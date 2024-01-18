10 молодых талантов, которые оказались детьми знаменитых родителей. Некоторые нас неслабо удивили

Актерские династии — явление частое. Нередко отпрыски так вдохновляются работой родителей, что идут по их стопам и пытаются реализовать себя на актерском поприще. Вот несколько молодых артистов, которые сейчас на пути к тому, чтобы повторить успех родителей.

Любовь Виролайнен-младшая

Любовь — внучка народной артистки Любови Виролайнен. По словам самой молодой актрисы, она никогда не пользовалась славой бабушки и даже подумывала сменить имя и фамилию. Девушка играет в театре и снимается в сериалах. Самые популярные ее проекты — «Подкидыш», «Филин 2».

Иван Янковский

Актер, сыгравший одну из главных ролей в нашумевшем сериале «Слово пацана», — сын актера и режиссера Филиппа Янковского и внук Олега Янковского. Впервые на экранах молодой артист появился уже в 10 лет, а на данный момент он снялся уже более чем в 20 проектах. Самые известные среди них — «Топи» и «Фишер».

Анна Чиповская

Анна — еще одна яркая молодая звезда. В свои 36 лет она сыграла более чем в 50 фильмах и сериалах. Актриса рассказывает, что в детстве мама, народная артистка Ольга Чиповская, часто брала ее на работу, поэтому она «попросту не видела другого пути» и выбрала для себя профессию актрисы.

Анна Пересильд

Мать девочки — актриса Юлия Пересильд. Родители 14-летней Анны были против того, чтобы дочь снималась в кино. Но в 2020 году Анна появилась в картине Наталии Кончаловской «Первый снег». В 2022 году сыграла главную роль девочки-альбиноса в фильме «Тибра», причем получила за эту работу главную женскую награду на кинофестивале. «Слово пацана» же сделало молодую артистку настоящей звездой.

Агния Дитковските

Татьяна Лютаева впервые появилась на экране в фильме «Гардемарины, вперед!». Ее дочка Агния пошла по стопам матери и даже поступила во ВГИК, но ушла с первого курса. Развитию актерской карьеры это не помешало, и сейчас Агния Дитковските — востребованная актриса.

Александра Афанасьева-Шевчук

Ирина Шевчук исполнила одну из главных ролей в фильме «...А зори здесь тихие». Ее дочь Александра тоже снималась в кино, но в 2013 году попала в автомобильную аварию, после которой сниматься почти перестала. В 2023 состоялась премьера сериала с ее участием.

Филипп Бледный

Мало кто знает, что звезда «Папиных дочек» Филипп Бледный — сын заслуженного артиста Анатолия Бледного. Актер буквально вырос в атмосфере съемок, благодаря чему с малых лет играл роль в спектаклях, в том числе в «Любовный Пентагон». Помимо «дочек», Филипп запомнился зрителям участием в таких проектах, как «Кухня» и «Два холма».

Никита Полицеймако

Никита — сын актеров Ольги Лысак и Михаила Полицеймако. В свои 22 он уже играет в театре и пробивается на сцену. Его первый кинопроект — сериал «Краткий курс счастливой жизни», где он сыграл мальчика Костю. Всего парень снимался в трех сериалах.

Полина Цыганова

Полина — дочь именитых родителей Евгения Цыганова и Ирины Леоновой. Свою карьеру девушка начала относительное недавно, в 2022 году. Актриса снялась в сериалах «Алиса не может ждать», «Паромщица». В 2024 году ожидается еще несколько премьер с участием Полины.

Леон Кемстач

За участие в сериале «Слово пацана» 15-летний актер получил премию «Прорыв года», а зрители сравнили его с Брэдом Питтом в молодости. О биологическом отце мальчика ничего не известно, тогда как его отчим — актер и режиссер Андрей Богданов. Леон рассказал, что кастинг прошел самостоятельно, а обрушившаяся на него слава неудобств не причиняет.