Смеяться на.д врачом я к. ак-то не готова. Но с удовольствием вспомню , к.ак народ выходит из больницы в бахилах))
17 людей, которые говорят на одном языке, но все равно друг друга не очень понимают
Жизнь регулярно подкидывает ситуации, где люди говорят будто на разных языках — со всеми вытекающими последствиями. Недопонимание в общении внезапно сворачивает в неожиданном направлении, оставляя собеседников в легком недоумении. Кто-то не расслышал, кто-то поспешил с выводом — и вот уже обычный день превратился в комедийный эпизод.
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- Иду недавно по улице. Сворачиваю за угол, направляясь к остановке. Впереди меня оказывается девушка в кожаной курточке и джинсах. На джинсах пониже ремня приклеен стикер, а на нем — надпись ручкой «уценка». Догнала, сказала ей об этом. Оказалось, девушка работает на швейной фабрике, кладовщица на складе. Производила учет товара, куда-то села, вот «уценка» и приклеилась. Хорошо, что недалеко она еще ушла. Посмеялись вместе. © Ольга Б. / Dzen
- Мне один врач рассказал историю. Он работал лор-врачом в поликлинике. Дело было в теплое время года, когда можно было ходить без головного убора. Он закончил прием, оделся и пошел домой. Идет по улице, смотрит на людей, а они улыбаются. Сначала он подумал, что на людей так хорошая погода действует. Потом понял, что улыбаются именно ему, но почему — не поймет. Он понял, почему улыбались именно ему, когда подошел к автобусной остановке. Подъехал автобус, он случайно посмотрел на свое отражение в стекле и увидел, что он забыл снять ремень с рефлектором с головы. Уработался человек! © Владислав К. / Dzen
- Сидели мы как-то с одним парнем на вершине горы, смотрели на закат. Болтали до 2 часов ночи, укрывшись пледиком, я ему даже голову на плечо положила. И тут он поворачивается ко мне и такой: «А как понять, что ты нравишься девушке?» © frapp-my-ccino / Reddit
- Как-то давненько попала я в больницу с мочекаменной болезнью. Наутро заведующий отделением делает обход в компании нескольких лечащих врачей — целая делегация. Разговаривает с каждым пациентом в палате, наконец, моя очередь. Стандартные вопросы: как давно болит, какой характер боли и т. д. И вдруг спрашивает:
— Выражали?
Я задумалась. Как можно боль выражать? Кричать? Корчиться?
— Не знаю, — говорю, — не выражала никак.
На что он смотрит на меня, как на дурочку, и переспрашивает:
— Вы детей рожали? © LeraValerrra / Pikabu
- Вчера сидела в кафе. Одна. Подбегает сзади девушка, кладет мне руки на глаза и спрашивает: «Угадай кто». Я в предвкушении начинаю угадывать. Все не то, я сдалась. Девушка подсаживается и говорит: «Я ваша соседка снизу. Вы мою машину заблокировали во дворе». © ПОЗОР / VK
- Вспомнил. Еду в маршрутке, вижу, как мелкий пацан лезет в сумку к засмотревшейся в окно девушке и вытаскивает из сумки телефон. Останавливаю пацана аккуратно, окликаю девушку. Она смотрит на меня, на пацана, на телефон и, видимо, поняв, что произошло, говорит: «Это мой сын». Вместе посмеялись над ситуацией. © Santanix / Pikabu
После работы зашла в супермаркет за продуктами. Так вышло, что в тот день я была без машины и позвонила сыну, чтобы пришёл и пакеты домой донёс. Взяла тележку, поставила в неё рюкзак, хожу. Тележка заметно наполнилась, приходит сын и чтобы освободить в тележке место, закидывает мой рюкзак себе за спину.
Через минуту его окружили охранники, я подхожу, спрашиваю, что случилось, говорю, что это и сын мой, и рюкзак мой, и поэтому нет повода для волнения. Они по рации связались с каким-то смотрящим, который отмотал запись, чтобы убедится, что в маркет этот рюкзак принесла именно я, и поэтому я считаюсь хозяйкой рюкзака, а не воровкой-сообщницей, обеспечивающей алиби.
Конечно, хорошо, что они такие бдительные, но времени это отняло знатно и остальные покупатели нa нас недобрые косяки кидали
- Вчера состоялся один диалог с парнем.
— А как понять, что девушка с тобой флиртует?
— Ну, например, пока вы разговариваете, она часто к тебе прикасается.
— Что-то вообще не припомню подобного...
— Да не может такого быть! — сказала я и игриво шлепнула его по руке.
— Реально, ни одного такого случая вспомнить не могу. © aimeeerp / Reddit
- «Это Витя?» — спросила кассир, когда я выложила продукты на ленту. Я оглянулась на мужчину. «Не знаю...» — ответила я. «Я бы проверила, Витя это или нет», — не унималась кассир. Я в непонятках развернулась к мужчине. И тут он как выпалит «Это грейпфрут, это не свити, я сам тоже взял, вот смотрите». © YazhevikaVika / Pikabu
- В 16 лет я загорелся желанием подарить своей девушке кольцо на день рождения. Я упорно работал, чтобы скопить на него. Изначально я планировал купить серебряное колечко с камнем ее месяца рождения, но, зайдя в местный ювелирный магазин, обнаружил, что тот закрывается, а потому продает кольца с бриллиантами со скидкой в 70 %! «Вот так повезло!» — подумал я, решив, что лучше за ту же цену купить колечко с бриллиантом. И вот наступил день рождения моей девушки. Собрались ее родные, друзья. Она смотрит по очереди подарки, доходит до моего, открывает... и тут же с горящими от восторга глазами надевает кольцо на безымянный палец. Все ахают, а я, понимая, что натворил, готов спрятаться под стол. Оказалось, я купил кольцо для помолвки. Я уж думал, что мне от ее отца хорошо так перепадет, но, когда я разъяснил свою ошибку, все лишь посмеялись. А я на следующий день обменял кольцо. © entheog******e / Reddit
- Поднял настроение на днях парень, который стоял позади меня в очереди в булочной. Я была со своим маленьким песиком без поводка. А когда выходила с покупками, собакен немного задержался, и уже у двери я его окликнула поцелуйчиками и фразой «Иди ко мне, малыш» — так, как это делают собачники. А парень обернулся, грустно улыбнулся и сказал: «Не могу, у меня девушка дома». © ПОЗОР / VK
- Заезжаем с женой после пляжа в супермаркет. Тут женщина в очереди шепчет: «Девушка, у вас бигуди на голове». Супруга делает растерянный вид и тоже шепчет: «А сколько их там?» Услышав, что четыре, моя вдруг как отмочит: «Правильно». Мы с кассиршей под столом. © Леонид Александрович / Dzen
- Стою в элeктричке. Напротив меня девушка. Посмaтривает на меня и загадочно улыбается, a потом пaльцем манит к себе. Подошел, а онa спрашивает: «Хочешь, что-то покажу?» Я кивнyл. Она начaла расстeгивать кофту на уровне груди, пока в какой-то момент оттуда не выглянул мaленький котенок. © ПОЗОР / VK
Парень приготовился увидеть что-то очень интересное для него. И вдруг... облом! Хорошо девушка его заинтриговала. Теперь не отвертится.
- Снимаю комнату. Сосед — симпатичный парень, сразу влюбилась. Но ест постоянно какую-то картошку подгорелую, бутерброды, сосиски. Решила готовить на двоих. Уже 2 недели готовлю супы, картошечку, плов, салатики. Пересолила пару блюд. Думала, может, спросит: «Ты что, влюбилась?» Но он ест — и ничего. А сегодня случайно подслушала его разговор по телефону: «Блин, она так ужасно готовит, но приходится все есть и терпеть, ведь она мне так нравится». Что же ты, глупенький, молчал? © Палата № 6 / VK
- Лет 15-16 назад было. Отдыхали в ресторане компанией. Некоторые были с женами, другие — с девушками, а часть парней была сама по себе. А в этом ресторане расписание постоянно менялось, причем от чего это зависело — не понятно. Ну я возьми и спроси у официантки: «А до скольких вы работаете?» На что получил ответ: «Сейчас уточню...» Как же было неудобно, когда через 10 минут девушка появилась с ярким макияжем, в мини-юбке и с готовым к этому загадочному миру сердцем. Проблем было две: в том, что я просто хотел уточнить режим работы и что в ресторан я пришел вместе с женой. © copycats / Pikabu
- Была в нашем коллективе одна девушка, Фрося, которая являлась ну просто генератором различных казусов. Заявляется как-то раз она на работу вся зареванная, бьется в истерике и кричит, что потеряла папу. Мы, как можем, сочувствуем, утешаем. Решили, что раз уж такое дело — нужно Фросю домой отправить, к родным. И тут узнаем, что это ее хомячка звали Папой. © Елизавета Мочалкина / ADME
- Когда мой ребенок пошел в детсад, я записала его на обед в столовой. И вот воспитательница перед обедом решила распределить детей по 2 группам: те, у кого обед с собой, и те, у кого горячее питание, — последним нужно было занять очередь в столовую. И тут сын закатил истерику, крича, что мама бы его не заставила есть горячее питание и что он хочет быть в другой группе. Он проливал горькие слезы и был в отчаянии. Прошло некоторое время, прежде чем воспитательница догадалась, что, по его мнению, «горячее питание» означает, что его заставят есть острую еду или пищу, которая может его обжечь. © gothruthis / Reddit
- Сестра подарила маме красивое розовое платье с китайскими мотивами — цветы, цапли... Мама через неделю надела его и к сестре поехала на другой конец города. А сестра с порога:
— Ты чего это вдруг решила приехать в ночнушке?
А мама в этом «платье» щеголяла уже неделю по району. © Шаманка / ADME
А вот подборка ситуаций из рубрики «послышалось»: