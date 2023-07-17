14 доказательств того, что костюмеры культовых фильмов знали больше, чем современные модники с интернетом
Сегодня модные бренды штампуют новые коллекции чуть ли не ежемесячно. Вот только если приглядеться, то оказывается, что множество из этих современных вещей мы уже видели в любимых фильмах, которые вышли на экраны десятилетия назад. И неудивительно: костюмеры там поработали на славу и буквально предсказали будущее моды.
Оправа формы «кошачий глаз» («Полосатый рейс»)
Майка в сетку («Солярис»)
Платье с крупным цветочным принтом на темном фоне («Бриллиантовая рука»)
Рубашка в вертикальную полоску с подвернутыми рукавами («Три плюс два»)
Белый костюм с акцентным топом («Бриллиантовая рука»)
Объемный свитер («Курьер»)
Воздушное платье или блузка в романтическом стиле («Любимая женщина механика Гаврилова»)
Платье с V-образным вырезом в комплекте со шляпкой («Бриллиантовая рука»)
Круглые очки в металлической оправе («Иван Васильевич меняет профессию»)
Соломенная сумка («Три плюс два»)
Брюки-клеш длиной прямо в пол («Служебный роман»)
Платье-рубашка («Ирония судьбы, или С легким паром!»)
Колорблок («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»)
Большой белый воротник («Мэри Поппинс, до свидания»)
А многие наряды из наших любимых фильмов просто-таки всколыхнули модный мир.
Фото на превью Три плюс два / Киностудия имени М. Горького, Dubreuil Corinne / ABACA / EAST NEWS
AdMe/Кино/14 доказательств того, что костюмеры культовых фильмов знали больше, чем современные модники с интернетом
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