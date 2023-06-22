10+ кинозвезд, которые могли бы блистать в любимых диснеевских фильмах, но удача к ним нужным местом не повернулась

Конкурировать с мультфильмами Disney могут только игровые ленты этой студии. Что ни экранизация сказки, то просто отрада для глаз и души. Заполучить роль в такой картине — большая удача для актера, потому претендентов всегда много. Мы решили выяснить, какие звезды могли сыграть в наших любимых диснеевских фильмах, если бы ситуации сложилась чуточку иначе.

Золушка — «Золушка» (2015)

© Cinderella / Walt Disney Pictures and co-producers , John Nacion / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News John Nacion / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Марго Робби была одной из тех актрис, кто очень хотел сыграть роль Золушки. Она даже проходила прослушивание. Но осталась с носом: по каким-то причинам создателям актриса не пришлась по душе. К слову, поначалу они желали заполучить в проект Эмму Уотсон и вели с ней переговоры. Но звезда поттерианы сказала о персонаже: «Фи!» — и в итоге роль досталась Лили Джеймс.

По словам Уотсон, ей не захотелось играть очередную инженю. И когда появилась возможность изобразить решительную Белль в «Красавице и Чудовище», Эмма за нее ухватилась.

Принц — «Красавица и Чудовище» (2017)

© Beauty and the Beast / Walt Disney Pictures and co-producers , DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Если уж речь зашла об Эмме Уотсон в роли Белль, то грех не вспомнить ее экранного возлюбленного. Его сыграл Дэн Стивенс, хотя изначально создатели рассматривали кандидатуру Роберта Паттинсона. К слову, литературные критики проводят параллель между Эдвардом Калленом из «Сумерек» и зачарованным принцем из «Красавицы и Чудовища». Если бы Паттинсона утвердили, он рисковал застрять в одном амплуа.

Жасмин — «Аладдин» (2019)

© Aladdin / Walt Disney Pictures and co-producers , 20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News 20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News

Индийская актриса Тара Сутариа была в шаге от того, чтобы сыграть Жасмин. Режиссер фильма Гай Ричи долго не мог решить, кого утвердить на главную женскую роль: ее или Наоми Скотт. В результате он понял, что второй лучше дастся взаимодействие с Меной Массудом, экранным Аладдином.

Капитан Крюк — «Питер Пэн и Венди» (2023)

© Peter Pan & Wendy / Walt Disney Pictures and co-producers , Chris Pizzello / Invision / East News Chris Pizzello / Invision / East News

Сыграть заклятого врага Питера Пэна мог Хоакин Феникс, поскольку его кандидатуру кастинг-менеджеры имели на примете. Однако в конце концов роль ушла Джуду Лоу. Он настолько вошел в образ злодея, что пугал детей-актеров. Потому по окончании съемок актер раздал младшим коллегам мороженое в качестве извинений.

Белая Колдунья — «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» (2005)

© The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe / Walt Disney Pictures and co-producers , Phil Loftus / Capital Pictures / EAST NEWS Phil Loftus / Capital Pictures / EAST NEWS

На роль злодейки рассматривалась Кейт Уинслет. Неизвестно, сами ли актриса отказалась от проекта или же создатели отвергли ее кандидатуру в пользу более подходящей, на их взгляд, артистки, но Кейт в экранизации сказки Клайва Стейплза Льюиса мы так и не увидели — антагонистку сыграла Тильда Суинтон.

Пикси — «Малефисента» (2014)

Продюсеры фильма хотели порадовать зрителей легендарной троицей из ленты «Фокус-покус»: Бетт Мидлер, Сарой Джессикой Паркер и Кэти Наджими. Они видели этих актрис в качестве пикси — фей, которые должны были ухаживать за юной Авророй. Однако по каким-то причинам киношники в итоге отказались от этой затеи. Роли достались Джуно Темпл, Имельде Стонтон и Лесли Мэнвилл.

Диаваль — «Малефисента» (2014)

© Maleficent / Walt Disney Pictures and co-producers , East News East News

На роль верного соратника Малефисенты претендовал мексиканский актер Гаэль Гарсиа Берналь. Однако сыграть ворона в человеческом обличии ему было не суждено: работа досталась британскому актеру и певцу Сэму Райли. И справился он великолепно.

Алиса — «Алиса в Стране чудес» (2010)

© Alice in Wonderland / Walt Disney Pictures and co-producers , AP / East News AP / East News

Создатели фильма в роли Алисы видели Энн Хэтэуэй. Но кинозвезда заявила, что этот персонаж уж слишком похож на ее предыдущих героинь, потому она не заинтересована. Однако, когда в кресло режиссера сел Тим Бертон, Энн выразила желание поработать с ним и добилась роли Белой Королевы. Алису же сыграла Миа Васиковска, оставив позади других претенденток — Линдси Лохан и Аманду Сейфрид.

Жизель — «Зачарованная» (2007)

© Enchanted / Walt Disney Pictures and co-producers , EVERETT COLLECTION / EAST NEWS EVERETT COLLECTION / EAST NEWS

Сыграть Жизель хотела Рене Зеллвегер, но кастинг-менеджеры предпочли ей Эми Адамс. К слову, Рене была не единственной конкуренткой рыжеволосой актрисы. На эту роль претендовало более 300 артисток. Счастливым оказался номер 275. Именно он был у Эми Адамс.

Баронесса — «Круэлла» (2021)

© Cruella / Walt Disney Pictures and co-producers , Jeffrey McWhorter / Associated Press / East News Jeffrey McWhorter / Associated Press / East News

На роль антагонистки претендовала Николь Кидман, и, надо сказать, мы бы с удовольствием посмотрели на нее в образе модницы-злодейки. Однако Эмма Томпсон, которая и сыграла в итоге надменную Баронессу, в кадре была просто великолепна.

Мэри Поппинс — «Мэри Поппинс возвращается» (2018)

© Mary Poppins Returns / Walt Disney Pictures and co-producers , Oleg Nikishin / East News Oleg Nikishin / East News

Одной из претенденток на роль Мэри Поппинс была Скарлетт Йоханссон. Но по каким-то причинам создатели дали ей от ворот поворот. А вот Эмили Блант впечатлила кастинг-менеджеров настолько, что те решили дождаться, пока актриса родит: когда проект был объявлен, выяснилось, что Блант находится в положении, и съемки отложили на время ее беременности.

Урсула — «Русалочка» (2023)

Album Online / East News , Andy Kropa / Invision / East News

Изобразить Урсулу мечтала певица Лиззо. На своей страничке в соцсети она даже выложила видео с собственным исполнением песни героини. Однако создателей она не впечатлила — они выбрали Мелиссу Маккарти. Актриса же, получив роль, выпалила: «И какого лешего они отдали роль мне?!» — имея в виду, что Лиззо была бы восхитительна в образе Урсулы.