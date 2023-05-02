12 нелогичных моментов во вселенной Гарри Поттера, на которые мы годами не обращали внимания. А все из-за магических чар

Вы наверняка слышали, что по серии романов о Гарри Поттере выпустят сериал. Мы на радостях решили вновь пройтись по зачитанным до дыр книгам про юного волшебника и обратили внимание на нестыковки, на которые раньше закрывали глаза.

Невнимательный кубок огня

В Турнире трех волшебников участвуют представители 3 известных магических школ: Хогвартса, Дурмстранга и Шармбатона. Каждого представителя выбирает кубок огня. Из-за высокой сложности соревнований было введено ограничение по возрасту — участник должен быть старше 17 лет. Тем не менее в турнире 1994 года совершенно неожиданно для всех появляется 4-й участник — Гарри Поттер, которому на тот момент было 14 лет. Да, его имя подкинули в кубок, но как волшебный артефакт допустил участие кого-то младше 17 лет?

Нелогичный выбор родителей Гарри

Питер Петтигрю был хранителем тайн для Джеймса и Лили Поттеров. Напомним, что хранитель тайн — это волшебник, призванный скрывать местонахождение дома, защищенного специальным заклятием. Он может выдать тайну только добровольно. Как мы знаем, Петтигрю предал своих друзей и выдал их дом Темному Лорду. Почему супруги не стали хранителями друг для друга, а положились на одного из друзей? Артур и Билл Уизли в этом плане проявили чуть больше смекалки: Уизли-старший был хранителем дома, где его семейство скрывалось от Волан-де-Морта, а сын — их с женой дома.

Отсутствие волшебной коррекции зрения

В волшебной вселенной Роулинг есть множество исцеляющих чар, но вот исправить зрение почему-то нельзя. По словам Роулинг, травмы, которые имеют магическую природу, волшебники не могут исцелить полностью. С Гарри все более-менее понятно, его глаза, возможно, пострадали из-за заклятия «Авада Кедавра» от Волан-де-Морта. Но есть много других волшебников в очках — Дамблдор, Макгонагалл, Артур и Перси Уизли и другие. Неужели у всех причина слабого зрения в магии?

Имена предсказывают судьбу

Фамилия Римуса Люпина происходит от латинского lupinus, что переводится как «волк». В детстве его укусил оборотень Фенрир Сивый в отместку за слова отца Римуса. Фенрира тоже укусили в детстве. С тех пор он задался целью перекусать как можно больше людей, чтобы оборотни доминировали в волшебном мире. Примечательно, что Фенрир в германо-скандинавской мифологии — тоже волк. То есть имена персонажей заранее предопределили их судьбу?

Гермиона обычно смышленая, а тут забыла, что применяла заклинание

В заключительной книге поттерианы, когда трио друзей сбегает со свадьбы Билла Уизли и Флер Делакур во время атаки пожирателей смерти, двое последних настигают их в кафе. Гарри предлагает использовать «Обливиэйт», на что Гермиона отвечает, что не использовала это заклинание и знает только теоретически. Но это неправда, так как она уже применяла его, чтобы стереть воспоминания родителей о ней. Напомним, что «Обливиэйт» — это заклинание изменения памяти, с помощью которого можно стереть определенные воспоминания из сознания человека.

Нехватка регулирования в волшебном мире

С помощью оборотного зелья можно превратиться в кого угодно, зелье «Феликс Фелицис» дает необычайную удачу тому, кто его выпьет. Использование этих и других волшебных напитков в обычной жизни фактически никак не регулируется. Есть Министерство магии, но его основная цель — скрывать существование волшебников от маглов. Также непонятно, чем обеспечена волшебная валюта, как определяются курсы валют разных стран в волшебном мире.

Ну очень быстрое восстановление Аластора Грюма

Мракоборец в течение почти целого года был заточен в сундуке, пока пожиратель Барти Крауч — младший с помощью оборотного зелья выдавал себя за него. После такого продолжительного заточения в темнице его бы положить в госпиталь для восстановления. Но нет, после освобождения Грозный Глаз почти сразу присоединяется к ордену феникса, здоровый как бык. Приходится додумывать, что, возможно, он наколдовал себе быстрое восстановление, но все равно выглядит неправдоподобно.

Непоследовательное использование заклинаний

Есть различные заклинания невидимости, но почему-то они никогда не используются, чтобы скрыть опасные объекты. Например, бузинную палочку, ради обладания которой многие идут на подлость и коварство, или воскрешающий камень, который приносит лишь страдания.

Опасное подземелье

Во время празднования Хеллоуина в зал врывается профессор Квиррелл и с ужасом сообщает Дамблдору о том, что в подземелье появился тролль. Дамблдор велит старостам факультетов проводить учеников в свои комнаты. Но вообще-то общая комната Слизерина находится в подземелье, где бушует тролль. Неужели мудрый директор забыл про это?





Трио друзей забыло, что можно наколдовать еду

В последней части поттерианы мы узнаем, что еда является исключением из закона Гэмпа, регламентирующего волшебный мир. Гермиона говорит: «Невозможно создать еду из ничего! Вы можете вызвать ее, если знаете, где она находится, преобразовать, а также умножить количество, если она у вас уже есть». Но почему-то во время поиска крестражей друзья с большим трудом добывают пищу — воруют или ходят в продуктовые магазины или лавки. Также они видят, как знакомые ловят рыбу с помощью манящих чар, однако не следуют их примеру.

Подозрительный тайминг атак Темного Лорда

Поражает то, как Волан-де-Морт будто специально планирует свои гнусные деяния под конец учебного года. Гарри побеждает и заодно зарабатывает для своего факультета достаточно очков, чтобы выиграть Кубок Хогвартса. Скорее всего, Роулинг выбрала такой прием, чтобы упростить повествование.

Гарри круто летает, но толку мало