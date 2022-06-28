14 актеров и актрис, которые будто принимают оборотное зелье перед каждой новой ролью

Вероятно, многим из нас при просмотре фильма какой-то персонаж кажется до жути знакомым, но мы не помним, где конкретно его видели. Так иногда бывает, когда актер мастерски вживается в роль. В этих случаях выдать его могут, например, лишь некоторые черты лица или голос.

Мы в ADME знаем и любим тех актеров, чье мастерство позволяет им превращаться в контрастных и непохожих друг на друга персонажей.



Гэри Олдмен

Наверняка мало кто видел роли Гэри Олдмена в самом начале его карьеры. В 1986 году он показался зрителям в роле культового панк-музыканта Сида Вишеса в биографическом фильме «Сид и Нэнси». Спустя 6 лет актер примерил на себя образ обаятельного вампира в красивом ужастике «Дракула». А в 1994 в мир вышла биографическая драма «Бессмертная возлюбленная», где Олдмен сыграл самого Людвига ван Бетховена.

Мерил Стрип

В драме 1987 года «Чертополох» Мерил Стрип снялась в дуэте с Джеком Николсоном и выступила в роли бывшей певицы. Любители фильмов 90-х хорошо помнят немного пугающую, но в то же время в чем-то забавную фантастическую ленту «Смерть ей к лицу». Здесь Мерил Стрип играет красотку, которая находит способ всегда выглядеть молодо да и к тому же оставаться бессмертной. В 2014 году вышел сказочный мюзикл «Чем дальше в лес...», в котором актриса сыграла ведьму.

Том Хэнкс

Хорошо знакомый нам чудак Форрест Гамп — возможно, первый персонаж, который приходит многим в голову при упоминании Том Хэнкса. Фильм «Изгой» рассказывает историю выброшенного на необитаемых остров человека, которому приходится там выживать. По сути, сюжет во многом повторяет роман о Робинзоне Крузо. Самый свежий фильм в подборке — биографическая драма «Чудо на Гудзоне». Здесь уже изрядно повзрослевший Хэнкс играет пилота и командира рейса, который героически совершил аварийную посадку самолета.

Джонни Депп

Почти каждая роль Деппа не похожа на другую. Начиная с внешности и заканчивая повадками и поведением. Например, в фильме «Чарли и шоколадная фабрика» мы видим экстравагантного и иногда по-детски наивного владельца шоколадной фабрики Вилли Вонку. В образе злого волшебника Гриндевальда Депп появляется в приквеле фильмов о Гарри Поттере — «Фантастические твари и где они обитают». Непривычно уравновешенным и спокойным актер предстает зрителям в драме «Великий». Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о непростой судьбе фотографа Юджина Смита.

Марго Робби

Редко где красотку Марго можно увидеть суровой брюнеткой. Но именно в таком виде она предстает перед нами в драме «Французская сюита». В фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» от игривой блондинки Шерон Тейт действительно сложно оторвать глаз. Актриса буквально излучала все свое обаяние в этой роли. Конечно, сейчас уже сложно представить Марго Робби вне образа Харли Квинн. Ее воплощение героини на экране стало почти уже культовым, особенно после фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».

Джим Керри

В зеленом персонаже Гринче легко угадываются знакомые нами движения тела и даже гримасы. В 2000 году вышла фэнтезийная комедия «Гринч — похититель Рождества», в которой Джим Керри выступил в главной роли. В фильме «Я, снова я и Ирэн» Керри изображает жестокое и безумное альтер эго человека с раздвоением личности. Другой яркой и идеально подходящей Джиму ролью стал жадный старик граф Олаф из сказки «Лемони Сникет: 33 несчастья».

Колин Ферт

Колин Ферт — настоящий английский джентльмен, изысканности и обаяния ему не занимать. Его с большой охотой брали как на роли добряков, так и злодеев. Персонаж мистер Дарси из экранизации романа «Гордость и предубеждение» 1995 года наверняка стал героем грез многих девушек в свое время. Эта роль Колина Ферта вдохновила автора романа «Дневник Бриджит Джонс» создать в своей истории прототип мистера Дарси и даже дать ему такую же фамилию. В мюзикле «Мамма Мiа!» британец играл банкира, которому пришлось примерить яркий костюм и выступить в нем на сцене. В 2018 году на экраны вышла сказка по мотивам серии книг о Мэри Поппинс «Мэри Поппинс возвращается». В этот раз Ферт сыграл главного антагониста — и сыграл блестяще.

Эндрю Гарфилд

Наверное, многие знают Гарфилда именно по его роли в «Новом Человеке-пауке». Но это точно не единственная удачная его роль. В драме «Молчание» действие происходит в Японии XVII века. Здесь актер играет молодого итальянца, который отправляется на опасные поиски пропавшего в Японии друга. В комедийной драме 2020 года «Мейнстрим» Гарфилд появляется вместе с дочкой Умы Турман — Майей Хоук. Главные персонажи фильма создают видеоблог, который набирает небывалые просмотры.

Элизабет Бэнкс

Часто Элизабет Бэнкс можно заметить лишь на вторых ролях успешных фильмов, но это не мешает ей примерять на себя разные амплуа. Исторический фильм «Фаворит» рассказывает историю о коне и спортивных скачках. Здесь Бэнкс расхаживает в красивых нарядах по Америке 1930-х и играет жену главного персонажа, чья лошадь участвует в гонках. Помните, в свое время был детский сериал про дерущихся разноцветных человечков? Их называли рейнджерами. Так вот, в 2017 году на основе сериала вышла приключенческая картина «Могучие рейнджеры», в которой актриса показала себя в образе главной злодейки. Более скромные костюмы Бэнкс примеряла на себя уже в роли активистки феминистского движения в сериале «Миссис Америка».

Дэвид Теннант

Больше всего Теннант знаменит своей ролью инопланетянина Доктора Кто в одноименном фантастическом сериале. Но, конечно же, этим его актерский талант не ограничивается. Историческая драма «Две королевы» показала нам актера в облике Джона Нокса — шотландского писателя XVI века. В 2019 году в компании Майкла Шина британец играл обворожительного демона Кроули в нашумевшем сериале «Благие знамения». Наиболее пугающая роль в этой подборке — опасный преступник Денис Нильсон из сериала «Дес».

Бенисио дель Торо

Совсем еще молодой дель Торо исполнил роль второго плана в биографической драме о художнике «Баския». Здесь актер играет друга главного персонажа — баскетболиста Бенни Дальмау. В фантастическом фильме «Стражи Галактики» было много колоритных персонажей, взять хотя бы того же Грута или говорящего Енота. Но и на вторых ролях мелькали незаурядные лица. Среди них красавец Бенисио дель Торо, который играет хранителя самой большой коллекции межзвездной фауны, реликвий и редких особей в Галактике. «Французский вестник» — очередной визуальный и сюжетный шедевр от режиссера Уэса Андерсона. Изрядно поднабравший веса и отрастивший бороду пуэрториканец, весь покрытый краской, изображает здесь художника в заключении.

Карен Гиллан

Многие могут знать Карен Гиллан по роли Эми Понд в сериале «Доктор Кто» и Руби Раундхаус в перезапуске «Джуманджи». Но настоящее мастерство перевоплощения она продемонстрировала в других ролях. В том же «Докторе Кто» Гиллан успела мелькнуть еще до того, как стала полноценной спутницей Доктора. В эпизоде «Огни Помпеи» девушка появилась в образе предсказательницы. В уже упомянутых «Стражах Галактики» актриса выступает в роли инопланетной антигероини Небулы. «Зов предков» — приключенческий фильм про собаку, которой приходится выживать на холодной Аляске. Роль спутника пса здесь сыграл Харрисон Форд, а Карен Гиллан играет одну из злодеек, охочих до выгоды.

Карл Урбан

Карл Урбан начинал свою карьеру в сериале «Зена — королева воинов», в котором он сыграл целых 4 роли в разных сезонах. Одним из самых ярких образов актера стал противник Зены — Цезарь. В серии фильмов «Властелин колец» Урбан появляется со светлыми длинными волосами и выступает в качестве положительного персонажа — Эомера. В 2009 году в научно-фантастической картине «Звездный путь» новозеландский актер играет доктора Леонарда Маккоя на борту космического корабля.

Хелена Бонем Картер

Весьма непривычная роль девушки с физическими особенностями у Картер в драме «Теория полета». «Крупная рыба» — сказка от Тима Бертона. Здесь артистка играет миловидную девушку, которая впоследствии превращается в ведьму. В мрачном мюзикле «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» Хелена работает в блестящем дуэте с Джонни Деппом и выступает в качестве хозяйки пекарни — миссис Ловетт.