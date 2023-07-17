14 доказательств того, что костюмеры культовых фильмов знали больше, чем современные модники с интернетом

Сегодня модные бренды штампуют новые коллекции чуть ли не ежемесячно. Вот только если приглядеться, то оказывается, что множество из этих современных вещей мы уже видели в любимых фильмах, которые вышли на экраны десятилетия назад. И неудивительно: костюмеры там поработали на славу и буквально предсказали будущее моды.