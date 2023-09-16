10 классных лайфхаков из кино, которые в миг упрощают нашу жизнь

Просмотр фильмов и сериалов может быть не только приятным, но и полезным делом. Сценаристы часто оставляют в произведениях множество отличных советов на все случаи жизни, которые легко можно применить. Например, как сохранить завивку и не испортить поварской нож.

Как не расплакаться, пока кромсаешь лук

В ленте «Прислуга» персонаж Эммы Стоун выясняет, как можно нашинковать лук не утопая в слезах. Достаточно лишь зажать незажженную спичку в зубах. Как ни странно, этот способ отлично работает. Предполагается, что спичечная головка может поглотить соединения серы, выделяющиеся из лука во время разрезания. Именно эти вещества и заставляют нас рыдать.

Как обновить старое платье

Бри Ван де Камп из «Отчаянных домохозяек» показала зрительницам, как мгновенно преобразить скучное закрытое платье. Она просто надела его задом наперед, и вырез на спине превратился в ошеломительное декольте. Как результат, Бри получила новое платье за 1 минуту — ровно столько времени понадобилось на то, чтобы переодеться.

Как определить размер своей обуви без дополнительных приспособлений

В ленте «Красотка» героиня Джулии Робертс решила поделиться со своим возлюбленным секретом, как купить туфли без примерки. Она отметила, что длина стопы обычно соответствует расстоянию между запястьем и локтем. Кстати, точно так же думал и Леонардо да Винчи. В его тетрадях есть следующая запись: «Вся длина стопы будет лежать между локтем и запястьем». Однако, стоит учитывать, что это предположение верно только при условии использования средних пропорций человека, и не учитывает индивидуальные физические особенности.

Как сохранить химическую завивку

Познания об уходе за собой помогли Эль Вудс из ленты «Блондинка в законе» (2001) раскрыть дело. Но эта информация пригодится и всем нам. Эль рассказала, что после химической завивки как минимум сутки нельзя мочить волосы, чтобы не испортить результат процедуры. Такой совет действительно дают всем, кто делает завивку.

Как разжечь костер без зажигалки и спичек

На самом деле добыть огонь, не используя специальные средства, не так уж и просто. Когда человек знает лишь в теории, как можно разжечь костер, на это занятие у него могут уйти долгие часы. Герой Тома Хэнкса в ленте «Изгой» (2000) на собственном опыте выяснил, как именно это нудно делать. Он расщепил деревяшку, вставил в разлом пучок сухой травы, а затем стал тереть брусок второй палкой. А когда после долгих усилий появился легкий дымок, аккуратно раздул пламя.

Как поддерживать порядок в доме

Героиня «Друзей» Моника Геллер одержима чистотой. Один из множества ее секретов — это классификация полотенец. Да-да, прямо как в детском саду. Одни она маркирует для различных домашних нужд, другие предназначены для гостей. Всего друзья Моники насчитали у нее 11 видов полотенец на все случаи жизни.

Как изящно поглощать спагетти

Главная героиня ленты «Бруклин» (2015) решила научиться аккуратно есть это блюдо. Барышня наматывала спагетти на вилку, уперев этот столовый прибор в ложку. Благодаря этому трюку, паста не падала с вилки обратно в тарелку или на одежду, а капельки соуса не разлетались во все стороны.

Как сэкономить время в аэропорту

Персонаж Джорджа Клуни в фильме «Мне бы в небо» проводит в перелетах большую часть жизни и вывел несколько правил, которые помогают проходить через все этапы путешествий максимально быстро. Например, прежде чем встать в очередь к стойке регистрации, внимательно изучите, кто перед вами. Если увидите семьи с детьми, лучше выбрать другую очередь. Ведь родителям, чтобы пронести все коляски и багаж, потребуется немного больше времени, чем людям, путешествующим в одиночку.

Как заставить время бежать быстрее

В ленте «Возврат» героиня, которая трудилась на кассе, придумала, как сделать так, чтобы время на работе не тянулось бесконечно. Она просто заклеила на своих часах циферблат. По ее мнению, чем чаще человек посматривает на часы, тем медленнее текут минуты и секунды.

Как сохранять ножи острыми

Повар в мультфильме «Рататуй» использует тупую сторону ножа, чтобы переместить овощи с разделочной доски в кастрюлю. Так режущий край ножа не будет затупляться значительно дольше.