12 случаев, когда актеры исполнили роль настолько круто, что вряд ли кто-то когда-либо их переплюнет

Есть такие роли, которые будто созданы для определенных людей. Они словно сшитый по индивидуальному заказу костюм — идеально подходят актеру, подчеркивают достоинства и помогают открыть новые грани таланта. Как результат, выигрывают все: и картина, и зритель, и звезда. Единственный минус (и он же плюс) — трудно представить другую знаменитость в этой роли.

Энтони Хопкинс — Ганнибал Лектер

Роль Ганнибала Лектера принесла Энтони Хопкинсу абсолютно заслуженный «Оскар». Американский институт киноискусства отдал его персонажу 1-е место в списке 100 выдающихся злодеев. Сам актер позже признался, что ему стоило остановиться на первом фильме и не сниматься в двух последующих. Однако нам сложно представить в этой истории на его месте кого-то другого. Энтони Хопкинс блестяще справился с ролью доктора Ганнибала Лектера. Не зря же он выиграл награду за лучшую мужскую роль, будучи на экране буквально 16 минут? © PyroDesu / Reddit

Джим Керри — Маска

Комедийный талант Джима Керри дал жизнь скромняге Стэнли Ипкиссу и его ночному альтер эго — Маске, который принес с собой сплошной хаос и безумие. Мы не знаем, кто еще мог бы так дерзко и шумно ворваться в наши сердца и вот уже третий десяток лет отплясывать там под Cuban Pete с маракасами наперевес. Что и говорить, этот фильм был и остается прекрасным. И такой молодой Джим Керри! Не могу представить никого другого в этой роли, он потрясающий. © ThatTinyGameCubeDisc

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Арнольд Шварценеггер — Терминатор

Тот самый случай, когда роль стала культовой буквально настолько, насколько это возможно. Само слово «терминатор» стало нарицательным, а фраза героя Арнольда Шварценеггера «I’ll be back» вошла в список 100 самых известных цитат (37-е место) по версии Американского института киноискусства. В каждом новом фильме франшизы появляется новый противник, и ни один из них даже наполовину не выглядит так устрашающе, как выглядел Арнольд в 1-й и 2-й частях «Терминатора». © Agent_00Apple / Reddit



Сигурни Уивер — Эллен Рипли

На момент съемок в «Чужом» Сигурни Уивер была еще совсем новичком в киноиндустрии. Однако она блестяще справилась с ролью Эллен Рипли, которая впоследствии стала одной из самых сильных и значимых женских ролей не только в жанре научной фантастики, но и в мировом кино в целом. Американский институт киноискусств отвел ей 8-е место в списке 100 величайших героев. Лучшие части — это «Чужой» и «Чужие». Герой — женщина, и никого это не беспокоит. Кто угодно отправился бы за Рипли хоть на край света. © jsteph67 / Reddit

Колин Ферт — мистер Дарси

Лучший мистер Дарси из всех возможных — это, бесспорно, Колин Ферт (Бриджит Джонс не даст соврать). Роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение» экранизировался и до, и после выхода поистине классической телеверсии 1995 года. Однако наша беззаветная преданность отдана Ферту, который мастерски сыграл полную гамму чувств: от холодной неприступности до трепетной влюбленности. Мне все равно, кто и что говорит. Для меня мистер Дарси — это всегда Колин Ферт. © StarbugRedDwarf / Reddit

Джонни Депп — капитан Джек Воробей

Давайте будем честны: все мы смотрели «Пиратов Карибского моря» из-за Джека Воробья. Капитана Джека Воробья. Никто из больших боссов индустрии не верил в успех этого фильма, но на сегодняшний день это одна из успешнейших франшиз — во многом благодаря рок-звезде среди морских разбойников. Джонни Депп сделал эту роль своей визитной карточкой. Мне бы очень хотелось, чтобы Джонни Депп вернулся к роли капитана Джека Воробья. Он идеален в этой роли, никто другой этого сделать не сможет. © Kingeli889 / Reddit

Хит Леджер — Джокер

А вот визитной карточкой Хита Леджера, безусловно, является роль Джокера в фильме Кристофера Нолана «Темный рыцарь». Созданный им образ стал культовым, цитируемым, по-настоящему сложным, глубоким и, по мнению многих, идеальным. Являетесь ли вы его поклонником или нет, вы не можете отрицать его выдающуюся игру. И я думаю, то, что он смог сделать, просто удивительно. © _heisenberg__ / Reddit

Анджелина Джоли — Лара Крофт

Если бы Анджелина Джоли настояла на своем и отказалась от роли Лары Крофт, мы не знаем, какой результат получился бы в итоге без ее участия. Но, к нашему удовольствию, все сложилось как нельзя лучше — и 100%-е попадание в образ, и статус экшен-актрисы Голливуда после ряда драматических ролей, и признание зрителей. Анджелина Джоли в роли классической Лары из игр, вероятно, лучший подбор актрисы на роль в истории. © Extreme996 / Reddit

Викандер никогда не следовало бы играть Лару. Она не похожа на нее, не говорит как она, у нее нет обаяния, и играет она тоже плохо. У Энджи, по крайней мере, был дух Лары, и выглядела она хорошо. Лично я не вижу никакого ажиотажа вокруг Алисии, она лишь бледное отражение. © The****Skywalker / Reddit

Алан Рикман — Северус Снейп

Джоан Роулинг лично одобрила Алана Рикмана на роль профессора Снейпа, и это было правильным решением, несмотря на то что изначально на кастинге рассматривали более молодых претендентов. Рикман, как настоящий профессионал, сделал эту роль своей и создал на экране, бесспорно, лучший вариант из возможных. Я даже представить не могу никого другого в этой роли. Он именно такой, каким я представлял его в детстве, когда читал книги. А то, как он произносит реплики, — идеально. © Koneko_Tepes / Reddit

Жан Рено — Леон

Круглые темные очки, вязаная шапка и пальто — образ узнаваемый и, несомненно, заминающийся. Творческий союз Люка Бессона и Жана Рено вылился в одну из самых выдающихся криминальных драм мирового кинематографа, а роль Леона открыла для Жана Рено дверь в Голливуд. Жан Рено — отличный актер, особенно в «Леоне». © Loose-Tangelo / Reddit

Кейт Бланшетт — Галадриэль

Фанаты «Властелина колец» единодушно признали Кейт Бланшетт идеальной в роли Галадриэль. Ее необычная внешность полностью совпала с их представлениями об эльфах, а талант лишь подтвердил: выбор сделан безупречно. Она изумительно смогла передать этот неземной эльфийский взгляд, наполненный благородством и вековой мудростью, скрытой за юным лицом. Наряду с костюмерами и гримерами она проделала невероятную работу. © Shadow****** / Reddit

Она (Морвед Кларк) бездушная и пустая, в ней буквально нет эмоций, ничего выдающегося, поэтому я так зла. Ведь есть много более талантливых актрис. © Moist-Research-4722 / Reddit

Том Хэнкс — Форрест Гамп

У Тома Хэнкса уникальный талант — фильмы с его участием наполнены целым спектром эмоций. И «Форрест Гамп», пожалуй, одно из лучших, если не лучшее тому подтверждение. История жизни простоватого парня, рассказанная им самим, каждый раз неизменно трогает до глубины души, заставляя нас смеяться и плакать, сопереживать и волноваться. Подумать только, у Джона Траволты была возможность сыграть Форреста, но он оказался, о чем впоследствии пожалел. Что, несомненно, к лучшему, потому что Хэнкс привнес в эту роль нечто такое, что сделало фильм культовым. И теперь трудно представить, чтобы роль Форреста Гампа сыграл Траволта или любой другой актер. © ComparisonChance / Reddit