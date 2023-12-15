10 крутейших сериалов, которые должен увидеть каждый, по мнению кинокритиков

Кинопоиск провел масштабный опрос деятелей кино и культуры, и опубликовал топ-100 великих сериалов XXI века. В эту почетную сотню, конечно же, вошли такие популярные проекты, как «Игра престолов», «Во все тяжкие», «Настоящий детектив» и многие другие, о которых в свое время трубили из каждого утюга. А мы решили сделать небольшую выборку шоу из этого списка, которые не сотрясли мир так же сильно или уже подстерлись из памяти, но по-прежнему заслуживают вашего внимания.

Ирма Веп (2022)

Еще в юном возрасте талантливая красавица Ирма знала, что ее судьба должна быть связана с кинематографом. Благодаря большому усердию и самоотдаче она смогла пробить себе дорогу к славе и стала получать огромное количество приглашений в различные проекты. Вот только желанного счастья и умиротворения это ей не принесло. Тогда девушка решает переехать во Францию и сняться в необычном римейке фильма под названием «Вампиры». И с этого момента грань между реальностью и фантазией для нее начинает стремительно стираться.

Больница Никербокер (2014 — 2015)

Начало 20 века. Хирургическая практика в госпитале «Никербокер» представляет собой жгучую смесь из борьбы за жизни пациентов и закулисных интриг. Доктору Джону Тэккери, которого назначили главным хирургом больницы, вечно приходится бороться то с внутренними демонами, то с моральными дилеммами, то с сопротивлением и невежеством других людей. Сериал занял почетное место в первой 20-ке, что не удивительно, ведь благодаря уникальной атмосфере и шикарной игре актеров он приковывает к экрану с первых же серий.

Ванда / Вижн (2021)

Ванда и Вижн — счастливые молодожены, которые всеми силами стараются приспособиться к обыденной жизни в идиллическом пригороде Вествью. Вот только они совсем не могут вспомнить, как встретились, поженились и сменили место жительства. Более того, герои осознают, что обладают суперспособностями. Вскоре смутные и тревожные воспоминания заставляют парочку осознать, что окружающая их реальность совсем не то, чем кажется.

Любовники (2014 — 2019)

Сюжет раскрывает сложную тему супружеских измен и их влияние на жизнь. Ноа — школьный учитель, который мечтает повторить успех своей первой книги и написать вторую. Элисон — молодая официантка, которая борется с личной трагедией. Оба они связаны брачными узами, но не могут устоять перед практически сверхъестественной тягой друг к другу. Сериал раскрывает одни и те же события с двух противоречащих друг другу точек зрения, рисуя динамичную картину любви и предоставляя зрителю право делать собственные выводы.

Парки и зоны отдыха (2009 — 2015)

Лесли Ноуп — госслужащая среднего звена, которая однажды осознает, что ее работа абсолютно бесполезна для общества. Стремясь исправить это недоразумение, она решает преобразить местный заброшенный котлован в уютный парк для отдыха местных жителей. Вот только реализовать задумку оказалось не так-то просто из-за громоздкой и неповоротливой бюрократической системы.

Оставленные (2014 — 2017)

Сюжет мистической драмы разворачивается вокруг судеб обычных людей и их зачастую непростых взаимоотношений. Вот только с поправкой на то, что герои живут в постапокалиптическом мире, где с лица земли внезапно исчезло около 2% человечества. На то не было никаких причин и не удалось установить никаких закономерностей — люди буквально растворились в воздухе. Зато перед оставшимися особо остро встали вопросы потери, надежды и смысла жизни.

Сцены из супружеской жизни (2021)

Данный сериал гарантированно проникает под кожу и оказывает на зрителей мощный эмоциональный эффект. Сюжет посвящает нас в тонкости супружеских отношений Миры и Джонатана, которых сыграли Джессика Честейн и Оскар Айзек. После 10 лет совместной жизни и кучи эмоциональных встрясок супруги принимают решение развестись. Позже их чувства вспыхивают с новой силой, однако заново отстроить отношения на руинах не так-то просто.

Мейр из Исттауна (2021)

У Мейр Шиэн трудная работа и еще более сложная личная жизнь. Будучи детективом полиции в крошечном городке в Пенсильвании, она берется за расследование очередного преступления, и еще даже не знает, какую встряску ей обеспечит эта непростая задачка. Сложный сюжет, захватывающие твисты и выдающееся мастерство актеров, в том числе неподражаемой Кейт Уинслет, сделали этот сериал настоящим шедевром драматического и детективного жанра.

Мост (2011 — 2018)

Сюжет этого захватывающего скандинавского сериала, занявшего свое место в 30-ке лучших, разворачивается вокруг двух главных героев — датского детектива Мартина Руде и шведского детектива Саги Нурен. Жизни героев тесно переплетаются при расследовании загадочного преступления, совершенного на границе двух стран. Сериал буквально под завязку напичкан непредсказуемыми поворотами событий, которые доводят эмоции до грани. Каждая серия заставляет задавать себе все больше вопросов и тщательно анализировать сюжет, чтобы найти главную разгадку.

Физрук (2014 — 2017)

Фома привык быть правой рукой влиятельного человека и совершенно растерялся, когда тот отправил его на пенсию. Решив любым способом вернуться, он продумал целый план, как подобраться к ребенку бывшего босса, втереться в доверие и продемонстрировать свою пользу. Сделать он это решил, устроившись в школу учителем физкультуры. Этот новый мир заставляет Фому пересмотреть свое отношение ко многим вещам и кардинально поменять свою жизнь. Сериал оказался в конце списка и занял 95 место, однако это не делает его хуже остальных.