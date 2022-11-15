10+ актрис, которые оделись в стиле своих экранных героинь и вызвали бурю восторга

К промотурам фильмов и сериалов актрисы готовятся не менее тщательно, чем к церемонии «Оскар». Но если одни ограничиваются красивым платьем от-кутюр, другие идут дальше и приправляют образы отсылками к своим персонажам или представляемым кинокартинам.

На премьере ленты «Однажды в Голливуде» Марго Робби была с укладкой, повторяющей фирменные «волны» ее экранной героини — актрисы Шэрон Тейт

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В 2020 году Блейк Лайвли вышла в свет в наряде, содержащем небольшую отсылку к образу ее героини из сериала «Сплетница» — галстук

На премьере ленты «Школа добра и зла» Шарлиз Терон предстала в готическом образе, вдохновленном стилем своего персонажа — декана зла леди Лессо

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На премьере «Блондинки» в Венеции Ана де Армас продемонстрировала нежно-розовое платье с юбкой плиссе, напоминающее знаменитый наряд Мэрилин Монро

Mary Evans / AF Archive / Cinetext Bildarchiv / East News , Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

В 2010 году Сара Джессика Паркер выгуляла имитирующее кожу платье телесного оттенка. Наряд напоминал один из культовых образов Кэрри Брэдшоу

А в 2011 году с помощью многочисленных нитей жемчуга актриса воссоздала еще один образ своей героини

На премьере фильма «Малефисента» в 2014 году Анджелина Джоли отдала дань злой фее с помощью аксессуаров: браслетов с шипами...

...и как будто пронзающей ухо насквозь крупной серьги

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News , Frederick Taylor / Broadimage / East News

А на премьере 2-й части фильма актриса напомнила поклонникам о героине-злодейке вышивкой в виде пауков на шлейфе своего сказочного наряда

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News , ISABEL INFANTES / AFP / East News

На лондонской премьере фильма «Дюна» в 2021 году Зендея выглядела словно инопланетная принцесса — под стать своей героине и атмосфере картины

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

На премьере «Малефисенты» в 2014 году Эль Фэннинг, сыгравшая принцессу Аврору, в волшебном платье небесного цвета сама выглядела как ожившая героиня из сказки

Byron Purvis / AdMedia / SIPA / East News

В 2022 году сыгравшая Памелу Андерсон Лили Джеймс отдала дань коллеге с помощью алого оттенка платья и знаменитой прически с выбившимися прядями у лица

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На премьере фильма «Лига справедливости» Галь Гадот в платье, напоминающем доспехи, выглядела как настоящая античная воительница

Hahn Lionel / ABACA / East News , Hahn Lionel / ABACA / East News

Для премьеры драмы «Две королевы» Сирша Ронан, воплотившая Марию Стюарт, выбрала поистине королевский образ: эффектное платье с массивным жабо

Jack Shea / Starshots / Broadimage / Broad Image / East News