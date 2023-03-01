10 мультфильмов, которые люди до старости готовы пересматривать, настолько они крутые

Кто сказал, что мультфильмы — это для детей? Мы, взрослые, тоже их любим. А смотреть любимые с детства мультики уже вместе с собственными детьми так и вовсе отдельное удовольствие. Весьма кстати мы наткнулись в сети на тред от таких же любителей мультфильмов и, выбрав из комментариев все самое крутое, собрали эту статью.