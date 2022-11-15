10+ актрис, которые оделись в стиле своих экранных героинь и вызвали бурю восторга
К промотурам фильмов и сериалов актрисы готовятся не менее тщательно, чем к церемонии «Оскар». Но если одни ограничиваются красивым платьем от-кутюр, другие идут дальше и приправляют образы отсылками к своим персонажам или представляемым кинокартинам.
На премьере ленты «Однажды в Голливуде» Марго Робби была с укладкой, повторяющей фирменные «волны» ее экранной героини — актрисы Шэрон Тейт
В 2020 году Блейк Лайвли вышла в свет в наряде, содержащем небольшую отсылку к образу ее героини из сериала «Сплетница» — галстук
На премьере ленты «Школа добра и зла» Шарлиз Терон предстала в готическом образе, вдохновленном стилем своего персонажа — декана зла леди Лессо
На премьере «Блондинки» в Венеции Ана де Армас продемонстрировала нежно-розовое платье с юбкой плиссе, напоминающее знаменитый наряд Мэрилин Монро
В 2010 году Сара Джессика Паркер выгуляла имитирующее кожу платье телесного оттенка. Наряд напоминал один из культовых образов Кэрри Брэдшоу
А в 2011 году с помощью многочисленных нитей жемчуга актриса воссоздала еще один образ своей героини
На премьере фильма «Малефисента» в 2014 году Анджелина Джоли отдала дань злой фее с помощью аксессуаров: браслетов с шипами...
...и как будто пронзающей ухо насквозь крупной серьги
А на премьере 2-й части фильма актриса напомнила поклонникам о героине-злодейке вышивкой в виде пауков на шлейфе своего сказочного наряда
На лондонской премьере фильма «Дюна» в 2021 году Зендея выглядела словно инопланетная принцесса — под стать своей героине и атмосфере картины
На премьере «Малефисенты» в 2014 году Эль Фэннинг, сыгравшая принцессу Аврору, в волшебном платье небесного цвета сама выглядела как ожившая героиня из сказки
В 2022 году сыгравшая Памелу Андерсон Лили Джеймс отдала дань коллеге с помощью алого оттенка платья и знаменитой прически с выбившимися прядями у лица
На премьере фильма «Лига справедливости» Галь Гадот в платье, напоминающем доспехи, выглядела как настоящая античная воительница
Для премьеры драмы «Две королевы» Сирша Ронан, воплотившая Марию Стюарт, выбрала поистине королевский образ: эффектное платье с массивным жабо
Как вы относитесь к подобного рода отсылкам? На ваш взгляд, какие образы из подборки были проработаны наиболее тонко?
Фото на превью Sex and the City / Home Box Office (HBO) and co-producers, MCMULLAN CO / SIPA / East News
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