17 людей, которые говорят на одном языке, но все равно друг друга не очень понимают

После работы зашла в супермаркет за продуктами. Так вышло, что в тот день я была без машины и позвонила сыну, чтобы пришёл и пакеты домой донёс. Взяла тележку, поставила в неё рюкзак, хожу. Тележка заметно наполнилась, приходит сын и чтобы освободить в тележке место, закидывает мой рюкзак себе за спину.

Через минуту его окружили охранники, я подхожу, спрашиваю, что случилось, говорю, что это и сын мой, и рюкзак мой, и поэтому нет повода для волнения. Они по рации связались с каким-то смотрящим, который отмотал запись, чтобы убедится, что в маркет этот рюкзак принесла именно я, и поэтому я считаюсь хозяйкой рюкзака, а не воровкой-сообщницей, обеспечивающей алиби.

Конечно, хорошо, что они такие бдительные, но времени это отняло знатно и остальные покупатели нa нас недобрые косяки кидали