажеров были люди, вампиры, оборотни. Даже прибывший в город Древний гибрид (полувампир-полуоборотень) по имени Клаус Майклсон тоже попал под чары новоиспеченной вампирши. Несмотря на то что Клаус был главным злодеем сериала и несколько раз покушался на жизни близких ей людей, он смог покорить сердце девушки. Кэролайн даже сама боялась себе признаться, что начала что-то чувствовать к Клаусу. И хотя парочка обзавелась ордами фанатов, у создателей сериала были другие планы. В итоге Кэролайн вышла за Стефана Сальваторе, а Клаус исчез из ее жизни и обосновался в Новом Орлеане. Его история продолжилась в спин-оффе «Дневников вампира» — сериале «Древние».

Джон Сноу и Игритт («Игра престолов», 2011–2019)

Кит Харингтон и Роуз Лесли сыграли Джона Сноу и Игритт и завоевали сердца поклонников по всему миру. По сюжету им не суждено было остаться вместе, однако актеры влюбились друг в друга в реальной жизни и спустя несколько лет решили пожениться. Может быть, поэтому у Кита и Роуз получилось передать любовь, в которую мы верим. Но на экранах вместе они оставались недолго из-за гибели Игритт в конце 4-го сезона. По задумке сценаристов, судьба свела Джона с Дейенерис Таргариен. Но между ними не чувствовалось страсти, и их любовь была сплошной неловкостью. И хотя Дейенерис и погибла от рук Джона в сериале, в книгах ее может ждать иная судьба. А после новостей о недовольстве поклонников концовкой сериала Мартин заявил, что «его концовка» должна найти отклик у фанатов.

Рэйчел и Джоуи («Друзья», 1994–2004)

Джоуи влюбляется в Рэйчел только к 8-му сезону. И, несмотря на то что Рэйчел беременна от другого, в конце концов она отвечает на его чувства. У пары была особая химия и все шансы на счастливое будущее, однако их отношения внезапно оборвались. Оказалось, что такой и была задумка сценаристов. Актеры, недовольные тем, что Рэйчел и Джоуи будут вместе, обратились к создателю сериала Дэвиду Крейну, заявив, что «это все равно что влюбиться в свою сестру». В 2019 году Крейн признался: «Мы всегда знали, что отношения Джоуи и Рэйчел были обречены. К тому же она была беременна от Росса. Но, надеюсь, это было действительно интересно, трогательно и убедительно». Он и команда сценаристов хотели, чтобы Росс и Рэйчел остались вместе. В то же время создатели были рады показать, что Джоуи вышел на новый эмоциональный уровень, чего фанаты не видели в нем раньше.

Робин и Барни («Как я встретил вашу маму», 2005–2014)

Несмотря на то что сюжет сериала сосредоточен на приключениях Теда в поисках любви, Барни и Робин в конечном итоге стали самой популярной парой. Их отношения явно не были запланированы в начале сериала, но химия персонажей и их естественная тяга друг к другу сделали роман Барни и Робин ключевым моментом сюжета. Хотя фанаты полагали, что сериал закончится тем, что Тед и Трейси будут счастливы в браке, а Барни и Робин будут жить долго и счастливо вместе, сценаристы задумали иначе. Ближе к концу зрители узнали, что последние расстались, а Тед уже долгое время после смерти жены влюблен в Робин. Символичным было окончание сериала: Тед приехал к квартире Робин с синей валторной, как он сделал это в пилотной серии.

Йонас и Марта («Тьма», 2017–2020)

«Тьма» — это сериал о путешествиях во времени и временных парадоксах. Йонас и Марта всего лишь малые элементы большой временной петли, которая удерживает огромное количество персонажей в бесконечном цикле событий, обрекая их на повторение одних и тех же ошибок. Хотя в какой-то момент они очень любили друг друга, у будущих версий Йонаса и Марты из разных параллельных миров, Адама и Евы, есть 2 противоречивые цели. Первый хочет разорвать узел временной петли, в то время как вторая борется за то, чтобы все оставалось как есть. Каждое действие этих персонажей из параллельных миров подпитывает другое, и они навсегда связаны, независимо от того, что они пытаются сделать. Именно Адам и Ева виноваты в смерти Марты из мира Йонаса. В конечном итоге Йонас вместе с молодой Мартой из другого мира обнаруживают существование третьего, изначального мира. Они решают пожертвовать собой, чтобы петля никогда не начиналась. Их миры перестают существовать, а вместе с ними и они сами.

Бет и Таунс («Ход королевы», 2020)

С начала сериала Бет Хармон проходит долгий путь саморазвития и учится любить себя, избавляясь от затягивающих ее на дно вредных привычек и череды любовных связей. К концу сериала ей это удается, но все же Таунс занимает центральное место в этом путешествии. «Он был первым ее противником, которого она не хотела побеждать, ведь он ей нравился», — рассказала актриса Аня Тейлор-Джой. В конце концов отношения Бет и Таунса перерастают из фантазии и романтического напряжения в крепкую дружбу.

Кейт и Сойер («Остаться в живых», 2004–2010)

Как часто бывает среди фанатов сериалов, этой паре дали свое имя — Скейт. Но они были частью любовного четырехугольника, в который также вошли Джек и Джульет. За пределами острова Кейт и Сойер оба были преступниками. Их персонажи схожи, что сразу сближает их. И хотя в начале сериала Кейт не интересуется Сойером, узнав его получше, она начинает испытывать к нему чувства. На экране у Кейт и Сойера явно была особая химия, но глубокие чувству девушки к Джеку мешали отношениям с Сойером перерасти во что-то настоящее и прочное. В финале сериала Кейт признается Джеку в любви. И хотя их пути на этом расходятся в одной реальности, в альтернативной они воссоединяются.

Сэм и Руби («Сверхъестественное», 2005–2020)

По сюжету популярного сериала «Сверхъестественное» дружба Сэма Винчестера с демоном Руби постепенно переросла в любовную близость. Она втерлась в доверие и стала манипулировать ничего не подозревающим парнем, а все ради большой цели — освободить из заточения самого дьявола. Как только раскрылись планы демона, их отношениям неизбежно пришел конец. Но, несмотря на вражду на экранах, в реальной жизни у них все сложилось наоборот. Актеры познакомились на съемках сериала в 2008-м, а через 2 года поженились. У них родилось трое детей. И спустя более 10 лет совместной жизни пара впервые появилась в роли мужа и жены в сериале «Уокер».

Роза и Эдриан («Бруклин 9-9», 2013–2021)

Казалось бы, кто сможет стать идеальной парой для импульсивной и сверхсерьезной Розы Диас? Но с первых минут появления в сериале Эдриана Пименто между ними проскочила искра, которая быстро превратилась в пожар. 12 лет работавший под прикрытием Эдриан немного съехал с катушек и, возможно, именно этим и привлек Розу. Но их отношения несколько раз так же быстро прерывались и вновь начинались, пока Роза не поняла, что без него ей намного лучше.

Сьюзан и Майк («Отчаянные домохозяйки», 2004–2012)

Когда в самом начале «Отчаянных домохозяек» на Вистерия Лейн поселился красавчик Майк Дельфино, на него сразу положили глаз 2 одинокие соседки — Сьюзан Майер и Иди Бритт. Женщины начинают соперничать в борьбе за его сердце, и победу одерживает Сьюзан, которая впоследствии выходит за Майка замуж. На протяжении 8 сезонов зрители переживали за отношения пары: Сьюзан и Майк то сходились, то расходились, то женились, то разводились — и все-таки были вместе. Но сценаристы решили внести нотку шекспировской трагедии, решив, что Сьюзан все же суждено потерять супруга.