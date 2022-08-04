12 ошибок в «Дневниках принцессы», которые мы можем простить только потому, что любим эту сагу

Прошел 21 год с момента выхода «Дневников принцессы». И сегодня мы чувствуем ностальгию, когда смотрим этот фильм. Мы улыбаемся и вспоминаем старые добрые времена. Фильм прославил Энн Хэтэуэй и сделал ее любимой принцессой поколения миллениалов, а Джули Эндрюс — самой очаровательной королевой и бабушкой.

Мы в ADME любим этот фильм и его сиквел. И конечно, никакие замеченные ошибки не уменьшат нашу любовь к «Дневникам принцессы».

1. Человек за жалюзи

В начале 1-го фильма мы видим вывеску «Миа и Толстый Луи» и пару рук, открывающих жалюзи. Однако, когда показывают Миа внутри, она заглядывает в жалюзи в центральной части, так что мы знаем, что в первом кадре была не она, а кто-то из съемочной группы.

2. Книги

Далее в кадре слева на полке лежат книги. Самая нижняя — это «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Однако эту книгу бабушка преподнесла Миа в фильме несколько позже. И это было то же самое издание.

3. Кажется, кому-то действительно стало нехорошо

Во время сцены, где Миа выступает на школьных дебатах, знак «Negative» («отрицательный») в одном кадре висит прямо, а в следующем — криво.

4. Бойз-бенд

Когда Миа подходит к Майклу поговорить о своем «ребенке», группа заканчивает выступление, и солистка уходит, а за ней идут 2 девушки, которые несут оборудование. В следующем кадре парень стоит позади того места, где они выступали, и разговаривает с теми же девушками.

5. Суп дженовезе

На большом обеде королева пытается показать фотографии одному из приглашенных дипломатов, а он качает головой и ест в это время зеленый суп. Но через минуту тот же зеленый суп подают как особое блюдо.

6. Пляжное выступление Ланы, Анны и Фонтаны

Во время пляжной вечеринки, когда героиня Мэнди Мур поет перед публикой, ее подруги-бэк-вокалистки поют вместе с ней, но каким-то образом им удается спеть всю песню, не шевеля губами.

7. Веер элегантности

В сиквеле «Дневники принцессы — 2», когда бабушка продолжает давать Миа уроки хороших манер, есть очень забавная сцена с веерами. Но в ней есть небольшая ошибка непрерывности: бабушка сначала показывает одну сторону веера, а в следующем кадре он оказывается повернут другой стороной, хотя бабушка его не перекладывала.

8. Когда Миа выбирает мужа

В сцене из того же фильма, где Миа и ее лучшая подруга Лили сидят перед экраном и просматривают каталог кандидатов в мужья, есть еще один ляп, связанный с непрерывностью. В первом кадре обе девушки едят попкорн, обсуждая, кто из принцев больше всего подходит для помолвки с будущей королевой Дженовии, и вдруг попкорн исчезает.

9. Потерянные часы

Когда Миа и лорд Николас Деверо прячутся в чулане, чтобы поговорить «наедине», на его левой руке есть часы. Когда же он закрывает дверь, его рука показана крупным планом и видно, что часов на ней нет. Такие ошибки часто встречаются, когда сцены снимаются по отдельности.

10. Возможно, намеренная ошибка

Когда принцесса Миа и Эндрю находятся на пляже, мы видим, что у молодого человека с собой 2 камеры: одна на шее, другая на плече. Когда он бежит за шарфиком Миа, обе камеры с ним, но когда они ложатся на песок и Эндрю надевает пойманный шарфик на шею принцессы, фотоаппараты исчезают.

11. Подданные

Когда королева слушает о проблемах в Дженовии, мы видим кадр с людьми, ждущими в очереди желающих аудиенции. Следующей с королевой говорит Жаклин, но мы не заметили ее в очереди раньше.

12. Когда Асана скатывается на матрасе

В сцене, где принцессы собираются на ночевку-девичник, среди прочих мы видим рисковую принцессу Асану, которая скользит на матрасе по дворцовой лестнице. Но и здесь есть проблемы с непрерывностью: изначально на матрасе не было этикетки.