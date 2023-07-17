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14 доказательств того, что костюмеры культовых фильмов знали больше, чем современные модники с интернетом

Кино
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Сегодня модные бренды штампуют новые коллекции чуть ли не ежемесячно. Вот только если приглядеться, то оказывается, что множество из этих современных вещей мы уже видели в любимых фильмах, которые вышли на экраны десятилетия назад. И неудивительно: костюмеры там поработали на славу и буквально предсказали будущее моды.

Оправа формы «кошачий глаз» («Полосатый рейс»)

14 доказательств того, что костюмеры культовых фильмов знали больше, чем современные модники с интернетом
© Полосатый рейс / Ленфильм, Greg Allen / Invision / AP / East News

Майка в сетку («Солярис»)

14 доказательств того, что костюмеры культовых фильмов знали больше, чем современные модники с интернетом
© Солярис / Мосфильм, George Yvon / News Pictures / EAST NEWS

Платье с крупным цветочным принтом на темном фоне («Бриллиантовая рука»)

14 доказательств того, что костюмеры культовых фильмов знали больше, чем современные модники с интернетом
© Бриллиантовая рука / Мосфильм, Arthur Mola / Invision / AP / East News

Рубашка в вертикальную полоску с подвернутыми рукавами («Три плюс два»)

Белый костюм с акцентным топом («Бриллиантовая рука»)

Объемный свитер («Курьер»)

Воздушное платье или блузка в романтическом стиле («Любимая женщина механика Гаврилова»)

Платье с V-образным вырезом в комплекте со шляпкой («Бриллиантовая рука»)

Круглые очки в металлической оправе («Иван Васильевич меняет профессию»)

Соломенная сумка («Три плюс два»)

Брюки-клеш длиной прямо в пол («Служебный роман»)

14 доказательств того, что костюмеры культовых фильмов знали больше, чем современные модники с интернетом
© Служебный роман / Мосфильм, Jordan Strauss / Invision / East News

Платье-рубашка («Ирония судьбы, или С легким паром!»)

Колорблок («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»)

Большой белый воротник («Мэри Поппинс, до свидания»)

А многие наряды из наших любимых фильмов просто-таки всколыхнули модный мир.

Фото на превью Три плюс два / Киностудия имени М. Горького, Dubreuil Corinne / ABACA / EAST NEWS
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AdMe/Кино/14 доказательств того, что костюмеры культовых фильмов знали больше, чем современные модники с интернетом
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