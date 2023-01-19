12 культовых персонажей, которых сыграли разные кинозвезды. Да только не всем задача оказалась по плечу

Режиссеры то и дело представляют на суд зрителей новые киноверсии любимых историй, будь то экранизация классического романа или байопик о культовой фигуре из прошлого. И поскольку одних и тех же героев играют разные актеры и актрисы, без сравнений обойтись сложно. Вот и мы попытались разобраться, кто из исполнителей той или иной роли был на высоте, а кто оплошал.

Маркиза де Мертей

В 1988 году вышел фильм по роману Шодерло де Лакло «Опасные связи», в котором коварную маркизу де Мертей сыграла Гленн Клоуз. Критики аплодировали стоя. Они заявили, что игра актрисы была совершенна, чему вторили и зрители. Также за свою выдающуюся работу Гленн была номинирована на «Оскар». Год спустя вышла еще одна экранизация этого же произведения под названием «Вальмон», а роль маркизы досталась Аннетт Бенинг. Конечно, начинающей на тот момент актрисе было сложно превзойти саму Клоуз. Да и критики сравнивали главных персонажей 2 киноверсий истории де Лакло отнюдь не в пользу «Вальмона». Тем не менее некоторые зрители встали на защиту Аннетт. Улыбка героини так очаровывает, что вы действительно не можете поверить в ее злодейскую сущность. Потому еще больше шокирует момент, когда она показывает свой настоящий лик. Не скажу, что Аннетт сыграла круче, чем Гленн Клоуз. Она просто преподнесла персонажа по-другому. © tim.halkin / IMDb

Людовик XIV

Людовик XIV, он же «король-солнце», получил немало киновоплощений. Одним из самых запоминающихся стал герой Алана Рикмана в картине «Версальский роман» 2014 года. Однако если зрители и рукоплескали игре гениального британского артиста, то все равно отмечали историческую недостоверность его экранного образа. А в 2022 году вышла лента в жанре фэнтези «Русалка и дочь короля». В этот раз корону Людовика XIV примерил Пирс Броснан. И хотя фильм подвергся жесткой критике, нельзя не отметить, что вчерашний Джеймс Бонд выглядел очень эффектно в образе монарха. Тем не менее, как и в случае с Аланом Рикманом, некоторые зрители остались недовольны нереалистичным изображением короля. Что мы знаем о «короле-солнце», так это то, что он точно не был добрым и заботливым монархом, которого показал Алан Рикман в «Версальском романе». © Red-125 / IMDb

Герой Пирса Броснана — это просто карикатура на Людовика XIV. © msbrviews / IMDb

Императрица Сисси

Одной из ярчайших экранных версий Елизаветы Баварской является героиня Роми Шнайдер в серии фильмов 1950-х годов «Сисси». Во многих европейских странах эти картины стали культовыми и приобрели статус традиционных рождественских шоу. Из года в год в зимние праздники жители Австрии, Германии, Венгрии и Италии следят за приключениями императрицы в исполнении Шнайдер. В 2022 году в образе Сисси предстала Вики Крипс в кинокартине «Корсаж». В отличие от вышеупомянутой серии фильмов, свежая лента вряд ли дарит зрителям ощущение праздника, зато заставляет задуматься о неприглядной изнанке жизни императрицы. Ведь сюжет повествует о разного рода проблемах, с которыми столкнулась героиня на пороге 40-летия. Зрители полюбили и эту версию Елизаветы Баварской. Настолько, что решили воздержаться от сравнений. У меня своеобразное видение Сисси. Порой это персонаж Роми Шнайдер, а порой — Вики Крипс. © dawnfades / IMDb

Героини, сыгранные этими актрисами, легко сопоставляются с Сисси в разные годы ее жизни. © Bachfeuer / IMDb

Эстер Колльер

В 1955 году была экранизирована пьеса Теренса Реттигена «Глубокое синее море», повествующая о замужней женщине Эстер, которая изменяет супругу с беззаботным молодым парнем. Главную роль исполнила неподражаемая Вивьен Ли. Однако несмотря на присутствие в кадре звезды такого масштаба, лента с треском провалилась в американском прокате. Также Ли не получила ни одной награды за свою работу, что говорит о том, что игра актрисы вообще не впечатлила критиков. В 2011 году свет увидела новая киноадаптация этой же пьесы. Неверную Эстер сыграла Рэйчел Вайс, и сделала она это блестяще. Об этом свидетельствуют всевозможные престижные премии, которые получила актриса. Вероятно, Рэйчел была более убедительна в этой роли, чем Вивьен. Зрители также остались в восторге от игры Вайс. Рэйчел сыграла фантастически. Она очень круто показала сокрушительную депрессию и отчаяние, присущие ее героине. © plaid108 / IMDb

Достойная «Оскара» игра Вайс вытягивает банальный сюжет романтической драмы. © demystifield / IMDb

Виктор Франкенштейн

Придуманный Мэри Шелли гениальный ученый Франкенштейн является довольно востребованным у киношников персонажем. Существуют десятки экранных воплощений героя, причем не только в экранизациях романа Шелли. Так, например, в сериале 2014 года «Страшные сказки» Виктор Франкенштейн был второстепенным персонажем. Сыграл его Гарри Тредэвэй. В 2015 году эстафета перешла к Джеймсу Макэвою. Он также примерил образ ученого в фильме «Виктор Франкенштейн». К сожалению, критиков картина не впечатлила, как и многих зрителей. Однако игру актера первого плана они оценили высоко. Джеймс Макэвой был великолепен в роли безумного гения. © lnvicta / IMDb

Розмари Вудхаус

Роман в жанре ужасов «Ребенок Розмари» (автор — Айра Левин) был экранизирован в 1968 году, а роль Розмари сыграла Миа Фэрроу. Фильм обрел статус культового и по сей день считается одним из величайших хорроров мирового кинематографа. Конечно же, во многом благодаря и Миа Фэрроу, блестяще выступившей в кадре. В 2014 году появилась новая экранизация книги в формате мини-сериала. Главная роль в этот раз досталась Зои Салдане. И хотя новая киноадаптация не стала хитом и получила средние оценки критиков, игра исполнительницы главной роли многим пришлась по душе. Хотя Зои Салдана не выглядит такой же беззащитной, как Миа Фэрроу, безумие происходящего ей передать удалось. © SnoopyStyle / IMDb

Гвиневра

Гвиневра, как и ее легендарный супруг король Артур, пользуется популярностью у киношников. Одно из ярчайших воплощений героини на экране мы наблюдали в ленте 1995 года «Первый рыцарь», которая стала хитом. Гвиневру сыграла Джулия Ормонд, и ее героиня металась между чувствами и долгом. 3 года спустя вышел сериал «Великий Мерлин», в котором аналогичная роль досталась Лине Хиди. Однако начинающей на тот момент актрисе не удалось сделать своего персонажа культовым. Но едва ли стоит в этом винить Хиди. Дело в том, что у артистки было не так уж и много экранного времени, что заметили и зрители. В 2004 году в образе Гвиневры предстала Кира Найтли. Речь идет о картине «Король Артур». Британская актриса продемонстрировала принципиально новое видение персонажа. Ее Гвиневра была наделена волей, силой и решительностью. Однако многим зрителям не понравилась ее работа. Джулия Ормонд была идеальна в роли Гвиневры. Она только добавила героине достоинства. © Thornfield2 / IMDb

Игра Киры Найтли была отталкивающей и, откровенно говоря, ужасной. Во всех сценах у нее было только 2 выражения лица: с закрытым ртом и с открытым. Никакой мимики, никаких эмоций, ничего! © Mr Sharikov / Kinopoisk

Джейн Беннет

Джейн Беннет — одна из значимых фигур романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение». В кадре эту фигуру представляли разные актрисы. Так, в легендарном сериале 1995 года девушку сыграла Сюзанна Харкер. И хотя к игре актрисы у зрителей вопросов не было, многие из них сочли ее внешность неподходящей. Такая же участь постигла и Розамунд Пайк, сыгравшую в полнометражном фильме «Гордость и предубеждение» 2005 года. В 2016 году вышел фильм «Гордость и предубеждение и зомби», в основе сюжета которого лежал роман-пародия Сета Грэма-Смита. И хотя эта лента представляла собой весьма вольную интерпретацию классической истории, многие зрители остались в восторге от исполнительницы роли Джейн Беннет — актрисы Беллы Хиткот. В целом мне понравился кастинг «Гордости и предубеждения» 1995 года, хотя я была немного разочарована Сюзанной Харкер. Все-таки она внешне не подходит для роли Джейн. © rayvali / IMDb

Есть вопросы к выбору Розамунд Пайк. Действительно ли она настолько привлекательна, чтобы играть «игнорирующую» свою красоту Джейн? © PipAndSqueak / IMDb

Белла Хиткот в роли Джейн Беннет была хороша, и я отмечу, что ее внешность — попадание в яблочко, если говорить о персонажах Остин. © Dan1863Sickles / IMDb

Эмма Бовари

В 1991 году главную героиню романа Гюстава Флобера сыграла Изабель Юппер в фильме «Мадам Бовари». Экранизация была очень тепло встречена критиками, а актриса получила престижную премию за лучшую женскую роль. Однако некоторые зрители сочли, что артистка не выглядела в кадре органично, поскольку в свои 30+ играла совсем юную особу. В 2014 году в образе Эммы Бовари предстала молодая актриса Миа Васиковска в ленте «Госпожа Бовари». Однако все равно выбором создателей далеко не все зрители остались довольны. Мало того, что Изабель Юппер не смогла показать нужные эмоции, так она еще в свои 30+ выглядит слишком взрослой для этой роли. © Hammerfanatic46 / IMDb

Миа Васиковска в роли Эммы Бовари — один из худших кастингов, что я когда-либо видел. © em_ma-73685 / IMDb

Мария-Антуанетта

Кирстен Данст создала незабываемый образ легендарной королевы в ленте «Мария-Антуанетта» 2006 года. Фильм был довольно высоко оценен критиками Франции. По поводу игры актрисы мнения пользователей сети разделились: одни заявили, что Кирстен справилась неплохо, другие сочли ее игру бездарной. В 2022 на суд зрителей был представлен французский сериал «Мария-Антуанетта», главная роль в котором досталась Эмилии Шюле. Проект получил неоднозначную реакцию критиков, но актриса первого плана сорвала овации. О том, что сериал пришелся по душе многим людям, говорит высокий рейтинг зрительских оценок. Любые недостатки нового сериала нивелируются многообещающими актерами. Во главе с Шюле, которая в своей игре зажгла по полной, была обаятельной и искренней. © Brisbanebogan / IMDb

Дэмиен Торн

В 1976 году вышел культовый фильм ужасов «Омен», главным злодеем которого являлся ребенок. Роль мальчика по имени Дэмиен, которому покровительствовали сверхъестественные силы, сыграл Харви Стивенс. Он отлично справился с задачей напугать зрителя, за что был номинирован на премию «Золотой глобус». В 2006 году свет увидел ремейк вышеназванного фильма. В этот раз злодея изобразил Шеймус Дейви-Фицпатрик. И хотя эта версия легендарной истории не смогла затмить оригинал, маленький актер справился с ролью отлично. За нее он получил премию от известного журнала как «самый жуткий ребенок» из ужастиков. А вскоре киношники решили рассказать и о том, что стало с героем, когда он вырос. И в 2016 году представили на суд зрителей сериал «Дэмиен» с Брэдли Джеймсом в главной роли. Этот персонаж уже не казался самим воплощением зла, поскольку ему не были чужды и человеческие слабости. Такой подход многим зрителям пришелся по душе. Брэдли Джеймс проделал отличную работу. Он наделил персонажа новыми чертами и показал, что даже воплощенное зло может страдать. © annaleighbaymont / IMDb

Эмма Вудхаус

Роман Джейн Остин «Эмма» экранизировали далеко не единожды. Незаслуженно забытой версией можно назвать сериал 1972 года с Доран Годвин в главной роли. Судя по отзывам зрителей, артистка справилась со своей задачей на все сто. Не менее круто сыграла Эмму и Ромола Гарай в одноименном сериале 2009 года. За свою выдающуюся работу актриса была номинирована на премию «Золотой глобус». Позднее такой же номинации была удостоена и Аня Тейлор-Джой, сыгравшая в фильме «Эмма» 2020 года. Однако некоторые зрители сравнивают этих исполнительниц далеко не в пользу Ани. Адаптация 1972 года просто жемчужина для меня. Доран Годвин безупречно сыграла Эмму. © johnpelaro / IMDb

Для меня Ромола Гарай была близка к идеалу. © marjoriem / IMDb

Аня Тейлор-Джой в картине «Эмма» была просто ужасна. Версия Ромолы Гарай лучше. © lindasusanstrang / IMDb