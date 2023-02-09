13 случаев, когда культовые актеры снова встретились за кадром спустя годы

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Часто мы ассоциируем фильмы с тем периодом нашей жизни, когда мы впервые их посмотрели. Именно поэтому нас наполняет ностальгия, когда актеры культовых фильмов вновь встречаются спустя годы после завершения совместных проектов. Мы решили взглянуть на воссоединения наших любимых звезд и поняли, как же быстро летит время.

1. Актерский состав «Женаты... с детьми»: в 1987 и в 2014 годах

2. Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер из «Правдивой лжи»: в 1994 и в 2022 годах

3. Кайл Маклахлен и Шерил Ли из «Твин Пикс»: в 1991 и в 2022 годах

4. София Вергара и Рико Родригес из «Американской семейки»: в 2013 и в 2021 годах

, © StarringRico / Twitter Peter 'Hopper' Stone / ABC / Courtesy: Everett Collection / East News

5. Дензел Вашингтон и Дакота Фэннинг из «Гнева»: в 2004 и в 2022 годах

East News , Salvatore Laporta / Associated Press / East News

6. Джон Хэмм и Кирнан Шипка из сериала «Безумцы»: в 2009 и в 2019 годах

7. Джейсон Айзекс и Том Фелтон из «Гарри Поттера»: в 2002 и в 2022 годах



8. Чандра Уилсон и Сандра О из «Анатомии страсти»: в 2005 и в 2022 годах

ABC / Courtesy Everett Collection / East News

9. Актерский состав «Семейки Брейди»: в 1969 и в 2022 годах

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News , ROBYN BECK / AFP / East News

10. Сальма Хайек и Антонио Бандерас в фильме «Отчаянный»: в 1995 и в 2020 годах

Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News , Invision / Invision / East News

11. Актерский состав «Сплетницы»: в 2007 и в 2022 годах

East News

12. Нина Добрев и Пол Уэсли из «Дневников вампира»: в 2009 и в 2022 годах

13. Джейсон Момоа и Эмилия Кларк из «Игры престолов»: в 2011 и в 2021 годах

Matt Sayles/Invision/AP/East News

Какие актеры, по вашему мнению, изменились больше всего?