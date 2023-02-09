13 случаев, когда культовые актеры снова встретились за кадром спустя годы
Часто мы ассоциируем фильмы с тем периодом нашей жизни, когда мы впервые их посмотрели. Именно поэтому нас наполняет ностальгия, когда актеры культовых фильмов вновь встречаются спустя годы после завершения совместных проектов. Мы решили взглянуть на воссоединения наших любимых звезд и поняли, как же быстро летит время.
1. Актерский состав «Женаты... с детьми»: в 1987 и в 2014 годах
© Married... With Children / Columbia Pictures Television and co-producers, Michael Germana / Everett Collection / East News
2. Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер из «Правдивой лжи»: в 1994 и в 2022 годах
Twentieth Century Fox Film Corporation / Collection Christophel / East News, © Kevin Winter / Getty Images Entertainment / Getty Images
3. Кайл Маклахлен и Шерил Ли из «Твин Пикс»: в 1991 и в 2022 годах
4. София Вергара и Рико Родригес из «Американской семейки»: в 2013 и в 2021 годах
5. Дензел Вашингтон и Дакота Фэннинг из «Гнева»: в 2004 и в 2022 годах
6. Джон Хэмм и Кирнан Шипка из сериала «Безумцы»: в 2009 и в 2019 годах
7. Джейсон Айзекс и Том Фелтон из «Гарри Поттера»: в 2002 и в 2022 годах
8. Чандра Уилсон и Сандра О из «Анатомии страсти»: в 2005 и в 2022 годах
9. Актерский состав «Семейки Брейди»: в 1969 и в 2022 годах
10. Сальма Хайек и Антонио Бандерас в фильме «Отчаянный»: в 1995 и в 2020 годах
11. Актерский состав «Сплетницы»: в 2007 и в 2022 годах
12. Нина Добрев и Пол Уэсли из «Дневников вампира»: в 2009 и в 2022 годах
13. Джейсон Момоа и Эмилия Кларк из «Игры престолов»: в 2011 и в 2021 годах
Какие актеры, по вашему мнению, изменились больше всего?
Фото на превью Twentieth Century Fox Film Corporation / Collection Christophel / East News, Kevin Winter / Getty Images Entertainment / Getty Images
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