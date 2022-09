10 сериалов, которые одобрили пользовали сети. Вам они тоже понравятся

Наступила осенняя пора, а значит, пришло время для волны новинок на сериальном поприще. Например, «Королева змей» только-только начала транслироваться, но уже захватила зрителей, которые хотят посмотреть что-то кроме «Дома Дракона». Но не стоит обделять вниманием и те сериалы, что выходили ранее, — среди них есть подлинные жемчужины.

ADME желает вам приятного просмотра в уютной атмосфере осеннего настроения.

Уборщица. История матери-одиночки (Maid), 2021

Рейтинг IMDb — 8,4 Мини-сериал на 10 эпизодов рассказывает историю Алекс (Маргарет Куэлли), которая разрывает отношения со своим жестоким парнем. Она находит работу уборщицы по дому, чтобы обеспечить маленькую дочь и дать ей лучшее будущее. Попутно Алекс имеет дело с собственной неблагополучной семьей, преодолевает бюрократическую волокиту госпомощи и мечтает о карьере писателя. Один из лучших сериалов, которые я видел за долгое время. Хороший сценарий, который трогает сердце. Показанная драма выглядит реально и правдоподобно. © djurrepower / IMDb

Газлит (Gaslit), 2022

Рейтинг IMDb — 7,3 События, показанные в мини-сериале, происходят в 1970-х годах. Сюжет строится вокруг реальной истории. Главные роли достались популярным оскароносным актерам: Шон Пенн сыграл генерального прокурора, а Джулия Робертс — его жену. Всего 8 эпизодов, сериал уже полностью вышел. Сценарий хорошо написан, а игра актеров исключительна. Сюжет интригует и становится лучше и интенсивнее с каждой серией. Скучать не приходится. © UniqueParticle / IMDb

Пистолет (Pistol), 2022

Нарушители (The Outlaws), с 2021 года

Рейтинг IMDb — 7,7 Комедийный сериал в жанре криминального триллера. На данный момент вышло 2 сезона, по 6 серий в каждом. В центре сюжета 7 незнакомцев из разных слоев общества, которые вынуждены вместе трудиться на общественных работах в Бристоле. Они обнаруживают сумку, полную денег, даже не подозревая, что ее владельцы очень опасны. Почему его так недооценивают? В нем отличный юмор, драма, игра актеров и сюжет. Я ожидал увидеть типичную британскую комедию, но получил гораздо больше. © nkishudak / IMDb

Билли Кид (Billy the Kid), с 2022 года

Рейтинг IMDb — 7,1 Эпичный байопик, основанный на биографии Билли Кида, легенды Дикого Запада. История начинается с его первых дней в качестве ковбоя на границе и продолжается вплоть до становления одним из самых метких бесчинствующих стрелков. Качественно сделанная адаптация времен Билли Кида. Стиль чрезвычайно реалистичен, чудесно изображает суровую несправедливость жизни. © bosporan / IMDb

Человек, который упал на Землю (The Man Who Fell to Earth), с 2022 года

Рейтинг IMDb — 7,1 Инопланетянин прибывает на землю с миссией: научиться человеческим повадкам и найти ту единственную женщину, которая может помочь возродить его вид. Вместе они обнаруживают, что для того, чтобы спасти его мир, они должны сначала спасти наш. Фактически сериал является сиквелом фильма 1976 года с Дэвидом Боуи в главной роли. Необычайно талантливый актерский состав и качественный сюжет — что может пойти не так? Что ж, на самом деле ничего. Эффекты потрясающие: они едва заметны и весьма реалистичны. © bosporan / IMDb

Королева змей (The Serpent Queen), 2022

Рейтинг IMDb — 7,2 Сериал рассказывает о Екатерине Медичи. Будучи подростком-сиротой, она выходит замуж за принца, чтобы родить наследников престола. Однако вскоре героиня понимает, что ее муж влюблен в другую женщину, которая не может зачать детей. Екатерине удается сохранить свой брак и править Францией в течение 30 лет. Мини-сериал начал выходить 11 сентября, всего будет 8 эпизодов. Не знал, чего ожидать от этого сериала, но 1-й эпизод был идеальным. Актерская игра и режиссура на высоте. Тот факт, что выйдет немного серий, слегка разочаровывает. © rickey1971-131-978580 / IMDb

Ирма Веп (Irma Vep), 2022

Рейтинг IMDb — 6,7 Комедийно-драматический мини-сериал на 8 эпизодов. Основан на одноименном фильме 1996 года. Мира (Алисия Викандер) — американская кинозвезда, карьера которой оставляет желать лучшего. Вдобавок ко всему она недавно рассталась с парнем. Чтобы дать своей жизни новый виток, она приезжает во Францию для съемок в фильме. Ей достается роль Ирмы Веп в ремейке классического французского немого кино «Вампиры». Наконец-то сериал с содержанием. Настолько правдоподобно, что зритель временами чувствует, как будто это документальный фильм. © zac-68274 / IMDb

Сезон свадеб (Wedding Season), с 2022 года

Рейтинг IMDb — 6,5 У Стефана и Кэти был летний роман, но на днях девушка должна выйти за другого. Стефан против свадьбы, однако его уговоры ни к чему не приводят. Вскоре парня арестовывают. Он узнает, что новые родственники Кэти были отравлены. Несмотря на свои подозрения в отношении девушки, Стефан пускается с ней в бега, чтобы узнать правду. Представьте сценарий, написанный Квентином Тарантино и Гаем Ричи. Это, по сути, то, что вы получаете. В сериале много сюжетных поворотов, с каждым новым эпизодом он не перестает радовать. © chunkyant / IMDb

Пациент (The Patient), 2022

Рейтинг IMDb — 7,3 Психотерапевт (Стив Карелл) теряет жену. Чтобы справиться с утратой и горем, он решает полностью погрузиться в работу. К нему на сеанс приходит пациент (Донал Глисон), который рассказывает, что он серийный маньяк, и просит помочь ему справиться с этой тягой к преступлениям. Мини-сериал выходит с конца августа и закончится 25 октября, всего будет 10 серий. Представьте, если бы Декстер пошел на психотерапию. Этой информации достаточно, чтобы описать основную идею, не раскрывая спойлеры. © Femalefan / IMDb