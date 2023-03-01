10 мультфильмов, которые люди до старости готовы пересматривать, настолько они крутые
Кто сказал, что мультфильмы — это для детей? Мы, взрослые, тоже их любим. А смотреть любимые с детства мультики уже вместе с собственными детьми так и вовсе отдельное удовольствие. Весьма кстати мы наткнулись в сети на тред от таких же любителей мультфильмов и, выбрав из комментариев все самое крутое, собрали эту статью.
Аватар: Легенда об Аанге
- Я смотрела его в один из самых трудных периодов в моей жизни, и он дал мне надежду. В мультфильме много важных жизненных уроков, отличный сюжет и обаятельные персонажи. Моя любовь к нему — это навсегда. © What_It_Izzy / Reddit
- Единственный мультфильм, который не только не стал для меня хуже с годами, но еще и раскрылся с новых сторон, которых я раньше не замечал. © ParkityParkPark / Reddit
По ту сторону изгороди
- Я прямо-таки обожаю пересматривать его каждый октябрь! Сразу создает соответствующее настроение на весь хеллоуинский период. © Grunherz / Reddit
- У меня тоже есть такая традиция. В прошлом году сын (нынче ему 5 лет) наконец смог посмотреть его вместе со мной. Мы посмотрели сериал за месяц раз 20, и мне вообще не надоело. © AF_Fresh / Reddit
- О, картошка и сиропчик! © BooptyB / Reddit
Гравити Фолз
- Это как «Твин Пикс» или «Секретные материалы», только мультфильм. © Alpaca_Stampede / Reddit
- Блин, я, взрослый мужик, все глаза выплакал, пока смотрел. © Asherkowski / Reddit
- А мне мой взрослый сын показал этот сериал, когда мне уже за 40 было. Мы его смотрели вместе, так что не только сам мультик хороший, но и воспоминания о времени, проведенном вместе. © ifelife / Reddit
Том и Джерри
- Если что-то и объединяет бумеров, поколение X и миллениалов, так это «Том и Джерри». © AnnoyAMeps / Reddit
- Всегда буду любить «Тома и Джерри», сколько бы мне ни было лет. © Accomplished-Fun-108 / Reddit
- В детстве я был на стороне Джерри, а теперь мне жалко Тома. © PWL / Reddit
Хильда
- Смотреть с младшими детьми — одно удовольствие. Отличная музыка, рисовка, персонажи и сюжет. © Loaded Lapidist / Reddit
- Я из-за этого мультфильма начала есть бутерброды с огурцом! Он меня покорил. © Ok_Tomato7388 / Reddit
Футурама
- О, любимый мультсериал на все времена. Но эпизод про собаку Фрая я всегда пропускаю. © Heavey_G / Reddit
- А я вчера вечером как раз этот эпизод и смотрел. И мне не стыдно признаться, что я плакал. © lo_mince / Reddit
Веселые мелодии
- Неважно, сколько мне лет, всякий раз, когда слышу тему из «Севильского цирюльника», в голове всплывает образ Багза Банни. © APeacefulWarrior / Reddit
- Просто поразительно, что мультфильмы, которым уже по 70–80 лет, по-прежнему реально смешные. © jmurf454 / Reddit
- Мультфильм вне времени и поколений. Смотрели его с моим 5-летним сыном, моим отцом и дедом. Хохотали до упаду над одним и тем же. Пожалуй, один из самых памятных моментов нашей жизни. © BullClipped / Reddit
Спанч Боб
- Мой папа вообще старый ворчун. А я вот смутно помню, как мы вместе смотрели один из эпизодов «Спанч Боба» и он буквально рыдал от смеха. © xXKingDadXx / Reddit
- Каждая серия из первых 3 сезонов — настоящее сокровище, каждая строчка — культовая цитата. Я весьма, весьма впечатлен. © istrx13 / Reddit
- Нет, ну некоторые из поздних сезонов тоже хороши. Но да, первые, бесспорно, шедевр. © Sufficient_Focus / Reddit
Эй, Арнольд!
- Что в «Арнольде» круто, так это то, что он затрагивает серьезные темы, пусть это и детский мультик. © ChickenandtheEggy / Reddit
- Этот мультфильм не только познакомил меня с джазом, но и показал, что у каждого человека есть сердце и его можно ненароком разбить. И плохо бывает всем и всегда — неважно, живешь ты в огромном особняке, сидишь на крыльце или в классе. © Norwejew / Reddit
- Как-то раз пересмотрел его, уже будучи взрослым. Думал, что впечатления будут не такие, как в детстве. И вы знаете, мне понравилось куда больше, чем в детстве, потому что только с возрастом получилось увидеть весь подтекст взаимоотношений между персонажами. Не говоря уже о том, что с большим жизненным опытом некоторые вещи воспринимаются совершенно по-другому. © newyne / Reddit
Утиные истории
- Да, только оригинал. © anakylo_renwalker / Reddit
- На самом деле, перезапуск тоже вышел на 10 из 10. Некоторые моменты даже стали лучше в сравнении с оригиналом (к примеру, каждый из мальчишек обрел индивидуальные черты характера). © Negafox / Reddit
- Совершенно согласен, новый мультфильм прямо ломает все стереотипы на тему «Все перезапуски старых сериалов — фигня». © Dive__Bomb / Reddit
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