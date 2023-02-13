13 причин, из-за которых актеры чуть было не покинули съемочную площадку культовых фильмов

Порой актеры отказываются сниматься в сиквелах картин. Также иногда они покидают фильм или сериал прямо посреди съемок. Причин может быть множество: разногласия с режиссерами, личные обстоятельства, высокая занятость. Вот несколько знаменитостей, который были на грани ухода из проектов, но все же решили завершить начатое.

Дуэйн Джонсон, «Рэмпейдж»

Актер уже приступил к изучению сценария фильма «Рэмпейдж», когда выяснилось, что в конце картины его герой погибает. Обычно неконфликтный Дуэйн в этот раз был непреклонен и отказался сниматься в картине, если сценаристы не изменят концовку. В итоге после долгих переговоров актер и создатели фильма пришли к компромиссу.

Маколей Калкин, «Один дома»

Маколей не снимался в третьей части франшизы «Один дома». Актер отказался от роли, так как посчитал, что перерос своего персонажа. Но мало кто знает, что Калкин мог не появиться и во второй части культовой новогодней комедии. И все потому, что отец актера грозился саботировать съемки. Он хотел, чтобы сына утвердили на главную роль в еще одном фильме студии.

Дейзи Ридли, «Звездные войны»

Исполнительница роли Рэй во франшизе «Звездные войны» практически ушла со съемочной площадки в первый день съемок. Всему виной режиссер картины, который жестко отчитал актрису за плохую игру. Слова мужчины практически спровоцировали у Дейзи паническую атаку, и она всерьез задумалась о том, чтобы разорвать контракт.

Бенедикт Камбербэтч, «Шерлок»

Один из создателей и сценаристов сериала рассказал, что исполнителя главной роли становится все сложнее убедить продолжить съемки. Моффат признался, что даже удивился, когда Бенедикта и Мартина удалось уговорить сняться в четвертом сезоне. Все дело в том, что у актеров и так были сильно забитые графики, и сериал им, по сути, уже был не нужен.

Аль Пачино, «Крестный отец»

Изначально создатели фильма не хотели брать на роль Майкла тогда никому не известного актера Аль Пачино. Даже когда съемки начались, в студии все еще витали сомнения. Аль Пачино был готов отказаться от роли, потому что «не хотел быть там, где его не ждут». Но режиссер Френсис Коппола все же уговорил актера остаться.

Лиам Хемсворт, «Голодные игры»

Лиам Хемсворт и его коллега по цеху Джош Хатчерсон буквально угрожали студии покинуть проект, если создатели картины не пересмотрят их гонорары за сиквелы. Актер возмутился, что коллега по цеху Дженнифер Лоуренс получает гораздо больше, а «Пит» и «Гейл» — нет.

Лиза Кудроу, «Друзья»

В одном из интервью актриса рассказала, что хотела уйти из шоу после третьего сезона, потому что устала от своего персонажа. Но Мэтт Леблан, сыгравший Джоуи, убедил девушку остаться. Мужчина предложил ей не относиться к игре так серьезно.

Брэд Питт, «Интервью с вампиром»

На съемках «Интервью с вампиром» актер чувствовал себя несчастным. «Я провел шесть месяцев в темноте, еще и в контактных линзах». В конце концов Питт не выдержал, позвонил продюсеру и признался, что сниматься больше не может. Но штраф за отказ от съемок, озвученный продюсером, все же смотивировал актера продолжить участие в проекте.

Эмми Россум, «Бесстыжие»

В преддверии съемок восьмого сезона стало известно о проблемах с актерским составом. Эмми Россум, игравшая главную героиню, требовала увеличить ей зарплату, иначе она покинет шоу. Все дело в том, что ее коллега Уильям Мэйси получал гораздо больший гонорар, хотя экранного времени у него было меньше. Студия на требования девушки согласились.

Зои Салдана, «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»

У Зои была небольшая роль во франшизе «Пиратов». Актриса рассказала, что из-за съемок в этом фильме почти ушла не только с площадки, но и из кино. Звезда призналась, что дело было не в актерском составе, а в отношении руководящего состава к актерам второго плана. «Все это выглядело очень элитарно», — вспомнила она.

Рассел Кроу, «Робин Гуд»

Рассел Кроу чуть было не отказался от съемок из-за оригинального сценария картины. Звезде показалось, что сценарий попросту неинтересен. Мужчина потребовал, чтобы его переписали, и только затем приступил к работе.

Алан Рикман, «Гарри Поттер»

Алан Рикман подумывал уйти из франшизы аккурат перед съемками «Узника Азкабана». Актер разочаровался в продюсерах, режиссерах, да и в целом в сюжете «Гарри Поттера». В своих мемуарах он признался, что готов был чуть ли не накинуться на создателей картины с кулаками. «Да, есть спецэффекты, персонаж развивается, но где история?» — писал он.

Сара Джессика Паркер, «Секс в большом городе»

Оказывается, культовый сериал мог остаться и без главной героини. Сара Джессика Паркер боялась за свою карьеру и хотела уйти уже после пилотного эпизода. Она верила, что съемки в сериалах могут поставить крест на ее будущем в кино.