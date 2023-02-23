10 сериалов, которые ничем не хуже раскрученных хитов, а мы про них ни сном ни духом

«Я бы стер себе память, чтобы увидеть этот сериал заново!» — говорим мы, закончив последнюю серию понравившейся теленовеллы. Мы откопали 10 малоизвестных сериалов ничем не хуже хитов, которые многие уже засмотрели до дыр.

«Уэнсдэй» — «Наследие»

Не так давно отгремел первый сезон «Уэнсдэй», и многие уже ждут продолжения. Чтобы скрасить ожидание, предлагаем посмотреть спин-офф «Дневников вампира» — сериал «Наследие». Главная героиня Хоуп Майклсон — трибрид вампира, ведьмы и оборотня. Она учится в школе-интернате Сальваторе, специальном учебном заведении для подростков со сверхспособностями. Вместе с друзьями они живут обычной жизнью, но еще тренируются управлять собой и спасают местных жителей от опасных потусторонних существ. Это лучший сериал в моей жизни! Каждая серия захватывала и вызывала желание смотреть дальше. Мне понравилось наблюдать, как персонажи развиваются и становятся сильнее. © sierrarosenowm / IMDb

«Очень странные дела» — «Мне это не нравится»

«Мне это не нравится» — сериал, пропитанный «кинговской» атмосферой, как и «Очень странные дела». Он рассказывает историю 17-летней Сидни Новак, не так давно потерявшей отца. Она живет обычной жизнью подростка: учится в школе, взрослеет, разбирается в себе. Внезапно девушка обнаруживает способности к телекинезу и списывает это на взросление. Однако со временем «особенность» не уходит. Героиня понимает, что с ней происходит что-то странное. В некотором смысле она становится похожа на Оди — особенный подросток, не умеющий пока управлять собой. Со временем Сидни учится использовать телекинез в своих целях и узнает, из-за чего на самом деле погиб ее отец. Я создал аккаунт специально, чтобы написать этот отзыв. Сериал от создателей «Очень странных дел», поэтому впечатления похожие. Но этот — лучше! © adenevosirch / IMDb

«Секс в большом городе» — «Жирным шрифтом»

«Жирным шрифтом» — сериал, похожий на знаменитый и любимый многими «Секс в большом городе». Вдохновением для него послужила жизнь главного редактора «Cosmopolitan» Джоан Коулс. Сериал рассказывает историю трех подруг, вместе работающих в журнале высокой моды «Скарлет». Девушки покоряют Нью-Йорк, развиваются, узнают себя и наслаждаются жизнью в современном мегаполисе.

«Сверхъестественное» — «Гримм»

«Сверхъестественное» снимали с 2005 по 2020 год. 15 лет Сэм и Дин успешно спасали мир от разных потусторонних существ. Сериал стал золотой классикой своего жанра. Если хочется чего-то нового, но похожего, отлично подойдет «Гримм». Действие происходит в Портленде, где в полицейском управлении работает детектив Ник Беркхардт. Он узнает, что является потомком группы охотников, известных как «Гриммы». У них есть способность видеть в людях «существ» — потусторонних сущностей, от которых они и защищали человечество. Узнав о своем даре, Ник, как и его предки, стал надежным защитником всего живого.

«Большая маленькая ложь» — «Отыграть назад»

«Отыграть назад» — история психолога Грейс. Она успешна в профессии, живет на Манхеттене, у нее верный муж и талантливый сын. На первый взгляд — идеальная жизнь. Однако все меняется, когда супруг пропадает. Грейс сталкивается с разными проблемами: от открывшихся неприятных тайн до репутационного скандала. Если вам понравился сериал «Большая маленькая ложь», стоит оценить и «Отыграть назад»: такая же атмосфера, тот же создатель и Николь Кидман в главной роли.

«Остаться в живых» — «Шершни»

«Шершни» — это «Остаться в живых» на современный лад. Сериал рассказывает историю женской школьной сборной по футболу, которая оказалась в диком лесу и надеется, что кто-то придет на помощь. Но никто не приходит, и дружная команда девушек постепенно разбивается на разобщенные враждующие группы. «Шершни» продолжает линию «Остаться в живых» и на фоне других сериалов ближе всех к нему подобрался. Мне очень понравилось, так таинственно. © barnyboy88 / Reddit

«Великолепный век» — «Императрица Ки»

Если перипетии и интриги «Великолепного века» уже не кажутся такими захватывающими, можно окунуться в императорское общество Китая. «Императрица Ки» рассказывает о непростой судьбе Ки Сын Нян, родившейся в глубинке. Она рано лишилась матери и, будучи еще ребенком, заботилась о себе сама. История Ки полна интриг, борьбы за власть и любовных треугольников, но ее острый ум и сильная воля помогают все преодолеть. В итоге девушка самого простого происхождения становится женой последнего монгольского императора Тогон-Тэмура. В каком-то смысле она даже хитрее и умнее, чем Хюррем-султан из «Великолепного века». Пожалуй, Ки — самый сильный женский персонаж в кино. Актриса Ха Чжи Вон великолепно играет жестокую, умную и красивую женщину, которая пробивается к власти. Одного за другим она побеждает конкурентов, используя стратегию, а не грубую силу. © from-nsj4 / IMDb

«Сплетница» — «Милые обманщицы»

Если вдруг вы только закончили просмотр «Сплетницы» и не знаете, что смотреть дальше, — оцените сериал «Милые обманщицы». Зрители считают, что они похожи по духу. Действие происходит в вымышленном городе Розвуде, в элитном и тихом районе, где внезапно пропадает девушка Элисон. Через год после исчезновения четверо ее подруг начинают получать загадочные анонимки от некого «А». Оказывается, этот человек знает все их секреты, включая те, что были известны только Элисон.

«Игра Престолов» — «Пустая корона»

«Игра престолов» давно закончилась, но пересматривать ее пока рано. Зато есть менее раскрученная «Пустая корона» — повествование о жизни трех королей Британии: Ричарда II, Генриха IV, Генриха V. Сериал снят по произведениям Шекспира, но здесь все, как в «Игре престолов»: борьба за власть, интриги, семейные конфликты и примирения, разве что драконов нет. Отдельного внимания заслуживает актерский состав: в главных ролях Том Хиддлстон и Бенедикт Камбербэтч. Мне очень понравилось! Думаю, это отличный способ заинтересовать людей Шекспиром. Правда, много диалогов, которые были в книгах, вырезали. © Fake_Matt_Damon / Reddit

«Дневники вампира» — «Страшные сказки»