12 роскошных актерских камбэков, которые зрителям просто как бальзам на душу

Со стороны кажется, что артисты способны работать без остановки и каждый год выдавать шедевральные роли. Но они такие же люди, как и все мы. Они тоже устают и сталкиваются с неудачами. Кого-то грандиозная популярность упорно обходит стороной. А некоторые просто хотят больше времени уделять семье. Рассказываем о крутых актерах и актрисах, которые по разным причинам сошли с дистанции, но потом вновь триумфально ворвались на экраны.

Майвенн

Многим Майвенн знакома по образу Дивы Плавалагуны в фильме «Пятый элемент». В легендарной картине актриса сыграла аж 26 лет назад. После этого она в основном снималась во французских лентах, не ставших широко известными. Но недавно девушка порадовала зрителей ролью с пылу с жару. В мае 2023 года состоялась мировая премьера фильма «Жанна Дюбарри», в котором Майвенн сыграла главную героиню, фаворитку короля Людовика XV, а также выступила как режиссер.

Шелли Дюваль

Дюваль снималась в таких лентах, как «Нэшвилл», «Три женщины», «Энни Холл», «Сияние» и т. д. В 2002 году актриса решила уйти в творческий отпуск, и он затянулся аж на 20 лет. В 2023-м на экраны впервые за долгое время выходит фильм с участием Дюваль — хоррор «Лесные холмы». Актриса поделилась радостью от того, что ей удалось вновь вернуться к работе. А еще пошутила, что может успеть получить Оскар.

Джейн Фонда

Снявшись в фильме «Стэнли и Айрис», актриса не появлялась на экранах почти 15 лет. Она тогда вышла замуж и была уверена, что навсегда ушла в семейные заботы. Но в 2001-м Фонда развелась с мужем и вскоре вновь стала сниматься. Ее первая большая роль после продолжительного перерыва была в ленте «Если свекровь — монстр». Актриса и сейчас продолжает играть в кино. Так, в мае 2023 года вышло продолжение фильма «Книжный клуб» — «Книжный клуб: Новая глава», с участием Фонды.

Линдси Лохан

На счету Лохан несколько ролей в культовых комедиях: «Ловушка для родителей», «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки» и т. д. Затем в карьере актрисы было много взлетов и падений. Сыграв в 2013 году главную роль в фильме «Каньоны», Лохан надолго застряла в образах второстепенных героинь. В 2022-м произошло триумфальное возвращение актрисы: она появилась в главной роли в ленте «Незабываемое Рождество».

Хью Грант

Одно время Хью Грант часто снимался в романтических комедиях. Однако, сыграв в очередной такой ленте «Супруги Морган в бегах», актер заявил, что устал от подобных фильмов. На протяжении 7 лет Грант появлялся лишь в небольших ролях. А в 2016-м наконец-то вернулся на ведущие позиции, сыграв в картине «Примадонна». Сейчас Грант продолжает активно сниматься. В 2023-м вышло 2 фильма с его участием: «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» и «Подземелья и драконы». Также актер появится в ленте «Вилли Вонка».

Кэмерон Диас

9 лет назад актриса устала от постоянных разъездов по работе и бросила кино. Последний фильм с участием Диас («Энни») вышел в 2014 году. После этого она успела сыграть свадьбу и обзавестись ребенком. А в 2023-м Диас отправилась из декрета прямиком на съемки новой картины. В феврале ее заметили на съемочной площадке фильма «Снова в деле».

После роли оборотня Джейкоба в саге «Сумерки», которая принесла Лотнеру мировую славу, актер стал сниматься реже. Время от времени он появлялся в кино, но лишь в эпизодах. А после 2016 года и вовсе пропал с экранов. Наконец в 2022-м Лотнер порадовал зрителей довольно значимой ролью в фильме «Домашняя игра». Он сыграл здесь тренера школьной команды по футболу.

Джек Глисон

Глисон прославился ролью Джоффри Баратеона в сериале «Игра престолов». В 2014 году актер объявил, что уходит из кино, объяснив, что больше не заинтересован в этой работе. Тем не менее в 2020-м он сыграл в сериале «Не в своем уме», а в 2021-м — в ленте «Бойфренд Ребекки». Также Глисон появится в фильме «На земле святых и грешников».

Мэри Стюарт Мастерсон

Актриса активно снималась в кино до 2000-х. Зрители помнят ее по лентам «Жареные зеленые помидоры», «Бенни и Джун», «Плохие девчонки» и т. д. Затем Стюарт Мастерсон стала меньше играть в фильмах. Был период, когда за 15 лет вышло всего 5 картин с ее участием. Актриса сделала ставку на сериалы, однако в основном появлялась в отдельных эпизодах. С 2017 года Стюарт Мастерсон все чаще блистает в полнометражных фильмах. За это время она приняла участие в лентах «Как есть», «Скин», «Дэниел ненастоящий». Также она сыграла главную роль в 1-м сезоне сериала «За жизнь». В 2023-м ожидается выход фильма «Пять ночей у Фредди», где актриса появится в роли злодейки.

Рик Моранис

Актер в фильме «Дорогая, я уменьшил детей» (1989) и в 2017 году.

Больше всего Моранис известен по фильмам «Дорогая, я уменьшил детей», «Дорогая, я увеличил ребенка» и «Дорогая, мы себя уменьшили». В 1991 году жена актера ушла из жизни. После этого Моранис решил уйти из кино и посвятить себя воспитанию детей. Изредка он все же появлялся в эпизодических ролях, но в основном старался держаться подальше от публики. В 2020-м актер решил вернуться к своей культовой роли и сняться в продолжении трилогии. Съемки на время приостанавливались, но в 2022 году работу над проектом возобновили.

Блейк Лайвли

Последний фильм с участием Лайвли, «Ритм-секция», вышел в 2020 году. После этого актриса не снималась. За это время она родила четвертого ребенка и теперь возвращается в кино. Поклонников Лайвли ждут сразу 2 проекта с ней в главной роли: продолжение ленты «Простая просьба» и фильм «Все кончается на нас». Кадры со съемок последнего уже появились в сети.

Джонни Депп

До определенного времени Джонни Депп блистал на экранах каждый год и порой не в одном фильме. Однако после роли в ленте «Великий» актера несколько лет не снимали, пока режиссер картины «Жанна Дюбарри» Майвенн не пригласила его на главную роль в своей картине. Фильм, где Депп сыграл короля Людовика XV, выходит в широкий прокат в 2023 году.