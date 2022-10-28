12 легендарных шляп из кино, которые едва не затмили самих актрис и актеров

Труд костюмеров, которые создают наряды и аксессуары для кино, заслуживает не меньшего уважения, чем работа режиссеров и актеров. Ведь нередко сцены из фильмов навсегда отпечатываются в памяти зрителей — например благодаря броским головным уборам героев. Мы вспомнили несколько шляп, которые сыграли такую же важную роль, как и наряды киногероев.

Моя прекрасная леди

Шляпа, в которой героиня Одри Хепберн появилась на скачках, по праву считается одним из самых знаменитых головных уборов кинематографа. Один из ее создателей рассказал, что для шляпы неспроста выбрали черный и белый цвета: авторов вдохновили реальные скачки 1910 года, на которые вся элита Великобритании пришла в траурной одежде из-за смерти короля Эдуарда VII. Носить громоздкую шляпу актрисе было непросто: головной убор держался на скрытой конструкции.

Желание

Courtesy Everett Collection / East News

В 1936 году вышла картина «Желание», главную роль в которой исполнила Марлен Дитрих. Шляпы для этого фильма создавала Лилли Даше. Однажды Дитрих лично пришла в ее мастерскую и Даше представила ей свои лучшие шляпы. Из всех актрису покорили целых 48 моделей. Немецкая кинодива считала, что ее героине в «Желании» требовались хорошие головные уборы. В итоге Даше изготовила для фильма 50 шляп.

Бонни и Клайд

Благодаря этому фильму береты, которые носила героиня Фэй Данауэй, обрели небывалую популярность. Их производство во французском городе Лурд увеличилось с 5 000 до 12 000 штук в неделю. Образ восхитил даже Брижит Бардо. Она появилась в таком же берете в клипе на песню о Бонни и Клайде, которую исполнила вместе с Сержем Генсбуром.

Унесенные ветром

В одной из сцен фильма Скарлетт О’Харе в исполнении Вивьен Ли пришлось облачиться в платье, сделанное из штор. Дополняли наряд пояс из подхватов для штор и бархатная шляпка. Головной убор украшали перья петуха и золотая куриная лапка. Они стали своеобразным символом нужды и показали, на какие ухищрения пришлось пойти героине, чтобы создать достойный образ из того, что было под рукой.

Титаник

В начале фильма Роуз носит широкополую шляпу. Головной убор сделал появление героини еще более эффектным. Подобные шляпы были популярны в начале ХХ века. Их называли «веселая вдова» — в честь одноименного бродвейского мюзикла, который впервые в Америке поставили в 1907 году. Однако шляпа Роуз украшена всего лишь огромным бантом, тогда как в те времена в моде был другой декор для шляп — чучела птиц.

Серия фильмов об Индиане Джонсе

Шляпа стала визитной карточкой искателя приключений Индианы Джонса. При этом внимательные зрители могли заметить, что во втором фильме герой носил другой головной убор, нежели в первом: для второй картины серии создатели потрудились над шляпой и придали ей более коническую форму. Обе шляпы в итоге продали на аукционе за кругленькие суммы. Зрителей костюм Индианы Джонса впечатлил, но вот исполнитель роли, актер Харрисон Форд, отзывался о нем не так восторженно. Он считал идею одеть героя, находящегося в джунглях, в фетровую шляпу и кожаную куртку не слишком удачной.

Энни Холл

Энни Холл очаровывает в том числе своим необычным стилем. Наряды для героини в основном выбирала сама исполнительница роли Дайан Китон. Режиссеру фильма Вуди Аллену даже пришлось спорить с костюмерами, которых не устраивал вкус актрисы. В ответ на их протесты Аллен заявил: «Она гений. Оставьте ее в покое и позвольте носить то, что она хочет». Китон рассказывала, что идеи для образов она подсматривала у женщин на улицах. А идею со шляпой она взяла у актрисы Орор Клеман, которая появилась в мужском головном уборе на съемочной площадке фильма «Крестный отец — 2».

Мэри Поппинс

В фильме 1964 года Мэри Поппинс носила две запоминающиеся шляпки, хотя с одной из них создатели костюмов допустили небольшую оплошность. Действие фильма происходит примерно в 1910 году, но маленькие шляпы вроде темной с цветами, были популярны в 1890-е годы. А вот к 1910 году женщины полюбили носить широкополые головные уборы. Хотя возможно, что Мэри просто приберегла любимую шляпку из прошлого.

Из Африки

Этот фильм основан на автобиографии писательницы Карен Бликсен, которую в картине сыграла Мерил Стрип. Дизайнер по костюмам старалась создать для него аутентичные наряды. Для этого она проводила исследования, посещала музеи и даже побывала в доме Бликсен. Большинство шляп действительно были изготовлены в показанный в фильме период — в начале XX века. Их дизайнер брала в аренду, одалживала или доставала из личной коллекции. В картине Стрип носила несколько головных уборов, самым модным среди которых оказалась свадебная шляпа. Она была изготовлена из белого шелка и украшена старинной вышивкой.

Маленькие лисички

Courtesy Everett Collection / East News

В одной из сцен фильма героиня Бетт Дейвис появляется в роскошном наряде, который дополняет широкополая шляпа. Создатели этого фильма не забыли об аутентичности и украсили шляпу по моде времени, показанного в фильме. Поэтому шляпу венчает чучело птицы. На момент съемок шляпы с таким декором были запрещены законом. Однако создатели нашли выход и одолжили чучело в музее.

Четыре свадьбы и одни похороны

Бюджет фильма для покупки костюмов был очень мал, поэтому дизайнерам приходилось выкручиваться. Им удалось за гроши купить бракованные шляпы у одной фабрики, а затем самостоятельно починить их. Поиски шляп для главных героев привели дизайнеров в компанию Herald and Heart. В ней часто делали шляпы для фильмов и театральных постановок, поэтому после выполнения очередного заказа о нем сразу забыли. Однако спустя несколько месяцев в Herald and Heart позвонили из некоего журнала и сообщили, что за шляпу, которую носила Энди Макдауэлл в фильме «Четыре свадьбы и одни похороны», они получили премию «Аксессуар года» по версии этого издания. Но связь прервалась до того, как журналист успел назвать издание, и сотрудники фирмы так его и не узнали.

Крокодил Данди

Важный элемент образа главного героя фильма «Крокодил Данди» — шляпа, украшенная зубами крокодила. Ее изготовила компания «Акубра», основанная еще в 1874 году. Именно благодаря фильму компании удалось добиться успеха и увеличить продажи. Шляпу Данди часто путают с ковбойской шляпой, но это другая модель. Она специально предназначена для людей, которые занимаются физическим трудом на улице, и защищает их от стихии.