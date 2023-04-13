11 сериалов прямо из печи, ради которых хочется забить на все дела и занять у экрана место поудобнее

Создатели сериалов без устали радуют нас крутыми новинками. Казалось бы, год только начался, а проектов уже вышло столько, что глаза разбегаются от их многообразия. Мы отобрали достойнейшие из них. А в конце статьи вас ждет бонус о грядущем сериале, пропустить который будет досадной ошибкой.

Путь домой (2023)

Рейтинг IMDb — 7,9

Жанр: драма Проблемный подросток Элис вынуждена вместе с матерью переехать в пригород, где живет ее бабушка. С этим членом семьи девочке только предстоит познакомиться, поскольку ее мама годами не общалась с собственной родительницей из-за некоего трагического события. Кто же знал, что в месте назначения есть магический пруд, упав в который Элис перенесется в прошлое. Она встретит более молодые «версии» мамы и бабушки и попробует предотвратить беду, отдалившую их друг от друга. Это лучший телесериал для семейного просмотра! © jngarber510 / IMDb

Смешная девчонка (2023)

Рейтинг IMDb — 7,4

Жанр: комедия 1960-е годы. Барбара Паркер выигрывает конкурс красоты в британском городке и на достигнутом останавливаться не намерена: она мечтает прославиться на всю страну. Однако покорять публику героиня собирается не столько модельной внешностью, сколько умением быть забавной. Барбара полна решимости веселить народ, играя в комедиях. Но ее путь к славе будет весьма тернист. Наблюдая, как девушка преодолевает все препятствия, зритель сможет посмеяться от души. У меня ныли бока от смеха. © dcarroll74 / IMDb

Грязные игры (2023)

Рейтинг IMDb — 7,3

Жанры: детектив, драма Чарли и Эмма познакомились в увеселительном заведении и мгновенно прониклись взаимной симпатией. Все бы ничего, но общение мужчины и женщины началось со лжи. Он представился фитнес-инструктором, а она сообщила, что занимается наукой. На деле же Чарли вращается в криминальных кругах, а Эмма является агентом ЦРУ. И недалек тот час, когда героине придется выбирать: благополучие возлюбленного или профессиональный долг. У меня нет слов! Ничего подобного я раньше не видел! © harrelldonna / IMDb

Милый Эдвард (2023)

Рейтинг IMDb — 7,2

Жанр: драма 12-летний Эдвард оказался в центре серьезной авиакатастрофы, и по невероятному стечению обстоятельств он сумел выжить. Все остальные пассажиры рейса пострадали, включая родителей мальчика. Юный Эдвард встречается с родственниками погибших людей, чтобы по деталям восстановить картину произошедшей трагедии и оказать поддержку. Сел смотреть сериал с убеждением, что не заинтересуюсь и скоро выключу, но был бесповоротно очарован. © terrylarosa / IMDb

Выпуск ’07 (2023)

Рейтинг IMDb — 7,4

Жанр: комедия Главные героини этой истории окончили школу в 2007 году. С тех пор минуло немало времени, и молодые женщины возвращаются туда, чтобы отпраздновать годовщину выпуска. Учебный корпус, в котором они некогда грызли гранит науки, был расположен неподалеку от водоема. А в разгар веселья началась буря, в результате которой однокашницы оказались запертыми в своей альма-матер и отрезанными от остального мира. Это самый смешной сериал, что я когда-либо видела. Я действительно не могу вспомнить, когда в последний раз во время просмотра киноленты смеялась до боли в животе. © sarah-56796 / IMDb

Кроличья нора (2023)

Рейтинг IMDb — 7,7

Жанры: боевик, драма, триллер Джон Вейр — шпион. До поры до времени он обладал безупречной репутацией в сфере разведки. Однако героя коварно подставили, и теперь ему предъявлено обвинение в преступлении против высокопоставленного человека. Джону предстоит приложить максимум усилий, чтобы восстановить свое доброе имя и вывести недругов на чистую воду. Ну наконец-то сериал с изюминкой, а не с заезженным сюжетом. © orchidami / IMDb

Школьные духи (2023)

Рейтинг IMDb — 7,4

Жанр: драма Душа преждевременно почившей школьницы Мэдди застревает между мирами. Она вынуждена слоняться по своей альма-матер, где также заточены души других учеников и преподавателей из разных эпох. В такой компании призрак девочки пытается найти виновного в собственной гибели, чтобы совершить возмездие и уйти на покой. Во время просмотра я плакал несколько раз, хотя я не самый сентиментальный человек. Отличное шоу для зрителя любого возраста. © JK-WhatsUpWeirdoPodcast / IMDb

Золото (2023)

Рейтинг IMDb — 7,5

Жанры: детектив, драма, исторический фильм В основе сюжета лежит реальная история, некогда поставившая Британию на уши. Речь идет о печально известном ограблении склада Бринкс-Мэт в Хитроу, которое произошло в 1983 году. Преступники разжились баснословным количеством золотых слитков, а их не так-то просто реализовать, не выдав себя в руки правосудия. Вот тут и начинается действие сериала. Злоумышленники ищут способ «отмыть» драгоценный метал, а тем временем ведется расследование. Сериал захватывающий, нескучный, местами комедийный. Атмосфера 80-х передана отлично. © sue-06239 / IMDb

Рой (2023)

Рейтинг IMDb — 7,2

Жанры: комедия, драма, триллер Кто из нас в подростковом возрасте не являлся преданным фанатом какой-либо знаменитости? Главная героиня этого сериала не исключение. Дре обожает одну поп-звезду, знает наизусть все ее песни и даже пытается ей подражать. Однако для девочки это увлечение не пройдет бесследно. В какой-то момент фанатская любовь перерастет в одержимость, что приведет к совсем уж неожиданным последствиям. Это было невероятно! Проглотил сериал за один присест. © JK-WhatsUpWeirdoPodcast / IMDb

Уилл Трент (2023)

Рейтинг IMDb — 7,6

Жанры: детектив, драма У специального агента Уилла Трента было тяжелое детство: его бросили родители. Однако незавидное прошлое помогает герою в настоящем: он мастерски подмечает мелкие детали на местах преступлений, которые незаметны его коллегам. Благодаря этому герой является одним из лучших следователей, и наблюдать за тем, как он ведет даже самые запутанные дела, — одно удовольствие. Смотрю и не могу насмотреться. В восторге от самобытных персонажей, диалогов, юмора! © mgitts1977 / IMDb

Обвиняемые (2023)

Рейтинг IMDb — 7,1

Жанры: детектив, драма Сериал представляет собой антологию. Каждый отдельно взятый эпизод посвящен судебному заседанию, и зрителю будет предложено взглянуть на ситуацию глазами стражей закона, а также обвиняемых людей. В большинстве случаев это обычные горожане, по случайности ступившие на тропу зла. И порой принять чью-то сторону становится крайне сложно. Так заинтересовало, что во время просмотра 1-й серии я ни разу не залезла в свой телефон. © babycwgrl13 / IMDb

Бонус: «Связанные насмерть» — грядущий сериал, премьеру которого мы ждем затаив дыхание