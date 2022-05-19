12 нарядов из кино, над которыми костюмерам пришлось изрядно попотеть. И оно того стоило

Когда мы любуемся эффектными нарядами в фильмах и сериалах, не всегда представляем, сколько пота и слез пролито над ними. А ведь художники по костюмам проделывают кропотливую работу, чтобы угодить зрителям. То досконально воспроизводят исторические платья вплоть до мелочей, то из подручных средств сооружают шедевры.

ADME выяснил тайны крутейших костюмов, от которых мы глаз не можем оторвать во время просмотра кино.

Свадебное платье — «Первый встречный» (2022)

По словам создателей фильма, подвенечное платье героини Дженнифер Лопес должно было стать символом поворотного момента в сюжете. Поэтому они постарались, чтобы наряд получился по-настоящему грандиозным. Платье цвета металлик состояло из 9 слоев, среди которых была шелковая тафта, конский волос и тюль. Серебряные детали, кристаллы и кружева сделали костюм невероятно тяжелым. Его вес составил 43 кг. Чтобы надеть наряд на Дженнифер, требовалась помощь пяти человек. Ослепительно красивое, но тяжелое платье олицетворяло то бремя, которое чуть не взвалила на себя героиня. Ведь она едва не вышла замуж за обманщика.

Костюм супергероя — «Бэтмен» (2022)

В отличие от других версий костюма Бэтмена одеяние героя Роберта Паттинсона лишено фэнтезийных элементов. Оно пригодно и для боя, и для езды на мотоцикле. Один из дизайнеров проекта рассказал: «Предыдущие ленты об этом супергерое подвергались насмешкам. Говорили, что актер в эффектном, но сковывающем движения костюме не может даже в туалет без помощи сходить. Поэтому мы решили сшить практичный наряд».

Что касается шлема Бэтмена, его изготовители вдохновлялись венецианскими карнавальными масками. «Мне понравилось, что эти аксессуары повторяют форму черепа», — сказал художник по костюмам. Шлем был сделан из полиуретана и прошит нитками, чтобы создавалось впечатление, будто герой своими руками наложил стежки.

Платье злодейки — «Багровый пик» (2015)

Режиссер фильма поставил перед художницей по костюмам задачу: наряд персонажа Джессики Честейн должен соответствовать атмосфере ветхого замка, в котором происходит действие картины. Дизайнер решила изготовить тяжелое темно-синее платье и украсить его аппликацией в виде опавшей листвы и желудей. Таким образом, у зрителя должно было сложиться впечатление, что героиня и ее дом — единое целое.

На изготовление наряда ушло несколько дней. Специалисты вручную пришивали к деликатной ткани декоративные элементы. Также они использовали старинные техники плиссировки. Художница по костюмам справилась с задачей: платье Люсиль действительно гармонирует с готической эстетикой замка.

Нарядное платье королевы — «Страшные сказки» (2015)

Героиня Сальмы Хайек на протяжении фильма носит черную одежду, и лишь когда сбывается ее мечта стать матерью, облачается в красное. Этот наряд художник по костюмам назвал своим самым любимым в ленте. «Я просто взял ткань и тут же представил конечный результат», — сказал он. Чтобы воплотить задумку в жизнь, итальянский дизайнер отправился на поиски оригинального кружева и пуговиц XVIII века и нашел их в Румынии и Великобритании. «Конечно, эта сказочная кинокартина не претендует на историческую достоверность, но я хотел сделать костюмы в духе той эпохи», — заключил он.

Костюм персонажа комиксов — «Лунный рыцарь» (2022)

Костюм для персонажа Оскара Айзека дизайнер собирала как пазл. Он состоял из 803 разных элементов, на каждом из которых были свои символы и узоры. По задумке наряд должен был вызывать ассоциации с египетской мумией. Также художница по костюмам нашла оригинальное решение, чтобы во время ночных съемок одеяние героя выделялось в темноте. Она использовала белую ткань, в плетении которой были серебристые нити. Они отражали свет, что делало образ Лунного рыцаря еще эффектнее.

Наряды исторических фигур — «Две королевы» (2018)

Художница по костюмам ломала голову над тем, какую взять ткань для пошива нарядов, чтобы с ее помощью передать дух эпохи. «В XVI веке химчистки еще не придумали. Поэтому из-за сырости и грязи одежда быстро приобретала непрезентабельный вид. Я поняла, что мне не добиться такого эффекта, возьми я любую современную ткань, кроме джинсовой», — рассказывала она. Это решение было особенно актуально для героини Сирши Ронан, которая носила доспехи. Потертый деним ее платья создавал впечатление, будто на ткани остались пятна от ржавчины. Таким образом, все мужские костюмы сериала и большая часть женских были изготовлены из джинсы. Они были сделаны настолько искусно, что редкий зритель смог догадаться, что герои одеты в наряды из современного материала.

Подводные костюмы — «Аквамен» (2018)

Парадоксально, что для создания красочных подводных костюмов героев съемочная команда не прибегала к компьютерной графике. Исключения составили лишь развевающиеся плащи и женские юбки, напоминающие медуз. «Это было непросто, — рассказал дизайнер. — Так называемые скафандры должны были выглядеть так, будто герои погружены в воду. Хотя на самом деле актеры снимались в студии на фоне зеленого экрана». В итоге наряды были изготовлены из прорезиненного материала. Затем специалисты вручную разрисовали их, чтобы создать эффект мокрых костюмов. Работа была долгой и кропотливой.

Одежда викингов — «Варяг» (2022)

Чтобы соорудить костюмы, соответствующие X веку, дизайнер путешествовала по Лондону, Риму, Мадриду в поисках старинных предметов одежды. Однако не нашла их в достаточном количестве и приняла решение шить аутентичные наряды самостоятельно. Большая часть гардероба для киноленты была изготовлена вручную, в том числе одежда с вышивкой.

Николь Кидман в костюме королевы викингов выглядела потрясающе. Когда дизайнер работала над ее нарядами, изучала книги женщины-археолога из Скандинавии. Так она узнала, что дамы викингов носили под своим костюмом плиссированную рубашку. В ней же потом и спали. Поэтому было принято решение добавить этот элемент в гардероб героини Кидман.

Костюмы шахматных фигур — «Трагедия Макбета» (2021)

Фильм снят в черно-белом цвете. Изначально художница по костюмам планировала использовать яркие ткани, так как камера улавливает различия между оттенками, но режиссер запретил это делать. Поэтому она решила обратить внимание зрителей на наряды, играя с разными текстурами. При создании костюмов дизайнер вдохновлялась фотографиями элементов архитектуры: колонн, арок, ступеней. Она хотела, чтобы в одежде героев были такие же геометричность и симметрия. При этом образы персонажей должны были напоминать шахматные фигуры.

Особого внимания заслуживают наряды так называемой шахматной королевы — героини Фрэнсис Макдорманд. Дизайнер изготовила для нее ряд эффектных костюмов, которые соответствовали нужной эпохе: от плаща, сшитого по средневековой выкройке, до нарядного платья с шотландскими мотивами.

Исторически достоверные наряды — «Миниатюрист» (2017)

Действие сериала разворачивается в Амстердаме XVII века. И прежде чем приступить к делу, художница по костюмам изучила полотна голландских художников золотого века. «Ни одна другая европейская страна не может похвастаться таким количеством картин, которые могут рассказать все о нарядах столетия», — заметила она. Результатом исследований стали аутентичные предметы гардероба ручной работы. Для пошива костюмов она использовала лишь те ткани, которые были в ходу в указанную эпоху. Также дизайнер отказалась прибегать к уловкам в виде скрытых молний и липучек.

Костюмы из подручных средств — «Фаворитка» (2018)

Не каждый зритель обратил внимание на то, что абсолютно все наряды в фильме выполнены в черно-белой цветовой гамме. У ленты был небольшой бюджет, потому дизайнеры ограничились минимальным количеством материала. Костюмеры шили платья по старинным выкройкам, но из современных недорогих тканей.

Порой они прибегали к совсем уж оригинальным решениям. Например, кружево на одном из платьев героини Рэйчел Вайс — это всего лишь виниловая пленка, из которой вырезан узор.

Незабываемое платье королевы — «Братья Гримм» (2005)

Чтобы зритель не мог оторвать глаз от наряда героини Моники Беллуччи, костюмеру явно пришлось попотеть. Красное платье с длинным шлейфом, изготовленное из парчи и бархата, получилось незабываемым. К нему прилагалась тяжелая корона, которую актриса могла носить лишь небольшой промежуток времени, после чего ей требовался перерыв.

Увесистыми получились и длинные эффектные серьги. Вскоре дизайнер избавила Монику от необходимости вдевать украшения в мочки ушей. Она переделала серьги таким образом, чтобы их можно было носить как каффы.